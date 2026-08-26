Άσφαλτος από κουκούτσια ελιάς – Ποια ευρωπαϊκή πόλη το δοκιμάζει

Η πρωτοβουλία βρίσκεται επί του παρόντος σε πιλοτικό στάδιο και αξιολογείται σε πραγματικές συνθήκες αστικού περιβάλλοντος.

Η Βαρκελώνη δοκιμάζει έναν νέο τύπο οδοστρώματος που περιλαμβάνει βιοάνθρακα παραγόμενο από γεωργικά απόβλητα, μεταξύ άλλων και από κουκούτσια ελιάς.

Το έργο αποτελεί μέρος μιας προσπάθειας για τη μείωση των εκπομπών από τις αστικές υποδομές και αναπτύσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος της πόλης «21st Century Street Section» , υπό την ηγεσία του Δημοτικού Συμβουλίου της Βαρκελώνης, σε συνεργασία με την BIT Habitat, την BIMSA, το Πολυτεχνείο της Καταλονίας (UPC) και ιδιώτες εταίρους, μεταξύ των οποίων οι ELSAN (OHLA) και AMSA.

Η πρωτοβουλία βρίσκεται επί του παρόντος σε πιλοτικό στάδιο και αξιολογείται σε πραγματικές συνθήκες αστικού περιβάλλοντος. Το υλικό δεν αντικαθιστά την παραδοσιακή άσφαλτο, αλλά χρησιμοποιείται ως πρόσθετο στις συμβατικές ασφαλτικές μείξεις.

Τα κουκούτσια ελιάς, μαζί με άλλα οργανικά απόβλητα, όπως υπολείμματα πεύκου, υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω μιας διαδικασίας μετατροπής σε υψηλή θερμοκρασία, η οποία σταθεροποιεί τον άνθρακα σε στερεή μορφή. Στη συνέχεια, ο βιοάνθρακας χρησιμοποιείται για να αντικαταστήσει μέρος του ορυκτού υλικού που περιέχεται στην άσφαλτο.

Πώς παράγεται και χρησιμοποιείται το υλικό

Ο βιοάνθρακας παράγεται μέσω θερμικής επεξεργασίας βιομάζας σε συνθήκες χαμηλής περιεκτικότητας σε οξυγόνο. Στην προκειμένη περίπτωση, οι πρώτες ύλες περιλαμβάνουν κουκούτσια ελιάς και υποπροϊόντα δασικής προέλευσης που προέρχονται από περιφερειακές αλυσίδες εφοδιασμού, σύμφωνα με το EuroWeekly News.

Μετά την επεξεργασία του, ο βιοάνθρακας ενσωματώνεται σε ασφαλτικά μείγματα ως μερικό υποκατάστατο των συμβατικών υλικών πλήρωσης. Σύμφωνα με την τεχνική τεκμηρίωση που συνδέεται με το έργο, στόχος είναι να διατηρηθούν οι δομικές επιδόσεις της συμβατικής ασφάλτου, ενώ παράλληλα να μειωθεί το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

Οι δοκιμές αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας ενσωμάτωσης των αρχών της κυκλικής οικονομίας στα κατασκευαστικά υλικά, μέσω της επαναχρησιμοποίησης γεωργικών αποβλήτων που διαφορετικά θα είχαν περιορισμένη βιομηχανική αξιοποίηση.

Βαρκελώνη

Εκτιμήσεις για τη μείωση των εκπομπών

Στοιχεία του έργου από τους εταίρους της κοινοπραξίας και τεχνικές αξιολογήσεις δείχνουν ότι η αντικατάσταση συμβατικών υλικών πλήρωσης με βιοάνθρακα θα μπορούσε να μειώσει το ανθρακικό αποτύπωμα της παραγωγής ασφάλτου κατά περίπου 75% έως 76%. Τα ποσοστά αυτά βασίζονται σε μοντέλα και ελεγχόμενες δοκιμές και όχι σε μακροχρόνια εφαρμογή σε ολόκληρη την πόλη.

Η μείωση αποδίδεται κυρίως στις χαμηλότερες ενεργειακές απαιτήσεις κατά την επεξεργασία των υλικών, καθώς και στην ικανότητα του βιοάνθρακα να αποθηκεύει άνθρακα μέσα στη δομή του οδοστρώματος.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης μία φάση παρακολούθησης, προκειμένου να αξιολογηθούν η ανθεκτικότητα, η μηχανική αντοχή και η συμπεριφορά του υλικού υπό την επίδραση της κυκλοφορίας, των μεταβολών της θερμοκρασίας και των βροχοπτώσεων. Μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί απόφαση για εφαρμογή του σε μεγάλη κλίμακα.

Πού πραγματοποιούνται οι δοκιμές

Οι πιλοτικές δοκιμές πραγματοποιούνται σε επιλεγμένες αστικές περιοχές της Βαρκελώνης, μεταξύ άλλων και σε τμήματα του οδικού δικτύου στην περιοχή Eixample. Οι συγκεκριμένες τοποθεσίες χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της απόδοσης του υλικού σε πραγματικές συνθήκες και σε βάθος χρόνου.

Το πρόγραμμα συντονίζεται μέσω των BIT Habitat και BIMSA, με χρηματοδοτική υποστήριξη για την ανάπτυξη και τη δοκιμή των πρωτοτύπων. Στην κοινοπραξία συμμετέχουν εταιρείες μηχανικών και ακαδημαϊκοί φορείς, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση των υλικών. Εάν τα αποτελέσματα είναι θετικά, η προσέγγιση θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλα έργα οδοποιίας στην πόλη, αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.

Τι θα μπορούσε να σημαίνει για τους κατοίκους

Για τους κατοίκους της Βαρκελώνης, η χρήση ασφάλτου με βάση τον βιοάνθρακα δεν θα άλλαζε τον τρόπο με τον οποίο οι δρόμοι φαίνονται ή λειτουργούν στην καθημερινότητα. Το υλικό έχει σχεδιαστεί ώστε να παρουσιάζει παρόμοιες επιδόσεις με τη συμβατική άσφαλτο όσον αφορά την ανθεκτικότητα, την πρόσφυση και την αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

Η βασική διαφορά θα ήταν περιβαλλοντική. Η κατασκευή και η ανακατασκευή δρόμων είναι ενεργοβόρες διαδικασίες και η χρήση βιοάνθρακα αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών που συνδέονται με την παραγωγή των υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα έργα.

Η ερευνητική φάση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη

Το έργο παραμένει σε πειραματική φάση και οι αρμόδιες αρχές έχουν τονίσει ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη τελική απόφαση για την επέκταση της χρήσης του υλικού πέρα από τις πιλοτικές τοποθεσίες. Απαιτούνται περαιτέρω δοκιμές για να επιβεβαιωθούν η μακροχρόνια απόδοση και η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας σε σύγκριση με τη συμβατική άσφαλτο.

Παρόμοιες πρωτοβουλίες έχουν πραγματοποιηθεί και στο παρελθόν, όπου έχουν δοκιμαστεί ανακυκλωμένα αδρανή υλικά και εναλλακτικά υλικά οδοστρώματος στη Βαρκελώνη.