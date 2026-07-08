Apple Music: Δωρεάν σε πάνω από 2 εκατ. αυτοκίνητα Volvo

Η υπηρεσία προσφέρεται χωρίς χρέωση για διάστημα τριών μηνών.

Τη δυνατότητα να απολαμβάνουν την υπηρεσία Apple Music θα έχουν εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες Volvo μοντέλων. Η σουηδική αυτοκινητοβιομηχανία ανακοίνωσε ότι ξεκίνα την ενσωμάτωση του Apple Music σε περισσότερα από 2 εκατομμύρια αυτοκίνητα Volvo μέσω μίας ασύρματης (over-the-air) ενημέρωσης λογισμικού.

Για να βοηθήσει νέους ακροατές να ξεκινήσουν, η Volvo προσφέρει σε πελάτες με συγκεκριμένα κριτήρια τρεις μήνες δωρεάν Apple Music, παρέχοντάς τους άφθονο χρόνο για να ανακαλύψουν νέους καλλιτέχνες και να βρουν soundtrack για τα ταξίδια τους. Σημειώνεται ότι το νέο Volvo EX60 θα έχει εξαρχής ενσωματωμένο Apple Music, με τους πρώτους πελάτες να παραλαμβάνουν τα αυτοκίνητα τους σύντομα.

Οι οδηγοί Volvo EX60, EX90 και ES90 μπορούν επίσης να απολαύσουν Apple Music με Spatial Audio, που υποστηρίζεται από τεχνολογία Dolby Atmos και ζωντανεύει μέσω του προαιρετικού premium ηχοσυστήματος Bowers & Wilkins, το οποίο παρέχει μία καθηλωτική εμπειρία, τοποθετώντας τους ακροατές στην καρδιά του ήχου.

Ως μία από τις μεγαλύτερες υπηρεσίες αναπαραγωγής μουσικής στον κόσμο, το Apple Music προσφέρει άμεση πρόσβαση σε περισσότερα από 100 εκατομμύρια τραγούδια χωρίς διαφημίσεις. Είτε πρόκειται για μία λίστα αναπαραγωγής με δυνατό ρυθμό, ιδανική για τις πρωινές διαδρομές, είτε για πιο χαλαρά ακούσματα, κατάλληλα για μια νυχτερινή βόλτα, η μουσική που αγαπούν οι άνθρωποι συγκεντρώνεται εκεί.

Οι πελάτες μπορούν απλώς να συνδεθούν με τον λογαριασμό τους στην Apple και να απολαύσουν μουσική, λίστες αναπαραγωγής και ζωντανό ραδιόφωνο, κάνοντας εύκολα τις επιλογές τους με φωνητικό έλεγχο ή μέσω της οθόνης αφής. Οι νέοι συνδρομητές μπορούν γρήγορα να κάνουν εγγραφή και να μεταφέρουν όλες τις λίστες αναπαραγωγής τους και την πλήρη βιβλιοθήκη της μουσικής τους από άλλες υπηρεσίες.

Η αναβάθμιση λογισμικού έρχεται στα Volvo EX90, ES90, XC90, S90, V90, XC60, S60, V60, XC40, EX40 και EC40, από το έτος μοντέλου (model year) 2020 και μετά. Ο χρόνος διαθεσιμότητας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

Ήχος υψηλής πιστότητας για τα EX60, EX90 και ES90

Τα Volvo EX60, EX90 και ES90 είναι πιο αθόρυβα από κάθε προηγούμενο μοντέλο Volvo, χάρη και στην κορυφαία ηχομόνωση που διαθέτουν. Επεκτείνοντας την παράδοση της Volvo Cars στις premium ηχητικές εμπειρίες, τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα αναβαθμίζουν την ποιότητα ήχου σε νέα επίπεδα. Είναι διαθέσιμα με ένα από τα πιο προηγμένα ηχοσυστήματα αυτοκίνητου που αναπτύχθηκαν ποτέ, το οποίο ρυθμίζεται με προσοχή σύμφωνα με την εσωτερική ακουστική κάθε μοντέλου.

Το προαιρετικό σύστημα ήχου Bowers & Wilkins στα EX60, EX90 και ES90 παρέχει μία εξαιρετική μουσική εμπειρία, με True Sound που υποστηρίζεται από ηχεία υψηλής απόδοσης, ενσωματωμένα σε όλη την καμπίνα.

Το Apple Music με Spatial Audio που υποστηρίζεται από τεχνολογία Dolby Atmos παρέχει στους οδηγούς Volvo τη δυνατότητα να απολαύσουν μία μουσική εμπειρία με καθηλωτικό ήχο, μετατρέποντας το αυτοκίνητο σε premium περιβάλλον ακρόασης. Το Dolby Atmos δημιουργεί μία πιο φυσική, πολυδιάστατη εμπειρία ήχου που περιβάλλει τους ακροατές με μουσική και φωνητικά εξαιρετικής ευκρίνειας και βάθους.