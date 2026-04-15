Αποστολή στο Αμβούργο – VW ID.3 Neo: Με «Neo» όνομα και αλλαγές στην ουσία

Ταξιδέψαμε στο Αμβούργο για να βρεθούμε στην παγκόσμια πρεμιέρα του ID.3 Neo, που έρχεται με ουσιαστικές αλλαγές και ένα εύλογο επίθεμα που δεν χωρά αμφισβήτησης να συνεχίσει την πορεία του πρωτοπόρου της γκάμας των ηλεκτρικών Volkswagen.

Η Volkswagen πραγματοποίησε αλλαγές στο ηλεκτρικό ID.3 και συνοδεύει το μοντέλο με το εύλογο επίθεμα Neo. Εντελώς «Neo» δεν είναι, αλλά διαθέτει ουσιαστικές αλλαγές που το καθιστούν πιο εύχρηστο και ποιοτικό.

Πρόκειται για την επόμενη γενιά του γνωστού μας ID.3, του ηλεκτρικού hatchback μοντέλου της γερμανικής φίρμας που διακρίνεται για τις αλλαγές στο αισθητικό κομμάτι, που ακολουθούν τη φιλοσοφία Pure Positive της Volkswagen, αλλά και τις μεγαλύτερες σε τεχνολογικό επίπεδο.

Αισθητικά διακρίνεται για τους νέους προφυλακτήρες, με τον εμπρός να συνδυάζεται με ανασχεδιασμένα φωτιστικά σώματα. Ξεχωρίζει για τη φωτεινή μπάρα, με το επίσης φωτιζόμενο σήμα (εμπρός και πίσω), αλλά και τις νέες εισαγωγές αέρα εμπρός. Η πίσω πόρτα διατίθενται και στο χρώμα του αμαξώματος, χωρίς μαύρο ένθετο, ενώ το λογότυπο «ID.3 NEO» δεσπόζει στο κέντρο της.

Στο εσωτερικό διακρίνεται για την αναβαθμισμένη ποιότητα σε υλικά και βελτιωμένο λογισμικό που καθιστά το αυτοκίνητο πιο εύκολο στη χρήση του. Θα υπάρχουν νέες επιλογές υλικών σε ύφασμα ή δέρμα, με νέους χρωματισμούς και βελτιωμένο λογισμικό για το σύστημα ψυχαγωγίας και πληροφόρησης Innovision.

Διαβάστε επίσης: Αποστολή στο Αμβούργο – True Volkswagen: Επιστροφή στο μέλλον

Το νέο app-store του αυτοκινήτου, επιτρέπει την ενεργοποίηση ή την επέκταση λειτουργιών και υπηρεσιών, με περισσότερη ευελιξία. Ανάλογη ενός smartphone, που σου δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσεις ανάλογα με τις ανάγκες σου και τις επιθυμίες σου τις επιμέρους ενότητες που αφορούν τον ήχο, τα βίντεο, αλλά και περισσότερο χρηστικά πράγματα, όπως την υποβοηθούμενη στάθμευση και τη φόρτιση.

Επιπλέον, το ID.3 Neo θα προσφέρει τη δυνατότητα one-pedal οδήγησης, για μεγαλύτερη ευκολία, κυρίως σε κίνηση στην πόλη, αλλά και βελτιωμένη αποδοτικότητα. Στις νέες προσθήκες θα είναι και το αναβαθμισμένο σύστημα Connected Travel Assist, που θα αναγνωρίζει φωτεινούς σηματοδότες. Επιπλέον, διαθέσιμο είναι το ψηφιακό κλειδί, το οποίο λειτουργεί μέσω smartphone ή smartwatch και επιτρέπει την πρόσβαση στο αυτοκίνητο χωρίς τη χρήση φυσικού κλειδιού.

Επιστροφή στα φυσικά πλήκτρα έχουμε στο τιμόνι, εκεί που μέχρι πρότινος υπήρχαν τα ψηφιακά, που δεν έτυχαν ευρείας αποδοχής από το κοινό. Κάτι που η Volkswagen αφουγκράστηκε και προχώρησε στη συγκεκριμένη αλλαγή, υποσχόμενη ότι θα προσφέρουν καλύτερη εργονομία. Το νέο σύστημα Innovision με Digital Cockpit, περιλαμβάνει δύο ψηφιακές οθόνες 10,25 ιντσών για τον πίνακα οργάνων και 12,9 ιντσών για το infotainment. Αμφότερες διακρίνονται για τα γραφικά τους, που είναι βελτιωμένα και παρέχουν ομαλή λειτουργία και ευχρηστία στο χειρισμό.

Στις ευκολίες που προσφέρει το ID.3 Neo είναι και η δυνατότητα Vehicle-to-Load, που τώρα χρησιμοποιεί το νέο λογισμικό για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Έτσι, παρέχει τη δυνατότητα τροφοδοσίας ηλεκτρικών συσκευών (ακόμα και ηλεκτρικών ποδηλάτων) απευθείας από την μπαταρία του οχήματος, με ισχύ έως 3,6 kW. Αυτό είναι δυνατό μέσω μιας πρίζας 230V στο εσωτερικό του οχήματος ή με ειδική προσαρμογή από την πρίζα φόρτισης.

Αλλαγές έχουν γίνει και στα συστήματα κίνησης, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας. Έτσι, η ροπή παρουσιάζεται αυξημένη, με την κατανάλωση χαμηλότερη σε σχέση με τους προηγούμενους κινητήρες, με αποτέλεσμα στην πιο αποδοτική εκδοχή του ID.3 Neo η αυτονομία να αγγίζει τα 630 χιλιόμετρα.

Από το λανσάρισμα του ID.3 Neo, το μοντέλο θα είναι διαθέσιμο σε τρεις εξοπλιστικές εκδόσεις και ισάριθμα επίπεδα ισχύος. Πιο συγκεκριμένα η εισαγωγική έκδοση αποδίδει 125 kW (170 ίππους), η ανώτερη 140 kW (190 ίππους) και η κορυφαία 170 kW (231 ίππους). Η «μικρή» έκδοση συνδυάζεται με μπαταρία 50 kWh καθαρής χωρητικότητας και αποτελεί μέρος της βασικής διαμόρφωσης ID.3 Neo Trend.

Επιπλέον, οι εκδόσεις ID.3 Neo Life και ID.3 Neo Style είναι διαθέσιμες προαιρετικά με μπαταρία 58 kWh καθαρής χωρητικότητας, με ισχύ 140 kW (190 ίππους), καθώς και με μπαταρία 79 kWh και ισχύ 170 kW (231 ίππους). Οι μπαταρίες των 50 και 58 kWh υποστηρίζουν φόρτιση DC έως 105 kW, σε σταθερά υψηλό επίπεδο, σε σταθμούς ταχείας φόρτισης DC, ενώ η έκδοση των 79 kWh υποστηρίζει ισχύ φόρτισης έως 183 kW.

Όσον αφορά τον προαιρετικό εξοπλισμό, αυτός περιλαμβάνονται head-up display επαυξημένης πραγματικότητας, μεγάλη πανοραμική ηλιοροφή, 360 μοιρών Area View, λειτουργία μασάζ και μνήμης για τα εμπρός καθίσματα, premium ηχοσύστημα Harman Kardon, λειτουργία μνήμης για το Park Assist Pro, καθώς και αποσπώμενη βάση για τη μεταφορά ποδηλάτων στον κοτσαδόρο, με φορτίο έως 75 κιλών.

Το Volkswagen ID.3 Neo θα είναι άμεσα διαθέσιμο στην αγορά της Γερμανίας, ξεκινώντας την εμπορική του πορεία από αύριο Πέμπτη, ενώ στην Ελλάδα θα είναι διαθέσιμο για προπώληση από τις αρχές Μαΐου 2026.

Φωτογραφίες: Γιάννης Καλογερόπουλος – VW