Αποστολή στο Μιλάνο: Αποκάλυψη για το νέο Dacia Striker

Ένα νέο μοντέλο με διαφορετική προσέγγιση από τα συνηθισμένα SUV παρουσίασε η Dacia κλείνοντας το μάτι σε ένα νέο πιο μοντέρνο κοινό.

Το Striker πέρα από το νεότερο μοντέλο της Dacia είναι αναντίρρητα και το πιο ευφάνταστο σχεδιαστικά. Ξεφεύγει από τα καθιερωμένα, υιοθετώντας στοιχεία από τρεις διαφορετικούς κόσμους, όπως και η ίδια η εταιρεία διατείνεται. Χρηστικό, με κουπέ αισθητική, αλλά και με δυνατότητες οχήματος ελευθέρου χρόνου, αυτό το μοντέλο ήρθε να κερδίσει ένα διαφορετικό κοινό από εκείνο που μέχρι τώρα ακολουθεί πιστά την Dacia και της χαρίζει σημαντικές διακρίσεις στο στίβο των πωλήσεων. Βρεθήκαμε στο Μιλάνο, κεκλεισμένων των θυρών, για την πρώτη… ανεπίσημη του μοντέλου, αφού η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί να γίνει τον Οκτώβριο στο Παρίσι και στην έκθεση αυτοκινήτου της πόλης του Φωτός.

Στοχεύοντας νέο κοινό

Σχεδιάστηκε για να συνοδεύσει το Bigster στη γκάμα της φίρμας, με το ίδιο DNA της Dacia, αλλά με μια διαφορετική προσωπικότητα και έναν πιο crossover χαρακτήρα. Με αυτό το μοντέλο η Dacia υπολογίζει ότι θα μπορέσει, μέχρι το 2030, να αυξήσει το μερίδιό της στην αγορά των μικρομεσαίων μοντέλων, από το 20% στο 33%. Η επιλογή του ονόματος ερμηνεύει τις προθέσεις της εταιρείας, που είναι η «επίτευξη του στόχου» (hit the target).

Ο σχεδιασμός φυσικά έχει στοιχεία από SUV μοντέλα, με το ψηλό αμάξωμα και την μεγάλη απόσταση από το έδαφος που φτάνει τα 20 εκατοστά στην τετρακίνητη εκδοχή του και τα 19 στη δικίνητη να το υποστηρίζουν εμφατικά. Η οριζόντια γραμμή που διατρέχει το πλάι του αυτοκινήτου προσθέτει δυναμισμό, ενώ και οι μεγάλοι τροχοί από 17 έως 19 ίντσες γεμίζουν τους θόλους με τα προστατευτικά που ενισχύουν τον περιπετειώδη χαρακτήρα του μοντέλου. Τα φωτιστικά σώματα LED σε σχήμα «T» αποτελούν μια νέα προσθήκη στη σχεδιαστική φιλοσοφία των μοντέλων της Dacia, με τη μαύρη μπάρα εμπρός και πίσω να αποτελούν την ταυτότητα.

Το έντονο χαρακτηριστικό του νέου Striker το συναντάμε στο πίσω μέρος. Η κεκλιμένη οροφή, προσεκτικά μελετημένη από τους μηχανικούς της εταιρείας, δίνει στο μοντέλο την πολυπόθητη κουπέ αισθητική που χαρακτηρίζει μοντέλα ανώτερης κατηγορίας. Εκεί όπου η Dacia κρυφοκοιτάζει, χωρίς να κρύβει τις προθέσεις της. Όσον αφορά τις διαστάσεις του έχει μήκος 4,62 μ. και ύψος, που ανάλογα με την έκδοση διαμορφώνεται από 1,53 μ. έως 1,6 μ.

Πρακτικό και φιλικό

Στο εσωτερικό ακολουθεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία της Dacia, με οριζόντιες γραμμές που ενισχύουν την αίσθηση του χώρου και της άνεσης. Γίνεται ευρεία χρήση ανακυκλώσιμων υλικών που δηλώνουν σεβασμό στο περιβάλλον και παράλληλα κρατούν το κόστος χαμηλά.

Το μοτίβο που κυριαρχεί ονομάζεται Sparkle και βρίσκει εφαρμογή στο ταμπλό άλλα και στις πόρτες, χαρίζοντας μια ευχάριστη εικόνα στην καμπίνα. Κάτι που ενισχύουν οι υφασμάτινες επενδύσεις που έρχονται να καλύψουν επιλεγμένα σημεία και να προσδώσουν «ζεστασιά».

Η μεγάλη οθόνη 10,1 ιντσών του συστήματος πολυμέσων είναι ψηλά και εργονομικά τοποθετημένη, στο οπτικό πεδίο οδηγού και συνοδηγού και ανήκει στο βασικό εξοπλισμό όλων των εκδόσεων. Διαθέσιμο είναι και navigation με πληροφορίες πλοήγησης σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον και όσον αφορά την ψυχαγωγία υπάρχουν έξι ηχεία υψηλής πιστότητας, με σύστημα Arkamys 3D. Στους νεοτερισμούς συναντάμε έναν νέο ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών LightVisio, με τρισδιάστατα εφέ.

Μεγάλες θήκες με ντουλαπάκι 6,7 λίτρων ανάμεσα σε οδηγό και συνοδηγό που φιλοξενεί ακόμα και μια τσάντα, είναι μερικά από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την αρχιτεκτονική σχεδίασής της καμπίνας. Οι χώροι ικανοποιούν τις ανάγκες μιας οικογένειας, με δυνατότητα μεταφοράς μέχρι και πέντε ατόμων, με όλες τις αποσκευές τους, αφού ο χώρος έχει όγκο 500 λίτρα και κανονικό σχήμα που επιτρέπει τη φόρτωση μεγάλων αντικειμένων.

Να σημειώσουμε ότι η Dacia παρουσίασε και μια νέα έξυπνη λύση για άνοιγμα χωρίς χέρια της πόρτας του χώρου αποσκευών. Αρκεί να έχεις το κλειδί στην τσέπη και απλά να πλησιάσεις το αυτοκίνητο στο πίσω μέρος σε απόσταση ενός μέτρου, χωρίς να απαιτείται κάποια κίνηση του ποδιού και τότε αυτή ανοίγει αυτόματα.

Φυσικά δεν λείπουν οι γνωστές έξυπνες λύσεις «YouClip», με υποδοχές για φώτα led, θήκες για παγούρια, ξύστρες για χιόνια αλλά και διάφορα αξεσουάρ, όπως ειδικά σχεδιασμένες κουβέρτες με διαδρόμους για αυτοκινητάκια, που κρατούν ζεστά και απασχολημένα τα παιδιά και στο σύνολό τους ενισχύουν τον δείκτη χρηστικότητας του Striker.

Ειδική μνεία αξίζουν τα καθίσματα, για τη στήριξη και την άνεση που προσφέρουν στο σώμα, συμπεριλαμβανομένων και των πίσω. Επιπλέον για την καλύτερη άνεση φροντίζουν τα παχιά κρύσταλλα, που κρατούν εκτός καμπίνας κάθε ενοχλητικό ήχο από το δρόμο.

Υβριδικό και τετρακίνητο

Πλούσια είναι η γκάμα των κινητήριων συνόλων του νέου Striker. Εισαγωγική είναι η mild-hybrid-G 140, διπλού καυσίμου, με βενζίνη και LPG. Διαθέτει ήπια υβριδικό σύστημα 48V, με 3κύλινδρο κινητήρα 1,2 λίτρων τούρμπο, που συνδυάζεται με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων έξι σχέσεων, που στέλνει τη δύναμη στους εμπρός τροχούς.

Πιο πάνω τοποθετείται η έκδοση Hybrid 155, με το νέο υβριδικό σύνολο που γνωρίζουμε ήδη από τον Όμιλο Renault. Ο κινητήρας είναι 1,8 λίτρων με απόδοση 109 ίππων και συνδυάζεται με δύο ηλεκτρικά μοτέρ απόδοσης 49 ίππων για την κίνηση και ένα που λειτουργεί ως γεννήτρια. Η μπαταρία είναι 1,4 kWh και το κιβώτιο είναι έξι σχέσεων, με τέσσερις για τον θερμικό κινητήρα και δύο για τον ηλεκτρικό. Εστιάζει στην αποδοτικότητα, με δυνατότητα κίνησης του αυτοκινήτου και αμιγώς ηλεκτρικά, ενώ εκπέμπει λιγότερα από 100 γραμμάρια CO2.

Την γκάμα συμπληρώνει η τετρακίνητη έκδοση Hybrid 150 4×4. Αυτή εφοδιάζεται με έναν θερμικό κινητήρα 1,2 λίτρων mild hybrid 48V, απόδοσης 140 ίππων και 230 Nm ροπής, που συνδυάζεται με ένα αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων. Πίσω υπάρχει ένας ηλεκτρικός κινητήρας 23 kW (31 ίππων) και 87 Nm ροπής, με ένα κιβώτιο δύο σχέσεων που δίνει κίνηση στους πίσω τροχούς, με άμεσο τρόπο.

Επιπλέον διαθέτει πέντε προγράμματα οδήγησης που προσαρμόζονται σε κάθε κατάσταση. Πιο συγκεκριμένα είναι: Auto, με αυτόματη διαχείριση και εναλλαγή από κίνηση σε δύο ή τέσσερις τροχούς, ανάλογα με τις συνθήκες. Eco για μέγιστη οικονομία, που επιτρέπει στην τετρακίνηση να εμπλακεί μόνο σε συνθήκες χαμηλής πρόσφυσης. Snow με το σύστημα 4×4 να προσφέρει τη μέγιστη πρόσφυση. Mud/Sand, όπου το σύστημα προσαρμόζεται για να αντιμετωπίσει «χαλαρές» επιφάνειες. Τέλος υπάρχει το πρόγραμμα Off-Road για κίνηση σε πιο σκληρά εδάφη με χαμηλές ταχύτητες.

Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;

Αυτή ήταν η πρώτη… ανεπίσημη του μοντέλου, στην οποία είχαμε την ευκαιρία να «παρεισφρήσουμε» και να σας μεταφέρουμε τις πρώτες εντυπώσεις μας. Η επίσημη πρεμιέρα του νέου Dacia Striker έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο, στην έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι, ενώ στην ελληνική αγορά αναμένεται μέσα στο 2027. Η τιμή του δεν έχει οριστεί ακόμα, αλλά προσδιορίζεται κοντά στις 25.000 ευρώ, έχοντας ως στόχο να διατηρήσει τον προσιτό χαρακτήρα που συνοδεύει τα μοντέλα της Dacia και τα καθιστά τόσο δημοφιλή.