Ασφάλεια 5 αστέρων για τα MINI Cooper και Aceman – Οι βαθμολογίες τους

Με τις συγκεκριμένες επιδόσεις η MINI διευρύνει τη λίστα των μοντέλων που έχουν αποσπάσει τη μέγιστη βαθμολογία.

Τη μέγιστη βαθμολογία των 5 αστέρων συγκέντρωσαν το 3θυρο ΜΙΝΙ Cooper και το MINI Aceman στις δοκιμές του Euro NCAP, προσθέτοντας τα ονόματά τους δίπλα σε αυτά των αμιγώς ηλεκτρικών Cooper και Countryman.

Όπως αναφέρει ο όμιλος BMW, οι δύο τελευταίες κορυφαίες βαθμολογίες στην αξιολόγηση του ανεξάρτητου ευρωπαϊκού οργανισμού ασφαλείας υπογραμμίζουν για άλλη μια φορά τη δέσμευση της μάρκας να δημιουργεί οχήματα που δεν είναι μόνο εξαιρετικά ελκυστικά, αλλά και ιδιαίτερα ασφαλή.

Το 3-θυρο MINI Cooper πέτυχε 83% στην προστασία επιβατών και 82% στην ασφάλεια παιδιών. Με 81% στην προστασία πεζών και 77% στα συστήματα υποβοήθησης ασφάλειας, το μοντέλο πιστοποιείται συνολικά ως ιδιαίτερα ασφαλές – ειδικά στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων.

Το MINI Aceman σημείωσε 83% στην προστασία επιβατών και 87% στην ασφάλεια παιδιών, ενώ πέτυχε επίσης υψηλές επιδόσεις στην προστασία πεζών (77%) και στα συστήματα υποβοήθησης ασφάλειας (79%).

Το Euro NCAP αποτελεί μια πρωτοβουλία αυτοκινητιστικών συλλόγων και κυβερνητικών φορέων για την αξιολόγηση της ασφάλειας των νέων οχημάτων. Στόχος του οργανισμού είναι η βελτίωση της προστασίας των επιβατών και των άλλων χρηστών του δρόμου. Οι βαθμολογίες που απονέμει ο οργανισμός Euro NCAP αποτελούν ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς για την ασφάλεια σε περίπτωση ατυχήματος και υποβάλλονται σε συνεχή αυστηροποίηση.