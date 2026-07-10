Αποστολή στο Goodwood Festival of Speed: Πρεμιέρα στην Ευρώπη για το νέο Denza Bao 5

Το φετινό Goodwood Festival of Speed δεν αποτέλεσε μόνο το τερέν για την παγκόσμια αποκάλυψη του εντυπωσιακού και αμιγώς ηλεκτρικού Denza Z αλλά και το ιδανικό «φόντο» για την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του plug-in υβριδικού Bao 5.

Ως ένα ακόμα δείγμα της προσπάθειάς της να εισέλθει με άποψη και στυλ στην ευρωπαϊκή αγορά, η Denza, η premium μάρκα του ομίλου BYD, επέλεξε το Φεστιβάλ Ταχύτητας του Goodwood και για την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του νέου Βao 5, ενός plug-in υβριδικού SUV που φιλοδοξεί να ταράξει τα νερά στην κατηγορία των πολυτελών off-road μοντέλων.

Το Bao 5 είναι το πρώτο SUV της Denza που προορίζεται για την ευρωπαϊκή αγορά και ταυτόχρονα το πρώτο μοντέλο που αξιοποιεί την plug-in υβριδική αρχιτεκτονική DMO (Dual Mode Off-road), η οποία εξελίχθηκε αποκλειστικά για χρήση σε απαιτητικές συνθήκες. Η φιλοσοφία του μοντέλου είναι λοιπόν ξεκάθαρη: να προσφέρει την άνεση και την πολυτέλεια ενός premium SUV, χωρίς να θυσιάζει τις δυνατότητες ενός αυθεντικού εκτός δρόμου οχήματος.

Σχεδίαση με χαρακτήρα

Το Bao 5 υιοθετεί μια σχεδίαση που αποπνέει στιβαρότητα. Και αυτό είναι κάτι που γίνεται αντιληπτό από την πρώτη ματιά. Οι καθαρές επιφάνειες, οι έντονες ακμές και η σχεδόν τετραγωνισμένη σιλουέτα παραπέμπουν σε παραδοσιακά off-road μοντέλα, όπως το Defender, χωρίς όμως να λείπουν οι σύγχρονες premium πινελιές. Η επιβλητική εμπρός όψη του χαρακτηρίζεται από τα LED φωτιστικά σώματα σε σχήμα δακτυλίου που πλαισιώνουν τη μεγάλη μάσκα με το λογότυπο της Denza, ενώ ο «έντονος» προφυλακτήρας και οι προστατευτικές ποδιές υπογραμμίζουν τον περιπετειώδη χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Στο πλάι ξεχωρίζουν οι τονισμένοι θόλοι των τροχών, οι μεγάλες επίπεδες επιφάνειες των θυρών, οι αλουμινένιες ράγες οροφής και τα χαρακτηριστικά πλαϊνά σκαλοπάτια, τα οποία στην κορυφαία έκδοση Ultimate αναπτύσσονται ηλεκτρικά κατά το άνοιγμα των θυρών. Στο πίσω μέρος δεσπόζει η εξωτερικά εγκατεστημένη ρεζέρβα επάνω στην ηλεκτρική πίσω πόρτα, τα κάθετα LED φωτιστικά σώματα και η διακριτική αεροτομή που ενσωματώνει το τρίτο φως φρένων.

Από πλευράς μεγέθους το Bao 5 δεν είναι μικρό -και ας δείχνει στις φωτογραφίες πως είναι- έχοντας μήκος 4.921 χλστ., πλάτος 1.970 χλστ., ύψος 1.920 χλστ. και μεταξόνιο 2.800 χλστ.

Μια καμπίνα που συνδυάζει πολυτέλεια και πρακτικότητα

Η Denza έχει σχεδιάσει το εσωτερικό του Bao 5 με στόχο να συνδυάσει τη στιβαρότητα ενός εκτός δρόμου οχήματος με την αίσθηση πολυτέλειας ενός σύγχρονου premium SUV. Το ταμπλό ακολουθεί την λογική της «οριζόντιας σχεδίασης», με μεγάλες χειρολαβές τόσο μπροστά από τον συνοδηγό όσο και στην κεντρική κονσόλα. Οι φυσικοί διακόπτες παραμένουν αρκετοί και μεγάλου μεγέθους, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και φορώντας γάντια, στοιχείο που υπογραμμίζει τον εκτός δρόμου προσανατολισμό του μοντέλου. Οι χώροι δεν αποτελούν ζήτημα… διαπραγμάτευσης για το Bao 5, κάτι που μάλλον δύσκολα θα ισχυριστεί κανείς και για τον χώρο αποσκευών που, τηρουμένων των αναλογιών, δεν είναι ανάλογα πληθωρικός φτάνοντας τα 475 λίτρα. Με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα αυξάνεται στα 1.069 λίτρα, ενώ μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 1.736 λίτρα μέχρι την οροφή.

Ο οδηγός έχει μπροστά του ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών, ενώ η πληροφόρηση συμπληρώνεται από Head-Up Display. Στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει μία οθόνη αφής 15,6 ιντσών, η μεγαλύτερη σύμφωνα με την Denza στην premium κατηγορία των SUV, η οποία ενσωματώνει Google Maps, Google Assistant και Google Play. Παράλληλα, ο συνοδηγός διαθέτει τη δική του οθόνη ευρείας προβολής, ενώ την ίδια στιγμή το σύστημα φωνητικών εντολών αναγνωρίζει τέσσερις διαφορετικές ζώνες μέσα στην καμπίνα και επιτρέπει στους επιβάτες να ελέγχουν περισσότερες από 300 λειτουργίες του αυτοκινήτου. Το ηχοσύστημα προέρχεται από τη γαλλική Devialet και διαθέτει έως 18 ηχεία, αρκετά από τα οποία είναι ενσωματωμένα ακόμη και στα προσκέφαλα των καθισμάτων. Τα εμπρός καθίσματα προσφέρουν ηλεκτρικές ρυθμίσεις, θέρμανση, εξαερισμό, ηλεκτρική οσφυϊκή υποστήριξη και λειτουργία μασάζ δέκα σημείων, ενώ στην έκδοση Ultimate θερμαινόμενα και αεριζόμενα είναι και τα πίσω καθίσματα. Η δεύτερη σειρά διαθέτει ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης, ενώ το κάθισμα του συνοδηγού μπορεί να ανακλιθεί πλήρως, επιτρέποντας στον πίσω επιβάτη να ξεκουράζει τα πόδια του στις μεγάλες διαδρομές.

Ξεχωρίζει επίσης ένας αποθηκευτικός χώρος 4,5 λίτρων στην κεντρική κονσόλα, ο οποίος λειτουργεί ως ψυγείο ή θερμοθάλαμος. Μπορεί να ψύχει από -6°C έως 15°C, αλλά και να θερμαίνει από 35°C έως 50°C. Η λειτουργία του μπορεί να ενεργοποιηθεί ακόμη και απομακρυσμένα μέσω της εφαρμογής Denza. Το Bao 5 διαθέτει επίσης ψηφιακό κλειδί μέσω smartphone, δυνατότητα κοινής χρήσης του με άλλα άτομα, καθώς και τεχνολογία NFC που επιτρέπει την πρόσβαση ακόμη και χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο.

Plug-in υβριδική τεχνολογία ειδικά για εκτός δρόμου χρήση

Στην καρδιά του Bao 5 βρίσκεται η νέα αρχιτεκτονική DMO (Dual Mode Off-road), μια plug-in υβριδική τεχνολογία που εξελίχθηκε αποκλειστικά για SUV με αυξημένες δυνατότητες για χρήση εκτός δρόμου. Σύμφωνα με τη Denza, πρόκειται για την πρώτη υβριδική πλατφόρμα παγκοσμίως που σχεδιάστηκε εξαρχής με αυτόν τον σκοπό, συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης με την αυτονομία και την ευελιξία ενός θερμικού κινητήρα.

Η βάση του συστήματος αποτελείται από έναν υπερτροφοδοτούμενο 4κύλινδρο βενζινοκινητήρα με χωρητικότητα 1,5 λίτρων, τοποθετημένο κατά τον διαμήκη άξονα, δύο ηλεκτροκινητήρες -έναν σε κάθε άξονα- και την μπαταρία Blade Battery της BYD, η οποία αποτελεί δομικό στοιχείο του πλαισίου μέσω της αρχιτεκτονικής Cell-to-Chassis. Σε αντίθεση με πολλά συμβατικά plug-in υβριδικά, ο βενζινοκινητήρας δεν αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην κίνηση του οχήματος. Με ισχύ 150 ίππων και ροπή 240 Nm, λειτουργεί κυρίως ως πηγή παραγωγής ενέργειας για την μπαταρία και τους ηλεκτροκινητήρες, επιτρέποντας στο Bao 5 να προσφέρει την άμεση απόκριση και τη γραμμική επιτάχυνση που χαρακτηρίζουν τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα.

Οι ηλεκτροκινητήρες αποδίδουν 272 ίππους στον εμπρός άξονα και 388 ίππους στον πίσω, με αποτέλεσμα η συνολική ισχύς να φτάνει τους 544 ίππους και η μέγιστη συνδυαστική ροπή τα 760 Nm. Οι επιδόσεις είναι αντίστοιχες ενός μεγάλου σπορ SUV. Η έκδοση Elegance ολοκληρώνει την επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 4,8 δλ., ενώ η Ultimate χρειάζεται 5,0 δλ., με την τελική ταχύτητα να περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 180 χλμ./ώρα.

Off-road όχι μόνο στην εμφάνιση

Το Bao 5 δεν είναι οff-road μόνο στην όψη. Αντίθετα, διαθέτει όλα εκείνα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για «σοβαρή» χρήση μακριά από την άσφαλτο. Το αυτοκίνητο είναι δομημένο πάνω σε ένα πλαίσιο τύπου σκάλας (ladder frame), επιλογή που προσφέρει αυξημένη αντοχή στις καταπονήσεις και υψηλή στρεπτική ακαμψία. Παράλληλα, η τοποθέτηση της μπαταρίας χαμηλά στο πλαίσιο μειώνει το κέντρο βάρους, βελτιώνοντας τη σταθερότητα τόσο στην άσφαλτο όσο και σε επικλινείς εκτός δρόμου διαδρομές.

Καθοριστικό ρόλο παίζουν τα τρία ηλεκτρονικά ελεγχόμενα μπλοκέ διαφορικά (εμπρός, πίσω και ηλεκτρονικά ελεγχόμενο κεντρικό σύστημα εμπλοκής Energy Centre Lock, το οποίο κατανέμει τη ροπή ανάμεσα στους δύο άξονες έως και 30 φορές ταχύτερα από ένα συμβατικό μηχανικό διαφορικό). Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική εξασφαλίζει καλύτερο κράτημα σε επιφάνειες με πολύ χαμηλή πρόσφυση, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια και σταθερότητα στις μεταβολές της κατανομής της ισχύος. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι, παρά το μεγάλο του μέγεθος, το Bao 5 διαθέτει κύκλο στροφής μόλις 5,9 μ, τιμή ιδιαίτερα μικρή για SUV μήκους σχεδόν 5 μέτρων.

DiSus-P: Η ανάρτηση που αλλάζει χαρακτήρα

Και οι δύο εκδόσεις του Bao 5 χρησιμοποιούν ανάρτηση με διπλά ψαλίδια εμπρός και πίσω. Ωστόσο, η έκδοση Ultimate εξοπλίζεται επιπλέον με το προηγμένο σύστημα DiSus-P, μια ενεργή υδραυλική ανάρτηση που προσαρμόζεται συνεχώς στις συνθήκες οδήγησης. Το σύστημα παρακολουθεί δεδομένα από περισσότερους από 20 αισθητήρες, όπως η γωνία του τιμονιού, η ταχύτητα κάθε τροχού, η επιτάχυνση, οι κινήσεις του αμαξώματος και η πίεση στα αμορτισέρ, πραγματοποιώντας συνεχείς διορθώσεις σε πραγματικό χρόνο. Έτσι, μπορεί να μεταβάλλει την απόσβεση ώστε να περιορίζει τις κλίσεις στις στροφές και τις ταλαντώσεις του αμαξώματος, ενώ προσφέρει και δυνατότητα μεταβολή της απόστασης του αμαξώματος από το έδαφος. Στην έκδοση Ultimate, το ύψος μπορεί να αυξηθεί κατά 90 χλστ. ή να μειωθεί κατά 50 χλστ., με αποτέλεσμα η μέγιστη απόσταση από το έδαφος να φτάνει τα 310 χλστ. Από εκεί και πέρα, οι γωνίες προσέγγισης και αναχώρησης διαμορφώνονται στις 39° και 34° αντίστοιχα, τιμές που τοποθετούν το Bao 5 ανάμεσα στα πλέον ικανά SUV της κατηγορίας.

Ηλεκτρική αυτονομία και γρήγορη φόρτιση

Η Blade Battery χωρητικότητας 31,8 kWh προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 90 χλμ. σύμφωνα με τον κύκλο WLTP. Τιμή που με δεδομένη την ονομαστική ωρητικότητα, δεν συναρπάζει. Με γεμάτη πάντως την μπαταρία και φουλαρισμένο το ρεζερβουάρ καυσίμου, η συνολική αυτονομία του Bao 5 φτάνει τα 835 χλμ., ενώ η μέση κατανάλωση περιορίζεται στα 4,2 λίτρα/100 χλμ., με εκπομπές CO₂ στα 94 g/km. Η φόρτιση πραγματοποιείται μέσω τριφασικού φορτιστή AC με μέγιστη ισχύ 11 kW, ο οποίος χρειάζεται λίγο περισσότερο από 3 ώρες για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας. Παράλληλα, το Bao 5 υποστηρίζει και ταχυφόρτιση DC, με αποτέλεσμα η φόρτιση από 30% έως 80% να ολοκληρώνεται σε μόλις 16 λεπτά, όταν χρησιμοποιείται φορτιστής ισχύος τουλάχιστον 100 kW.

Πλούσιος εξοπλισμός και κορυφαία ασφάλεια

Το Βαο 5 θα διατίθεται στις εκδόσεις Elegance και Ultimate, με ιδιαίτερα πλούσιο βασικό εξοπλισμό. Ανάμεσα στα στοιχεία που περιλαμβάνονται ξεχωρίζουν οι ζάντες αλουμινίου (έως 20 ιντσών), η πανοραμική ηλιοροφή, το θερμαινόμενο τιμόνι, τα θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα με λειτουργία μασάζ, ο ατμοσφαιρικός φωτισμός, το ηχοσύστημα Devialet, οι βάσεις ασύρματης φόρτισης κινητών τηλεφώνων και το πλήρες πακέτο ψηφιακών οθονών. Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 11 αερόσακους, κάμερα περιμετρικής θέασης 360 μοιρών, Intelligent Cruise Control, Lane Keep Assist, Lane Departure Warning, Front & Rear Cross Traffic Alert & Brake, Hill Descent Control και πλήθος ακόμη συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού.

Στον τομέα της ασφάλειας, το αμάξωμα αποτελείται κατά 96% από χάλυβα υψηλής αντοχής, ενώ η Denza αναφέρει ότι η δομή του μειώνει σημαντικά τις παραμορφώσεις τόσο στις μετωπικές όσο και στις πλευρικές συγκρούσεις. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η εταιρεία, η οροφή είναι σχεδιασμένη ώστε να αντέχει φορτίο συμπίεσης έως και 12 τόνων.

Ένα διαφορετικό SUV «προσγειώνεται» στην Ευρώπη

Με το Bao 5, η Denza επιχειρεί να δημιουργήσει μια νέα πρόταση στην premium κατηγορία των μεγάλων SUV συνδυάζοντας την ηλεκτροκίνηση με τις πραγματικές και διόλου… θεωρητικές εκτός δρόμου δυνατότητες σε ένα ενιαίο «πακέτο». Τα καταστήματα της Denza σε όλη την Ευρώπη θα αρχίσουν να δέχονται παραγγελίες για το νέο Bao 5 μέσα στο καλοκαίρι, ενώ οι πρώτες παραδόσεις στους πελάτες αναμένονται το τελευταίο τρίμηνο του έτους.