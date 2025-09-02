«Άρης»: Αυτό είναι το νέο ρομπότ της Mercedes – Πού χρησιμοποιείται;

Το τετράποδο ρομπότ επιτρέπει στη γερμανική μάρκα να αποτρέψει βλάβες και λειτουργεί παράλληλα με ένα αυτόνομο drone.

Ψήφο εμπιστοσύνης σε αυτόνομα ρομποτικά συστήματα δίνει η Mercedes, προκειμένου να διευκολύνει την καθημερινότητα των εργαζομένων της στα εργοστάσιά της.

Όπως ανακοίνωσε η μάρκα, στο μέλλον τα αυτόνομα ρομποτικά συστήματα θα αξιοποιούνται σε πλήρη βαθμό στον τομέα της παραγωγής, στο εργοστάσιό της στο Ντίσελντορφ, όπου ήδη δραστηριοποιείται ένα ρομποτικό σκυλί υπό την ονομασία “Aris”.

Το ρομπότ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού διαρροών πεπιεσμένου αέρα, που μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλη απώλεια ενέργειας στο εργοστάσιο. Σύμφωνα με το γερμανικό brand, το ρομποτικό τετράποδο μπορεί να συνδράμει σε ετήσια εξοικονόμηση ενεργειακού κόστους της τάξης των έξι ψηφίων.

Επιπλέον, ο «Aris» είναι εξοπλισμένος με μια μονάδα ακουστικής απεικόνισης και μπορεί έτσι να οπτικοποιεί και να εντοπίζει ηχητικές ανωμαλίες. Ταυτόχρονα, διενεργεί με αυτόματο τρόπο τον τακτικό έλεγχο των αναλογικών οργάνων ορισμένων συστημάτων και μηχανών, ενώ μπορεί να αποτρέψει επικείμενες βλάβες συστήματος μέσω στοχευμένων επισκευών κατά τις περιόδους όπου δεν διενεργείται παραγωγή.

Εκτός από το ρομποτικό σκυλί, στο εργοστάσιο του Ντίσελντορφ λειτουργεί επίσης ένα αυτόνομο drone, αναλαμβάνοντας την καταμέτρηση κενών εμπορευματοκιβωτίων στους χώρους του εργοστασίου ώστε να απαλλάσσει τους εργαζόμενους από χρονοβόρες επαναλαμβανόμενες εργασίες.

Αμφότερα τα ρομποτικά συστήματα μπορούν να ενσωματωθούν σε ανώτερες εφαρμογές cloud, οι οποίες τους επιτρέπουν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους -αλληλεπίδραση στην οποία θα ενσωματωθούν και άλλα ρομποτικά συστήματα στο μέλλον

Το εργοστάσιο Mercedes-Benz Vans στο Ντίσελντορφ είναι μια σημαντική τοποθεσία για την παραγωγή βαν και επαγγελματικών οχημάτων. Καταλαμβάνει έκταση περίπου 325.000 τετραγωνικών μέτρων και απασχολεί περίπου 5.500 εργαζόμενους οι οποίοι παράγουν τις εκδόσεις panel van των μοντέλων Mercedes Sprinter και eSprinter.