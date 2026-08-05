Αρνητικό ρεκόρ τετραετίας για την Τουρκία – Μεγάλη υποχώρηση των αυτοκινήτων

Οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην Τουρκία υποχώρησαν σημαντικά τον Ιούλιο, ενώ οι συνολικές πωλήσεις κατά τους πρώτους επτά μήνες του έτους κατέγραψαν μείωση 10,7%

Οι πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων μειώθηκαν κατά 25% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο, φθάνοντας τις 80.786 μονάδες, σημειώνοντας τη χαμηλότερη επίδοση για τον μήνα Ιούλιο των τελευταίων τεσσάρων ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Διανομέων Αυτοκινήτων και Κινητικότητας (ODMD).

Τα στοιχεία της ODMD έδειξαν ότι οι πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων υποχώρησαν κατά 25,79% σε ετήσια βάση, στις 62.478 μονάδες τον Ιούλιο, ενώ η αγορά ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων συρρικνώθηκε κατά 22,17%, στις 18.308 μονάδες.

Σε σύγκριση με τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας για τον Ιούλιο, η συνολική αγορά επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων ήταν μειωμένη κατά 2,8%.

Οι πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων ήταν χαμηλότερες κατά 3,1% σε σχέση με τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας για τον Ιούλιο, ενώ οι πωλήσεις ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων μειώθηκαν κατά 2%.

Παρά την ετήσια πτώση, η συνολική αγορά παρέμεινε κατά 13% υψηλότερη από τον μέσο όρο του Ιουλίου της τελευταίας δεκαετίας, σύμφωνα με την Daily Sabah.

Οι πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων ήταν αυξημένες κατά 12,1% σε σύγκριση με τον μέσο όρο του Ιουλίου της τελευταίας δεκαετίας, ενώ οι πωλήσεις ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων ήταν υψηλότερες κατά 16,2%.

Οι πωλήσεις ξεπέρασαν τις 600.000 μονάδες στο επτάμηνο

Από την άλλη πλευρά, η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων στην Τουρκία ανήλθε συνολικά σε 638.965 μονάδες κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, καταγράφοντας μείωση 10,72% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Οι πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 12,14% σε ετήσια βάση, στις 502.712 μονάδες κατά το πρώτο επτάμηνο του 2026, ενώ οι πωλήσεις ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων υποχώρησαν κατά 5,05%, στις 136.253 μονάδες.