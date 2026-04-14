Αποστολή στο Αμβούργο – True Volkswagen: Επιστροφή στο μέλλον

Το μέλλον της VW, που περιλαμβάνει με μια ματιά στο παρελθόν, εστιάζει στην ουσία, με αλλαγές που καθιστούν τα επερχόμενα ηλεκτρικά μοντέλα της πιο ελκυστικά, αλλά και πιο προσιτά.

Η Volkswagen προχωράει στο μέλλον, αναθεωρώντας εκ βάθρων τις αξίες της στη νέα εποχή με στόχο τον εκδημοκρατισμό της ηλεκτροκίνησης. Η νέα στρατηγική τιτλοφορείται ως «True Volkswagen» και για να την ανακαλύψουμε ταξιδέψαμε στο Αμβούργο, στο μεγάλο λιμάνι της Γερμανίας, όπου… αποβιβάστηκαν όλα τα νέα μοντέλα από το Wolfsburg.

Εδώ είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά όλα τα επερχόμενα μοντέλα της γερμανικής φίρμας, που έχουν ως κοινό παρονομαστή την ηλεκτρική… καρδιά. Επιπλέον, εστιάζουν σε μια αναθεωρημένη φιλοσοφία, που έκανε την VW την αυτοκινητοβιομηχανία που πρόσφερε τα «αυτοκίνητα του λαού». Προσιτά και συνάμα ποιοτικά, με έμφαση στη χρηστικότητα και την πρακτικότητα,, αξίες που κατέστησαν την Volkswagen ως μια από την ηγέτιδες αυτοκινητοβιομηχανίες στο παγκόσμιο στερέωμα.

Με γνώμονα λοιπόν τον επαναπροσδιορισμό του προσιτού μοντέλου στη ηλεκτρική εποχή, η Volkswagen σχεδίασε και εξέλιξε τα νέα και επερχόμενα μοντέλα της. Με τεχνολογία που θα είναι διαθέσιμη για όλους και δεν θα αποτελεί προνόμιο των λίγων που «έχουν». Φιλοσοφία που η γερμανική εταιρεία ήθελε εξαρχής να πρεσβεύουν τα ηλεκτρικά της μοντέλα, κάπου στο 2019, όταν έκανε τη σχετική ημερίδα και αποκάλυψε τη νέα της πορεία.

Σήμερα, μετά από αρκετές λοξοδρομήσεις η Volkswagen δείχνει πιο διαβασμένη από ποτέ, με πλάνα καλά μελετημένα και ρεαλιστικές εκτελέσεις. Το «True Volkswagen» περιλαμβάνει πέντε συν ένα μοντέλα που θα δείξουν το δρόμο. Πιο συγκεκριμένα αναμένονται τα ID. Polo, ID. Cross, ID.3 Neo, ID. Polo GTi, ID.3 GTi, αλλά και ένα ακόμα, που υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, με κάθε επιφύλαξη να είναι το ID. Tiguan.

Σε κάθε περίπτωση, πάνω στο νέο πλαίσιο που πρεσβεύει η νέα φιλοσοφία, τα επερχόμενα μοντέλα της θα προσφέρουν αναβαθμισμένη ποιότητα, καλύτερη αρχιτεκτονική σχεδίασης εσωτερικού, για βελτιωμένη ευρυχωρία και πρακτικότητα, περισσότερη τεχνολογία, ανάλογη ενός μεγαλύτερης κατηγορίας μοντέλου και το σημαντικότερο, καλή σχέση αξίας-τιμής.

Για την κατασκευή τους θα χρησιμοποιείται η εξελιγμένη πλατφόρμα MEB+ του Ομίλου VW, που προορίζεται για αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα. Μέσα στο 2026 θα έχουμε λοιπόν πέντε παγκόσμιες πρεμιέρες, με μοντέλα που ήρθαμε σε επαφή, αλλά δεσμευόμαστε ακόμα για την αποκάλυψή τους και φυσικά την πρεμιέρα των πρώτων ηλεκτρικών GTi, που άλλαξαν ονομασία από GTE που είχαμε μέχρι σήμερα για τα γρήγορα ηλεκτρικά.

Αναθεωρημένη παρουσιάζεται και η σχεδιαστική προσέγγιση, με σχήματα πιο απλά που ακολουθούν τη φιλοσοφία Pure Positive, καθώς είναι σχεδιασμένα στην Ευρώπη, με προορισμό τους οδηγούς της Γηραιάς Ηπείρου. Όσον αφορά τον προσιτό χαρακτήρα τους, η Volkswagen ανακοίνωσε ενδεικτικά την τιμή του επερχόμενου ID. Polo, το οποίο, όταν θα είναι διαθέσιμο στη Γερμανία, προς τις αρχές του καλοκαιριού, θα στοιχίζει 24.995 ευρώ.

Τα ονόματα στο προσκήνιο

Οι αριθμοί που συνόδευαν μέχρι σήμερα και για λίγο ακόμα, τα ηλεκτρικά μοντέλα, θα αποτελέσουν παρελθόν, καθώς η νέα φιλοσοφία της Volkswagen θα επαναφέρει στο προσκήνιο σταδιακά τα κλασικά ονόματα, με τα οποία τα μοντέλα της έκαναν καριέρα όλα τα αυτά τα χρόνια.

Αρχή θα κάνει το νέο ID. Polo, το οποίο αναμένεται να κάνει σύντομα την επίσημη πρεμιέρα του. Αποτελεί το μοντέλο με το οποίο η γερμανική φίρμα κατέκτησε την πόλη και το όνομά του είναι άκρως αναγνωρίσιμο. Περνάει στη νέα ηλεκτρική του εποχή και μάλιστα, αρκετά αργότερα θα αποκτήσει και έκδοση GTi.

Το ID. Cross θα είναι ο διάδοχος του γνωστού μας T-Cross, που θα είναι επίσης ηλεκτρικό μοντέλο στην κατηγορία των B-SUV, που κυριαρχεί στην αγορά του αυτοκινήτου. Ένα μοντέλο στο οποίο η Volkswagen επενδύει πολλά, με νέα σχεδίαση, καλύτερη πρακτικότητα και αξιόλογη ευελιξία.

Το ID.3 Neo, θα αποκτήσει το εύγλωττο επίθεμα, που σηματοδοτεί τη νέα εποχή του, με αλλαγές στην ουσία, που θα το καταστήσουν πιο ποιοτικό, με καλύτερη ψηφιακή σύνδεση, που θα συμβάλει στην ευκολία στη χρήση, αλλά και ελαφρώς αναθεωρημένη σχεδίαση. Στα σπουδαία, η «άγρια» έκδοση με τα διακριτικά ID.3 GTi, που θα προσφέρει επιδόσεις και οδική συμπεριφορά ανάλογη των ένδοξων τριών γραμμάτων.

Στη λογική της αντικατάστασης των αριθμών με ονόματα, είναι πιθανό να δούμε σε λίγα χρόνια, μετά το τέλος της σταδιοδρομίας του ID.3 τον αντικαταστάτη του να ονομάζεται ID. Golf. Ανάλογα, όπως προαναφέραμε ενδεχόμενος να δούμε στο μέλλον και το ID. Tiguan. Προσώρας το Tiguan, όπως και το T-Roc διατηρούν τη θέση τους στη γκάμα, με θερμικούς κινητήρες και υβριδική τεχνολογία, όπως επίσης θα συνεχίσει να διατίθεται το Tayron, αλλά και το Passat με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Είναι γεγονός ότι η Volkswagen ετοιμάζει μια βαθιά αναθεώρηση της γκάμας της και την εν γένει φιλοσοφίας της, που θα αποκαλυφθεί σταδιακά μέσα στους επόμενους μήνες, με αρκετές αποκαλύψεις. Μείνετε συντονισμένοι…