Αρνητικές προβλέψεις για τη ζήτηση κινεζικών μπαταριών λιθίου το 2026

Σύμφωνα με τους ειδικούς, κολοσσοί όπως η CATL πρέπει να περιορίσουν την παραγωγή μπαταριών λιθίου, καθώς αναμένεται μειωμένη ζήτηση.

Μείωση αναμένεται να σημειώσει στις αρχές του 2026 η ζήτηση για κινεζικές μπαταρίες λίθιου, λόγω της αναμενόμενης κατακόρυφης πτώσης των εγχώριων πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων και της επιβράδυνσης των εξαγωγών μπαταριών, σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα της Ένωσης Επιβατικών Αυτοκινήτων της Κίνας.

Η Κίνα αποτελεί τον παγκόσμιο ηγέτη στην κατασκευή και εξαγωγή μπαταριών και επωφελείται από την παγκόσμια άνθηση της ζήτησης για συσσωρευτές ενέργειας που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικά οχήματα, όπως και δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.

«Κοιτάζοντας προς το 2026, η ζήτηση για μπαταρίες νέας ενέργειας θα μειωθεί δραματικά από το τέλος του τρέχοντος έτους, επομένως οι κατασκευαστές μπαταριών θα πρέπει να περιορίσουν την παραγωγή και να κάνουν ένα διάλειμμα ώστε να αντιμετωπίσουν τις διακυμάνσεις», ανέφερε ο Cui Dongshu, γενικός γραμματέας του κλαδικού φορέα, σε προσωπική ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως αναφέρει το Reuters, η πτώση της ζήτησης θα είναι μεγάλη και θα πλήξει κολοσσούς όπως η CATL και η EVE Energy. Σύμφωνα με τον Cui, οι πωλήσεις «πράσινων» επιβατικών οχημάτων θα μειωθούν τουλάχιστον κατά 30% στις αρχές του επόμενου έτους, σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της σταδιακής κατάργησης των κινήτρων για την αγορά αυτοκινήτων.

Κάμψη θα σημειωθεί και στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων για εμπορική χρήση, αφού οι αγοραστές έσπευσαν να προμηθευτούν οχήματα έως το τέλος του έτους, προκειμένου να επωφεληθούν από επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές, ανέφερε ο Cui.

Οι εξαγωγές κινεζικών μπαταριών λιθίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη μεγαλύτερη αγορά της Κίνας στο εξωτερικό, αυξήθηκαν κατά 4% το 2025 σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ κατέρρευσαν κατά 9,5%.

Σημειώνεται ότι η ΕΕ έχει ως στόχο να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή μπαταριών, ώστε να μειώσει την εξάρτησή της από την Κίνα.

Με πληροφορίες από Reuters