Αποστολή στο Αμβούργο: Πρεμιέρα για το νέο VW ID. Cross

Το B-SUV της VW άλλαξε ρότα και πλέον θα είναι αμιγώς ηλεκτρικό, διατηρώντας όμως τους δεσμούς του με το παρελθόν τη γερμανικής φίρμας σε επίπεδο σχεδίασης, αλλά με ακόμα καλύτερη διαχείριση χώρων και πλουσιότερη τεχνολογία.

Η αποστολή μας με την VW στο Αμβούργο, στις αρχές της άνοιξης, μας πρόσφερε πολύ υλικό για το μέλλον τη γερμανικής εταιρείας. Ήδη έχουμε αναφερθεί στη νέα στρατηγική της «True Volkswagen», όπως επίσης και την πρεμιέρα του ανανεωμένου ID.3 Neo, που έρχεται με ουσιαστικές αλλαγές να συνεχίσει την πορεία του προκατόχου του.

Επίσης, βρεθήκαμε στην πρεμιέρα του νέου αμιγώς ηλεκτρικού ID. Polo, το οποίο θα είναι διαθέσιμο και σε έκδοση ID. Polo GTI με 226 «ηλεκτρικούς» ίππους.

Σειρά παίρνει πλέον ο αντικαταστάτης του VW T-Cross, που τώρα αλλάζει φιλοσοφία και όνομα, αφού θα είναι αμιγώς ηλεκτρικό και πλέον υιοθετεί τα αρχικά ID. Έτσι, το νέο VW ID. Cross όπως θα είναι η πλήρης ονομασία του, συνεχίζει την πορεία του προκατόχου του, όσον αφορά το μέγεθος και την κατηγορία.

Το B-SUV της γερμανικής εταιρείας έχει μήκος 4.153 χλστ., πλάτος 1.794 χλστ. και ύψος 1.581 χλστ., με το μεταξόνιό του να αγγίζει τα 2.601 χλστ. Για την κατασκευή του χρησιμοποιείται η πλατφόρμα MEB+, που διακρίνεται για την ευελιξία της, αλλά και τις δυνατότητες διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων.

Στη νέα γενιά του το ID. Cross θα είναι πιο ευρύχωρο και θα μπορεί να μεταφέρει μέχρι και πέντε άτομα με τις αποσκευές τους. Πιο συγκεκριμένα διαθέτει χωρητικότητα 475 λίτρων, που είναι 20 λίτρα περισσότερα από το T-Cross, ενώ έχει ακόμα 25 λίτρα εμπρός στο αποκαλούμενο frunk για την τοποθέτηση των καλωδίων φόρτισης.

Σχεδιαστικά ακολουθεί τη νέα γλώσσα της γερμανικής φίρμας «Pure Positive». Χαρακτηριστικό της νέας προσέγγισης είναι η οροφή, που δίνει την αίσθηση της αιώρησης, αλλά και η φαρδιά τρίτη κολώνα. Τα φωτιστικά σώματα αποτελούν την ταυτότητα του νέου μοντέλου, έχοντας τεχνολογία LED ή προαιρετικά IQ.Light LED Matrix.

Αναβάθμιση έχει γίνει στην ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό. Νέα πλαστικά, αλλά υφάσματα, συνθέτουν μια πιο στιβαρή εικόνα στην καμπίνα του νέου ID. Cross, με την πρακτικότητα να είναι επίσης βελτιωμένη. Το Digital Cockpit Pro και η κεντρική οθόνη συστήματος πολυμέσων είναι τοποθετημένα πάνω σε έναν κοινό οριζόντιο άξονα. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων έχει διαγώνιο 10,25 ιντσών, ενώ η κεντρική οθόνη αφής φτάνει τις 12,9 ίντσες.

Αρκετές θα είναι και οι επιλογές όσον αφορά τα σύνολα με τα οποία θα είναι διαθέσιμο το VW ID. Cross. Πιο αναλυτικά θα διατίθεται με τρία επίπεδα ισχύος, με 116 ίππους (85 kW), 135 ίππους (99 kW) και 211 ίππους (155 kW). Επιπλέον, δύο θα είναι οι μπαταρίες ωφέλιμης χωρητικότητας 37 kWh και 52 kWh. Η μέγιστη αυτονομία φτάνει έως τα 427 χιλιόμετρα σύμφωνα με το πρωτόκολλο μετρήσεων WLTP, καθιστώντας το κατάλληλο τόσο για τις καθημερινές μετακινήσεις όσο και για μεγαλύτερες διαδρομές.

Παράλληλα με την παγκόσμια πρεμιέρα ξεκινά η προπώληση του νέου VW ID. Cross στη Γερμανία. Αρχικά, το μοντέλο διατίθεται στις εκδόσεις Life και Style, με ισχύ 211 ίππων (155 kW) και μπαταρία 52 kWh, με τιμές από 36.525 ευρώ στη γερμανική αγορά.

Η βασική έκδοση Trend, με ισχύ 116 ίππων (85 kW) και μπαταρία 37 kWh, θα ακολουθήσει με τιμή εκκίνησης από 27.995 ευρώ στη Γερμανία, ενώ στη συνέχεια θα προστεθούν επιπλέον συνδυασμοί συστημάτων κίνησης και εξοπλισμού.