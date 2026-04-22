Αποστολή στο Μιλάνο: Πρεμιέρα για τη Lepas στην Ευρώπη

Ένα δυναμικό ντεμπούτο έκανε η κινεζική Lepas στο Μιλάνο, δείχνοντας ξεκάθαρα τις προθέσεις της και τις φιλοδοξίες για την είσοδό της στην ευρωπαϊκή αγορά.

Κείμενο – Φωτογραφίες: Γιάννης Καλογερόπουλος

Οι 4Τροχοί βρέθηκαν στο Μιλάνο για να παρακολουθήσουν την εμφατική πρεμιέρα της Lepas επί ευρωπαϊκού εδάφους. Πρόκειται για μια εντελώς νέα κινεζική φίρμα, με έτος ίδρυσης το 2025, που κάνει τα πρώτα της βήματα στη Γηραιά Ήπειρο, χωρίς να κρύβει τις υψηλές φιλοδοξίες της.

Αποτελεί τον premium βραχίονα της Chery International, με γκάμα μοντέλων που χτυπά στην καρδιά της ευρωπαϊκής αγοράς. Αποτελείται αποκλειστικά από SUV, σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες και με σύγχρονη τεχνολογία κίνησης που περιλαμβάνει αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις και υβριδικές PHEV.

Η Lepas επέλεξε το «Milan Design Week 2026» για να κάνει την πανευρωπαϊκή πρεμιέρα της. Στην περιοχή της Tortona, μια από τις πιο ζωντανές συνοικίες της πόλης του ιταλικού βορά και δίπλα στα κανάλια του γραφικού Navigli, που δίνει έναν διαφορετικό τόνο με την ομορφιά του, αλλά και την επιθυμητή αίγλη στην εκδήλωση.

Ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος ήταν έξυπνα σχεδιασμένος, με την επιβλητική είσοδο, να διαδέχεται ένα αίθριο, που οδηγούσε μέσω ενός μεγάλου διαδρόμου στην κύρια αίθουσα της αποκάλυψης των νέων μοντέλων της και της εν γένει φιλοσοφία της κινεζικής φίρμας.

Η επιλογή της πόλης και του μέρους δεν ήταν διόλου τυχαία, καθώς η Lepas θέλει να συνδέσει το όνομα της μάρκας με τη σχεδίαση, την αισθητική, την ποιότητα και την κομψότητα, που χαρακτηρίζει το Μιλάνο, αλλά και συνολικά την Ιταλία, η οποία θα είναι από τις πρώτες χώρες που θα διαθέσει τα μοντέλα της Lepas, με την Ισπανία και την Ελλάδα να ακολουθούν.

Ξεκινώντας από το όνομα, για να λυθούν όποιες απορίες ίσως δημιουργούνται, αυτό αποτελεί την σύντμηση των λέξεων Leopard και Passion. Η Lepas είναι το τρίτο μέλος της οικογένειας Chery International που θα πλαισιώσει στην Ευρώπη τις γνωστές μας πλέον Omoda & Jaecco στην αγορά της Ευρώπης.

Σχεδιαστικά ακολουθεί τη φιλοσοφία «Elegant Mobility» (Κομψή Μετακίνηση), με στόχο να προάγει στοιχεία από την Κίνα, με αισθητική που απευθύνεται στο κοινό της Γηραιάς Ηπείρου. Η τοποθέτησή της από την Chery την φέρνει στην κορυφή, με ανάλογη ποιότητα και τεχνολογία που αφορά την άνεση και την ασφάλεια.

Ωστόσο, αυτό που θέλει η Lepas να πετύχει με τα μοντέλα της, είναι η αναθεώρηση της προσέγγισης από οδηγό και επιβάτες προς το αυτοκίνητο. Προσφέρει τεχνολογικά προηγμένα αυτοκίνητα, που όμως θα είναι εύκολα στη συμβίωση, καθιστώντας την καθημερινότητα πιο απλή, με την όλη εμπειρία να χαρακτηρίζεται από μια «δυναμική ισορροπία» όπως τόνισαν οι άνθρωποι της εταιρείας που μίλησαν στην εκδήλωση.

Στο επίκεντρο της παρουσίασης βρέθηκε το L8, το οποίο δικαίως τράβηξε την προσοχή των αρκετών καλεσμένων, καθώς είναι η κορωνίδα στη γκάμα της Lepas. Πρόκειται για ένα D-SUV, με προσεγμένη ποιότητα σε όλους τους τομείς και άφθονη τεχνολογία.

Παράλληλα έγινε η επίσημη αποκάλυψη του L6, ενός μικρότερο C-SUV, που θα είναι διαθέσιμο σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, αλλά και plug-in hybrid, με συνολική αυτονομία πάνω από 1.100 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τα ελάχιστα τεχνικά στοιχεία που έδωσαν οι Κινέζοι στη δημοσιότητα. Κάθε έκδοση ξεχωρίζει για την διαφορετική σχεδιαστική προσέγγιση, με κοινό παρονομαστή την ποιότητα. Αρκετά αργότερα αναμένεται να ενσωματωθεί και ένα μικρότερο B-SUV στη γκάμα της Lepas, το L4.

Με κεντρικό μήνυμα «Drive Your Elegance» η Lepas παρουσίασε κάτι περισσότερο από μια ακόμα μάρκα, δίνοντας έμφαση σε ένα νέο τρόπο που, οδηγός και επιβάτες θα βιώνουν τις μετακινήσεις τους, που θα χαρακτηρίζονται από την απλότητα και την άνεση, σε ένα αυτοκίνητο υψηλής ποιότητας και προηγμένης τεχνολογίας. Αναμφίβολα μια εντυπωσιακή αρχή, που οφείλει να έχει την ανάλογη συνέχεια για να επιτρέψει στη Lepas να εδραιωθεί στην απαιτητική ευρωπαϊκή αγορά. Στα άμεσα πλάνα τους πάντως της κινεζικής εταιρείας και όσον αφορά το δίκτυο της, περιλαμβάνονται 13 διανομείς στην Ευρώπη και περισσότερες από 300 εκθέσεις, μέχρι το τέλος του 2026, ενώ την επόμενη χρονιά στόχος είναι υπερδιπλασιαστούν.