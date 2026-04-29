Αποστολή στο Αμβούργο: Πρεμιέρα για το VW ID. Polo

Το νέο Polo ενσωματώθηκε στην ηλεκτρική οικογένεια ID. της VW ακολουθώντας νέα πρότυπα και εστιάζοντας στις βασικές αρχές της γερμανικής εταιρείας.

Μετά το Golf, το Polo είναι ίσως το πιο δυνατό χαρτί της VW, όπως μαρτυρά η πορεία του στην αγορά. Οι εποχές όμως άλλαξαν, με τα SUV να κυριαρχούν και τα μικρά να μένουν πίσω σε ζήτηση και ενδιαφέρον. Η VW αφουγκράστηκε την αγορά και τις ανάγκες και προχώρησε σε αναδιάρθρωση της γκάμας της, που θέλει, μεταξύ άλλων, τη μικρή κατηγορία να γίνεται αμιγώς ηλεκτρική.

Ταξιδέψαμε στο Αμβούργο, εκεί όπου η VW παρουσίασε τα νέα πλάνα της (δείτε εδώ) και είχαμε την ευκαιρία να δούμε όλο το μέλλον της και μαζί το νέο ID. Polo. Με νέα σχεδίαση, που επιλέγει να είναι εξελικτική και όχι ριζοσπαστική, με γνώριμα στοιχεία, που αποτελούν συνέχεια στην αισθητική του μοντέλου.

Διαβάστε επίσης: Αποστολή στο Αμβούργο – VW ID.3 Neo: Με «Neo» όνομα και αλλαγές στην ουσία

Σχεδιαστικά ακολουθεί τη νέα φιλοσοφία Pure Positive της VW. Οι γραμμές είναι «καθαρές», χωρίς στοιχεία εντυπωσιασμού, ενώ η τρίτη κολώνα αντλεί έμπνευση από το πρώτο Golf, με τη συνολική εικόνα να είναι σύγχρονη, με στοιχεία διαχρονικότητας. Τα φωτιστικά σώματα LED αποτελούν τη νέα υπογραφή του ID. Polo, που διακρίνεται συνολικά για το γνήσιο χαρακτήρα VW.

Πρακτικό

Διατηρεί τις συμπαγείς διαστάσεις του, με μήκος 4.053 χλστ., πλάτος 1.816 χλστ. και ύψος 1.530 χλστ., εστιάζοντας στην ευελιξία που είναι απαραίτητη σε αστικό περιβάλλον. Επιπλέον, με μεταξόνιο 2.600 χλστ. προσφέρει αξιόλογη ευρυχωρία και ειδικά τώρα με τη νέα πλατφόρμα MEB+, που επιτρέπει καλύτερη σχεδίαση στην καμπίνα.

Ενδεικτικά, ο χώρος αποσκευών είναι πέρα από εξαιρετικά πρακτικός, με διπλό πάτωμα, που κατεβαίνει χαμηλά και μπορεί να φιλοξενήσει αρκετά πράγματα, έχει όγκο 411 λίτρα, σημαντικά μεγαλύτερο από τους προκατόχου του, που ήταν 351 λίτρα. Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων η τιμή εκτοξεύεται στα 1.240 λίτρα (1.125 λίτρα πριν), με τους χώρους γενικά να κρίνονται ικανοποιητικοί ακόμα και για τις ανάγκες μιας οικογένειας.

Αποδοτικό

Το νέο VW ID. Polo που έχει μετάδοση στους εμπρός τροχούς, θα είναι διαθέσιμο σε τρία επίπεδα ισχύος και ισάριθμα εξοπλιστικά. Πιο αναλυτικά η εισαγωγική έκδοση αποδίδει 85 kW (116 ίπποι), η επόμενη 99 kW (135 ίπποι) και η κορυφαία 155 kW (211 ίπποι). Η μπαταρία με την οποία εφοδιάζονται οι δύο πρώτες είναι τεχνολογία LFP (λιθίου-σιδήρου-φωσφορικού), με καθαρή χωρητικότητα 37 kWh. Για τη φόρτιση από 10% έως 80% απαιτεί 23 λεπτά σε συνεχές ρεύμα DC. Η αυτονομία που προσφέρει με μια πλήρη φόρτιση αγγίζει τα 329 χιλιόμετρα.

Όσον αφορά την πιο ισχυρή έκδοση 155 kW (211 ίπποι), αυτή εφοδιάζεται με μπαταρία NMC (νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου), καθαρής χωρητικότητας 52 kWh. Η αυτονομία σε αυτή την περίτπωση αγγίζει τα 455 χιλιόμετρα, με τη φόρτιση σε ρεύμα DC για το 10% έως 80% να ολοκληρώνεται σε περίπου 24 λεπτά της ώρας. Σε κάθε περίπτωση, το νέο ID. Polo διαθέτει λειτουργία one-pedal, που αναβαθμίζει την ευκολία στη χρήση, αλλά και την αποδοτικότητα του συστήματος.

Ποιοτικό

Ανάλογα με το εξωτερικό και το εσωτερικό του νέου VW ID. Polo ακολουθεί τη νέα σχεδιαστική γλώσσα Pure Positive. Λιτή σχεδίαση, με έμφαση στην πρακτικότητα, την ποιότητα, αλλά και την εργονομία. Τομέα στον οποίο έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα η VW, με την επαναφορά των φυσικών πλήκτρων έναντι των απτικών της προηγούμενης γενιάς.

Συνολικά τα χειριστήρια είναι πιο εύκολα σε πρόσβαση, με σύγχρονες ενδείξεις, αλλά και γραφικά. Παράλληλα υπάρχουν και όμορφες retro αναφορές, όπως η δυνατότητα επιλογής στον ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών της απεικόνισης του πίνακα από το ανανεωμένο Golf πρώτης γενιάς. Η οθόνη του συστήματος πολυμέσων που είναι τοποθετημένο στο κέντρο του ταμπλό, για εύκολη πρόσβαση, έχει διαγώνιο 13 ίντσες.

Σε τρεις εκδόσεις

Το νέο VW ID. Polo θα είναι διαθέσιμο σε τρεις εξοπλιστικές εκδόσεις και με στάνταρ σε όλες της δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC 90 kW, αλλά και δυνατότητα V2L (Vehicle to Load) τροφοδοτώντας εξωτερικές συσκευές.

Εισαγωγική είναι η Trend, η οποία διαθέτει στο βασικό εξοπλισμό συστήματα υποβοήθησης οδηγού όπως Side Assist και Lane Assist, συμπεριλαμβανομένου του Emergency Assist. Επίσης, διαθέτει προβολείς LED με αυτόματο έλεγχο μεγάλης σκάλας, Digital Cockpit με οθόνη 10 ιντσών, το σύστημα infotainment Innovision 13 ιντσών, πολυλειτουργικό τιμόνι με επένδυση leatherette και αυτόματος κλιματισμός.

Η δεύτερη στη σειρά έκδοση Life περιλαμβάνει επιπλέον, συστήματα υποβοήθησης οδηγού όπως Adaptive Cruise Control, κάμερα οπισθοπορείας, Park Distance Control εμπρός και Front Cross Traffic Assist. Ο αυτόματα αντιθαμβωτικός εσωτερικός καθρέφτης και οι ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες με λειτουργία μνήμης ενισχύουν περαιτέρω την άνεση. Στάνταρ είναι επίσης ψηφιακές λειτουργίες όπως φωνητικός έλεγχος, App Connect για Apple CarPlay και Android Auto, καθώς και επαγωγική φόρτιση smartphone. Επιπλέον, το μεταβλητό δάπεδο του χώρου αποσκευών κάνει ακόμη πιο πρακτική την αξιοποίηση του μεγάλου πορτμπαγκάζ.

Η κορυφαία Style περιλαμβάνει επιπλέον των δύο παραπάνω τεχνολογία φωτισμού με IQ.LIGHT LED matrix προβολείς, φωτιζόμενη λωρίδα LED, 3D LED πίσω φώτα και φωτιζόμενο λογότυπο VW εμπρός και πίσω. Στο εσωτερικό ξεχωρίζει με sport comfort καθίσματα, ατμοσφαιρικό φωτισμό και υλικά υψηλής ποιότητας. Επίσης περιλαμβάνονται θέρμανση τιμονιού και καθισμάτων, καθώς και αυτόματος κλιματισμός δύο ζωνών.

Τιμή

Το νέο VW ID. Polo ξεκινάει σήμερα την εμπορική του πορεία από την αγορά της Γερμανίας, όπου πωλείται σε τιμή από 24.995 ευρώ. Η έκδοση με την οποία όμως αρχικά θα είναι διαθέσιμη είναι μία, η ID. Polo Life με 155 kW (211 ίπποι) και μπαταρία 52 kWh. Αργότερα μέσα στο καλοκαίρι θα είναι διαθέσιμες και οι υπόλοιπες εκδόσεις του μοντέλου.

Φωτογραφίες: Γιάννης Καλογερόπουλος – VW