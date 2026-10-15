Αποστολή στο Παρίσι: Chery Tiggo 4 224 PS

Η Chery παρουσίασε στο Παρίσι μια νέα έκδοση του Tiggo 4, η οποία θα διαθέτει νέα υβριδικό σύστημα, με μεγαλύτερη ισχύ και καλύτερη αποδοτικότητα.

Το Chery Tiggo 1.5T HEV θα είναι η νέα έκδοση του γνωστού μας SUV. Στην πράξη θα εφοδιάζεται με ένα υβριδικό σύστημα, που θα περιλαμβάνει τώρα ένα turbo βενζινοκινητήρα, 1.499 κ.εκ., αντί για ατμοσφαιρικό που διατίθεται ήδη στην ελληνική αγορά και θα συνεχίσει κανονικά την εμπορική του πορεία στη χώρα μας ανεξάρτητα από τη νέα έκδοση.

Αυτή θα είναι ισχυρότερη, αποδίδοντας πλέον 224 ίππους, έναντι τη ατμοσφαιρικής που έχει 204 ίππους. Περισσότερα τεχνικά στοιχεία δεν δόθηκαν από τους Κινέζους, αλλά όπως τονίζουν, πέρα από το προφανές, που θα είναι οι καλύτερες επιδόσεις και η καλύτερη απόκριση λόγω turbo, η νέα αυτή έκδοση θα διακρίνεται και για την αποδοτικότητά της.

Στην ελληνική αγορά θα αργήσει να εμφανιστεί, καθώς σύμφωνα με την εισαγωγική εταιρεία, αναμένεται να είναι διαθέσιμο στη χώρα μας μέσα στο καλοκαίρι και πιθανότατα πριν τον Ιούλιο. Όσον αφορά την τιμή του, είναι αρκετά νωρίς για να έχει καθοριστεί, άρα θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγο ακόμα. Θεωρητικά θα πρέπει να περιμένουμε να είναι ελαφρώς αυξημένη από αυτή που ήδη διατίθεται με τον ατμοσφαιρικό κινητήρα βενζίνης, αφού θα σταδιοδρομήσουν παράλληλα.

Να θυμίσουμε ότι το Chery Tiggo 4 είναι ένα SUV με μήκος 4,32 μέτρα, πλάτος 1,83 μ., ύψος 1,65 μ. και μεταξόνιο 2,61 μ. Ο χώρος αποσκευών ανέρχεται στα 430 λίτρα, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων η τιμή φτάνει τα 1.190 λίτρα.

Παράλληλα, κάποιες μικρές αισθητικές αλλαγές συνοδεύουν τη συγκεκριμένη έκδοση που είδαμε στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού. Πιο συγκεκριμένα, ανασχεδιασμένη είναι η μάσκα του SUV της Chery, με νέα φωτιστικά σώματα στα πλαϊνά του προφυλακτήρα, που δημιουργούν μια κάθετη στήλη με τετραγωνισμένα LED. Στο προφίλ ξεχωρίζουν οι νέες ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών.