Αρνητές ηλεκτρικών: Ποιες ευρωπαϊκές χώρες λένε όχι στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα παρουσιάζουν σημαντική άνοδο σε πωλήσεις σε σχέση με το 2025, όμως σε τρεις ευρωπαϊκές χώρες, τα μερίδιά τους παραμένουν ακόμη αρκετά χαμηλά.

Παρά το γεγονός ότι οι συνολικές ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 5,3% από την αρχή του έτους έως τον Αύγουστο του 2026, εν μέσω αυξανόμενων τιμών ενέργειας και γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα παρέμεινε ισχυρή χάρη στα μέτρα στήριξης της αγοράς και την μεγάλη προσφορά αυτοκινήτων με τέτοιο κινητήριο σύνολο.

Σε άνοδο οι πωλήσεις ηλεκτρικών στην ΕΕ

Σε επίπεδο ΕΕ, τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα κατέγραψαν 1.641.333 νέες ταξινομήσεις κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του 2026, αποσπώντας μερίδιο αγοράς 21,7%, αυξημένο σε σύγκριση με το 15,8% της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Την ίδια ώρα, τα υβριδικά-ηλεκτρικά αυτοκίνητα συγκέντρωσαν το 36,6% της αγοράς, παραμένοντας η δημοφιλέστερη επιλογή των Ευρωπαίων καταναλωτών.

Στον αντίποδα, το συνδυασμένο μερίδιο των αυτοκινήτων βενζίνης και πετρελαίου υποχώρησε στο 29% από 37,5% ένα χρόνο νωρίτερα. Συγκεκριμένα, οι ταξινομήσεις βενζινοκίνητων οχημάτων μειώθηκαν κατά 18,6% φτάνοντας τις 1.634.733 μονάδες, με το μερίδιό τους να πέφτει στο 21,7% από 28%, καταγράφοντας διψήφιες απώλειες σε μεγάλες αγορές όπως η Γαλλία (-35,8%), η Γερμανία (-21,9%), η Ισπανία (-18,5%) και η Ιταλία (-16,7%). Παράλληλα, η αγορά των πετρελαιοκίνητων συνέχισε την πτωτική της τροχιά κατά 18,6%, περιοριζόμενη στο 7,3% των νέων ταξινομήσεων από 9,4% πέρυσι.

Την ανάπτυξη των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων οδηγούν κυρίως τρεις από τις τέσσερις μεγαλύτερες αγορές της ΕΕ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν μαζί το 64% των συνολικών ταξινομήσεων της κατηγορίας. Πρόκειται για τη Γαλλία (+74,2%), τη Γερμανία (+53,1%) και τη Δανία (+40,9%), ενώ αύξηση σημείωσε και το Βέλγιο με +13,1%.

Οι χώρες όπου τα ηλεκτρικά δεν σημειώνουν σημαντικές πωλήσεις

Ωστόσο, η εικόνα αυτή δεν είναι ομοιόμορφη σε όλη την Ευρώπη, καθώς μια σειρά από χώρες καταγράφουν πολύ χαμηλά ποσοστά διείσδυσης και βρίσκονται στην κατηγορία των «αρνητών» της ηλεκτροκίνησης για το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026. Το χαμηλότερο μερίδιο αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων σημειώνεται στην Κροατία με μόλις 4,2%, ενώ ακολουθεί η Πολωνία με 5,1% και η Σλοβακία με 6,6%.

Στις χώρες με ιδιαίτερα χαμηλή διείσδυση κατατάσσεται και η Ελλάδα, όπου το σχετικό μερίδιο διαμορφώνεται στο 6,7%. Την ομάδα των χωρών με τα χαμηλότερα ποσοστά συμπληρώνουν η Τσεχία με 7%, η Εσθονία με 7,4% και η Λιθουανία με 7,8%.