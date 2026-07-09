Αποστολή στο Goodwood Festival Of Speed: Αποκάλυψη για το Denza Z των 1.604 ίππων

Ταξιδεύουμε στο φετινό Goodwood Festival of Speed και «συναντάμε» από κοντά στο αχανές περίπτερο της BYD το νέο Denza Z, ένα ηλεκτρικό supercar με ισχύ 1.604 ίππων που έρχεται να επαναπροσδιορίζει πολλά απ’ όσα ξέραμε μέχρι σήμερα για τα EV της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Το Goodwood Festival of Speed αποτελεί ανέκαθεν μία σημαίνουσα γιορτή για ολόκληρη την αυτοκίνηση στην οποία οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές του κόσμου επιλέγουν να παρουσιάσουν όχι μόνο τα νέα τους προϊόντα, αλλά πρωτίστως τις τεχνολογικές κατακτήσεις, τις φιλοδοξίες και συνολικά το όραμά τους για το μέλλον. Και σε αυτό το γνώριμο σκηνικό στη Μ. Βρετανία, στο οποίο είχαμε την τύχη να βρεθούμε ξανά φέτος, η BYD φρόντισε να στείλει το πιο ηχηρό μήνυμά της για την φετινή χρονιά.

Αν μέχρι πριν από λίγα χρόνια η BYD προσπαθούσε να συστηθεί με τα αυτοκίνητά της στο ευρωπαϊκό κοινό, σήμερα ο στόχος της είναι αρκετά διαφορετικός και ακόμα πιο φιλόδοξος: να καθιερωθεί ως μία από τις κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες της ηπείρου, διεκδικώντας πρωταγωνιστικό ρόλο κυριολεκτικά σε κάθε κατηγορία. Από τα προσιτά ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά μοντέλα μέχρι τα πολυτελή SUV και, πλέον, τα αυτοκίνητα υπερ-υψηλών επιδόσεων, ο κινεζικός όμιλος δείχνει ότι δεν σκοπεύει να αφήσει κανένα τμήμα της αγοράς χωρίς παρουσία.

Στα πλαίσια της στρατηγικής αυτής το επόμενο και ακόμα πιο τολμηρό βήμα για την BYD ακούει στο όνομα Denza. Η premium μάρκα του κινεζικού ομίλου έρχεται με ισχυρό βηματισμό να διεκδικήσει όχι απλώς μεγαλύτερα μερίδια αγοράς, αλλά να αλλάξει την εικόνα που εξακολουθούν να έχουν -δικαίως ή αδίκως- οι Ευρωπαίοι για τα κινεζικά αυτοκίνητα. Με τεχνολογία αιχμής που στριμώχνει στο τεχνλογικό καναβάτσο τον ανταγωνισμό, προηγμένες ηλεκτρικές μονάδες κίνησης με εξωφρενική ισχύ, ταχύτατα συστήματα φόρτισης που γεμίζουν την μπαταρία σε ασύλληπτους μέχρι πρότινος χρόνους και σχεδίαση με την υπογραφή του Wolfgang Egger που απευθύνεται ξεκάθαρα στα γούστα των απαιτητικών αγοραστών της Γηραιάς Ηπείρου στην premium κατηγορίας, η Denza επιχειρεί να σταθεί στα ίσια «απέναντι» στα πιο καταξιωμένα ευρωπαϊκά ονόματα, αποδεικνύοντας ότι δεν σκοπεύει να ακολουθήσει τις εξελίξεις, αλλά να τις διαμορφώσει.

Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι η BYD επέλεξε το Goodwood Festival of Speed του 2026 για μία από τις σημαντικότερες και πιο εντυπωσιακές παρουσιάσεις της για την φετινή χρονιά. Μπροστά στο πιο απαιτητικό κοινό των φίλων της αυτοκίνησης και απέναντι στους μεγαλύτερους κατασκευαστές του κόσμου, η Denza άνοιξε την αυλαία για το νέο Denza Z, ένα ηλεκτρικό supercar που με ισχύ 1.604 ίππων και προηγμένα καλούδια σε λογισμικό και hardware επιχειρεί να κατατροπώσει τους αντιπάλους της. Η παρουσία δε της Εκτελεστικής Αντιπροέδρου της BYD, Stella Li, αλλά και του Παγκόσμιου Πρωταθλητή της Formula 1, Jenson Button, στα επίσημα αποκαλυπτήρια του ηλεκτρικού Ζ, μιλά από μόνη της.

Οι απαραίτητες πρώτες συστάσεις

Το Denza Z αποτελεί το νέο σημείο αναφοράς της premium μάρκας της BYD σε επίπεδο τεχνολογίας, σχεδίασης και απόδοσης – και συνάμα το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό supercar στην ιστορία της. Δεν σχεδιάστηκε για να προσφέρει μόνο εκρηκτικές επιδόσεις, αλλά για να αποδείξει ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να συνδυάσει κορυφαία δυναμικά χαρακτηριστικά, προηγμένη τεχνολογία και καθημερινή χρηστικότητα χωρίς συμβιβασμούς.

Η σχεδίασή του ακολουθεί τη φιλοσοφία Technology Drives Elegance της Denza, συνδυάζοντας καθαρές, δυναμικές γραμμές με αεροδυναμικές λύσεις που εξυπηρετούν ουσιαστικούς σκοπούς. Σύμφωνα με τον Global Design Director της BYD, Wolfgang Egger, το Denza Z αποτελεί «ένα ζωντανό γλυπτό ταχύτητας», με τις αναλογίες του να εξυπηρετούν τόσο την αισθητική όσο και την απόδοση. Το αμάξωμα των εκδόσεων Coupe και Spider έχει μήκος 4.780 χλστ. και μεταξόνιο 2,78 μ., καθιστώντας το νέο Ζ το πιο συμπαγές μοντέλο της Denza που θα διατεθεί στην Ευρώπη. Τα φουσκωμένα φτερά, η χαμηλή γραμμή των παραθύρων και η θέση οδήγησης λίγα εκατοστά πάνω από το… έδαφος φωνάζουν ότι το Denza Z είναι ένα αυθεντικό supercar. Την ίδια στιγμή, η μεγάλη εισαγωγή αέρα στο κέντρο του εμπρός προφυλακτήρα είναι εκεί για να κατευθύνει τη ροή του αέρα στις χαρακτηριστικές οπές-εξόδους στο καπό, σχηματίζοντας μια διαδρομή ροής του σε σχήμα S, που βελτιστοποιεί όχι μόνο την αεροδυναμική αντίσταση (σημ.: ο σχετικός συντελεστής οπισθέλκουσας είναι μόλις 0,25 και 0,255 για τα Ζ Coupe και Spider) και την κάθετα παραγόμενη δύναμη, αλλά και την διαχείριση της θερμότητας.

Η κορυφαία έκδοση Racing του νέου Denza Z διαφοροποιείται αισθητά. Διαθέτει ανασχεδιασμένο εμπρός τμήμα για ακόμη μεγαλύτερη παροχή αέρα, εξελιγμένο σύστημα ψύξης πολλαπλών καναλιών που αυξάνει κατά 50% την απόδοση ψύξης των ηλεκτροκινητήρων και κατά 32% των φρένων, καθώς και πληθώρα αεροδυναμικών βοηθημάτων από ανθρακονήματα. Προαιρετικά προσφέρεται μια μεγάλη και ρυθμιζόμενη σε τρεις θέσεις πίσω αεροτομή, ενώ συνολικά η αεροδυναμική αυτή «διάταξη» είναι σε θέση να παράγει έως και 1.060 κιλά κάθετης δύναμης στα 350 χλμ./ώρα. Για όσους αναζητούν την απόλυτη εμπειρία κατά την οδήγηση στην πίστα, η Denza προσφέρει ακόμη και δυνατότητα αφαίρεσης των πίσω καθισμάτων και τοποθέτησης roll cage.

Στην κορυφή της πυραμίδας από όλες βρίσκεται η Special Edition, η οποία εξελίσσεται με στόχο να «διαγωνιστεί» για το ρεκόρ ταχύτερου γύρου -πού αλλού;- στη διάσημη πίστα-ειδική διαδρομή του Nurburgring Nordschleife. Διαθέτει αμάξωμα ταιριάζει γάντι με τα χαρακτηριστικά της «Πράσινης Κόλασης», με ακόμα περισσότερα carbon εξαρτήματα στις εξωτερικές επιφάνειες, καθώς και κάμποσα ενεργά αεροδυναμικά βοηθήματα παράγοντας 2.000 κιλά κάθετης δύναμης στα 300 χλμ./ώρα.

Στο εσωτερικό, η Denza επιδίωξε να συνδυάσει την αίσθηση ενός supercar με την πολυτέλεια ενός Grand Tourer. Το τιμόνι, εμπνευσμένο από τους αγώνες, ενσωματώνει φυσικούς διακόπτες για την ενεργοποίηση των λειτουργιών Track και Boost, ενώ ο οδηγός έχει μπροστά του ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,88 ιντσών και κεντρική οθόνη αφής 12,8 ιντσών με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google. Τα υλικά που συνθέτουν τον… χώρο εργασίας των επιβατών περιλαμβάνουν ανθρακονήματα, επενδύσεις τύπου suede και μεταλλικά διακοσμητικά, ενώ τα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εμπρός καθίσματα διαθέτουν θέρμανση, εξαερισμό, λειτουργία μασάζ, καθώς και ενσωματωμένα τα ηχεία του ηχοσυστήματος Devialet. .

Παρά τον καθαρόαιμο χαρακτήρα του, το Denza Z είναι τετραθέσιο, ενώ διαθέτει και χώρο αποσκευών, ο οποίος φτάνει τα 250 λίτρα και μπορεί να αυξηθεί στα 550 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων.

Με τεχνολογία που συναρπάζει

Η καρδιά του μοντέλου είναι η νέα αποκλειστική πλατφόρμα e³ Sports Car Platform, η οποία εξελίχθηκε από την BYD ειδικά για τη Denza. Βασίζεται σε τέσσερις τεχνολογικούς πυλώνες: το νέο σύστημα τριών ηλεκτροκινητήρων με έξυπνη διαχείριση ροπής, την αρχιτεκτονική Cell-to-Body, την ενεργή ανάρτηση DiSus-M και τη νέα τεχνολογία ταχυφόρτισης Flash Charging.

Και οι τρεις εκδόσεις του Denza Z παίρνουν κίνηση από τρεις ηλεκτροκινητήρες – έναν εμπρός με 680 ίππους και 440 Nm και δύο ανεξάρτητους πίσω με κάθε έναν να συνεισφέρει με 462 ίππους και 410 Nm – αποδίδοντας συνδυαστικά 1.604 ίππους και ροπή 1.240 Nm. Η έκδοση Coupe ολοκληρώνει την επιτάχυνση από στάση έως τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 2,25 δλ., ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 300 χλμ./ώρα. Η Racing, όταν εξοπλίζεται με semi-slick ελαστικά, τα καταφέρνει σε 1,96 δλ. και φτάνει σε τελική τα 350 χλμ./ώρα, ενώ η top-end παραλλαγή του Denza Z με την ονομασία Special Edition αναμένεται να αποδίδει πάνω από 2.000 ίππους, ολοκληρώνοντας το ίδιο σπριντ σε λιγότερο από 1,7 δλ.

Οι δύο πίσω ηλεκτροκινητήρες αποτελούν μέρος μιας νέας, πλήρως ενσωματωμένης μονάδας κίνησης 15 σε 1, που συνδυάζει μεταξύ άλλων τους δύο κινητήρες, ο καθένας με το δικό του μειωτήρα στροφών και μονάδα ελέγχου, καθώς και τον ενσωματωμένο φορτιστή (OBC), τον μετατροπέα DC-DC, την μονάδα ελέγχου οχήματος (VCU), τον ελεγκτή διαχείρισης μπαταρίας (BMC) και την μονάδα κατανομής ισχύος (PDU). Η μέγιστη ταχύτητα περιστροφής της μονάδας αυτής είναι 30.000 σ.α.λ. Παράλληλα, το σύστημα Vehicle Motion Control διαχειρίζεται και ελέγχει σε πραγματικό χρόνο τα συστήματα πέδησης και διεύθυνσης, καθώς και την ανάρτηση, επεμβαίνοντας μέσα σε μόλις 10 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Μεταξύ των δυνατοτήτων του περιλαμβάνεται ακόμη και λειτουργία ελέγχου του οχήματος μετά από κλατάρισμα ελαστικού (εδώ, το σύστημα ρυθμίζει τη ροπή που φτάνει στους μη επηρεαζόμενους τροχούς), αλλά και η εντυπωσιακή ικανότητα το όχημα να μπορεί να περιστρέφεται γύρω από τον εμπρός άξονά του.

Η νέα ενεργή ανάρτηση DiSus-M χρησιμοποιεί μαγνητορεολογικά αμορτισέρ, των οποίων το ιξώδες μεταβάλλεται σχεδόν ακαριαία μέσω μαγνητικού πεδίου. Έτσι, το αυτοκίνητο μπορεί να προσφέρει άνεση στην καθημερινή χρήση και ταυτόχρονα εξαιρετικό, όπως επικαλείται η Denza, έλεγχο του αμαξώματος κατά την οδήγηση στην πίστα. Οι εκδόσεις Coupe και Spider διαθέτουν στάνταρ αερανάρτηση (με διπλά ψαλίδια εμπρός και πολλαπλών συνδέσμων πίσω), ενώ η Racing χρησιμοποιεί συμβατικά ελατήρια με πιο σκληρή ρύθμιση για χρήση σε πίστα. Τα δε φρένα είναι κεραμικά, με διάρκεια ζωής 300.000 χλμ., σε συνδυασμό με 6πίστονες και 4πίστονες δαγκάνες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η νέα μπαταρία Blade Battery δεύτερης γενιάς με χωρητικότητα 76 kWh, η οποία είναι ενσωματωμένη στο πλαίσιο μέσω της αρχιτεκτονικής Cell-to-Body, αυξάνοντας την ακαμψία του αμαξώματος σε περισσότερα από 40.000 Nm ανά μοίρα. Η αυτονομία που προσφέρει φτάνει τα 410 χλμ. στην έκδοση Coupe, τα 400 χλμ. στην Spider και τα 380 χλμ. στην Racing. Η μεγαλύτερη όμως καινοτομία στον τομέα του… ρεύματος είναι το σύστημα Flash Charging, το οποίο υποστηρίζει ισχύ φόρτισης για την μπαταρία με χημεία LFP έως 1.500 kW. Σύμφωνα με τη Denza, ο συγκεκριμένος συσσωρευτής ενέργειας μπορεί να φορτίσει από το 10% στο 70% σε μόλις 5 λεπτά και από το 10% στο 97% σε 9 λεπτά. Σίγουρα, πρόκειται για χρόνους που προσεγγίζουν εκείνους που αντιστοιχούν στον ανεφοδιασμό ενός αυτοκινήτου με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Μάλιστα, ακόμη και σε θερμοκρασία -30°C, απαιτούνται μόλις 12 λεπτά για φόρτιση από το 20% στο 97%.