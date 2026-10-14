Αποστολή στο Παρίσι: Πρεμιέρα για το νέο ηλεκτρικό Chery Q

Το Q είναι το πρώτο μικρό ηλεκτρικό μοντέλο της κατηγορίας B που ενσωματώνεται στη γκάμα της Chery και παρουσιάστηκε επίσημα στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού.

Η Chery εμπλουτίζει τη γκάμα της με ένα ακόμα μοντέλο. Πρόκειται για το Q, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μικρό αυτοκίνητο της κατηγορίας B, που δίνει μια άλλη διάσταση στην πολυδιάστατη γκάμα της κινεζικής εταιρείας.

Το Chery Q διακρίνεται για την χρηστικότητα και την ευελιξία που προσφέρει, που συνδυάζει με πλούσια τεχνολογία σε όλα τα επίπεδα. Έχει μήκος 4.198 χλστ., πλάτος 1,8 μ., ύψος 1,57 μ. και μεταξόνιο 2,7 μέτρα, αφήνοντας υποσχέσεις για την καλή ευρυχωρία που είναι ικανό να προσφέρει στο εσωτερικό του.

Κάτι που διαπιστώσαμε και στην πρώτη επαφή μαζί του, με το Q να είναι ικανό να φιλοξενήσει με ανέσεις τέσσερις άτομα, που έχουν στη διάθεσή τους άνετο χώρο για το κεφάλι, τους ώμους, αλλά και τα πόδια, χάρη και στο επίπεδο πάτωμα που έχει ως ηλεκτρικό μοντέλο.

Επιπλέον, διαθέτει χώρο αποσκευών 375 λίτρων, με πόρτα που ανοίγει ηλεκτρικά, ενώ διαθέσιμα είναι επιπλέον 70 λίτρα στο frunk, όπου και εκεί το καπό ανοίγει ηλεκτρικά, με το πάτημα ενός πλήκτρου στο αριστερό φτερό εμπρός.

Νέα σχεδιαστική ταυτότητα

Η σχεδίαση του εσωτερικού είναι μίνιμαλ, με έμφαση στην πρακτικότητα και την εργονομία. Δύο ψηφιακές οθόνες κυριαρχούν στο ταμπλό, με τη μία 8,8 ιντσών αφορά τον πίνακα οργάνων και την άλλη το σύστημα πολυμέσων.

Η τελευταία έχει διαγώνιο 15,6 ίντσες και λειτουργικό Qualcomm Snapdragon 8155. Το σύστημα υποστηρίζει σύνδεση με Android Auto και Apple CarPlay, όπως και δυνατότητα ελέγχου με φωνητικές εντολές.

Σχεδιαστικά το Q φέρνει νέα δεδομένα στην Chery, καθώς διακρίνεται για τις καμπύλες του και τις πιο απλές γραμμές, που το καθιστούν πιο ξεκούραστο στο “μάτι”. Τα φώτα LED που διαγράφουν ένα σχήμα με το γράμμα Q αποτελούν την ταυτότητα του μοντέλου.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ασφάλεια με το νέο Chery Q να εξοπλίζεται με 17 συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης του οδηγού, όπως και έξι αερόσακους, ενώ προσφέρει και δυνατότητα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2. Παράλληλα, σε επίπεδο ευκολιών, διαθέτει και σύστημα αυτόνομης στάθμευσης.

Με δύο μπαταρίες

Το νέο Chery Q θα είναι διαθέσιμο με δύο επιλογές μπαταρίας. Η χωρητικότητα θα είναι 42 ή 52 kWh, με αυτονομία 320 ή 380 χιλιομέτρων αντίστοιχα. Διαθέτει αντλία θερμότητας και σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία για φόρτιση απαιτεί από το 30% έως το 80% περίπου 20 λεπτά της ώρας. Για την κίνησή του που περνάει στους πίσω τροχούς, φροντίζει ένα ηλεκτρικό μοτέρ απόδοσης 120 kW (163 ίπποι), με τη μέγιστη ταχύτητα να είναι 170 χλμ./ώρα.

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Το νέο Chery Q αναμένεται στην ελληνική αγορά μέσα στο καλοκαίρι και πιθανότατα πριν τον Ιούλιο, με τιμή που ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί.