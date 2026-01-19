Αστέρας της Formula 1 πουλάει το αυτοκίνητό του μετά από ένα χρόνο

Ο Esteban Ocon για χάρη μιας Lamborghini Revuelto αποχαιρετά την άλλη αγαπημένη του Ιταλίδα μετά από ένα χρόνο συμβίωσης μαζί της.

Σαν τα πουκάμισα φαίνεται να αλλάζει ο Esteban Ocon τα supercars, αφού μετά από μόλις ένα χρόνο που είχε στην κατοχή του τη Ferrari 296 GTB, αποφάσισε να την αποχωριστεί. Ο λόγος σοβαρός (γι’ αυτόν), καθώς στα ραντάρ του μπήκε μια άλλη Ιταλίδα, που κερδίζει λόγω επιδόσεων το ενδιαφέρον του.

Πρόκειται για τη Lamborghini Revuelto η οποία μάλιστα έχει δεχθεί τις φροντίδες της Mansory και είναι ακόμα πιο ισχυρή και εντυπωσιακή. Ο γερμανικός οίκος βελτίωσης έχει φροντίσει να κάνει αυτό το κόσμημα ακόμα πιο ξεχωριστό, με την προσωπική υπογραφή του Esteban Ocon, με το αυτοκίνητο να είναι «ντυμένο» στα χρώματα της HASS, της ομάδας του στην F1.

Η Lamborghini Revuelto εφοδιάζεται με έναν V12 κινητήρα 6,5 λίτρων και τρεις ηλεκροκινητήρες, με συνολική απόδοση 1.015 ίππων. Ωστόσο, το συγκεκριμένο αυτοκίνητου του οδηγού της F1 έχει αναβαθμιστεί σε ισχύ και αγγίζει τους 1.070 ίππους.

Όσον αφορά τη Ferrari 269 GTB την οποία πουλάει ο Ocon, είναι ένα υβριδικό supercar, με απόδοση 830 ίππων. Το ποσό πο ζητά ο οδηγός της F1 για τη Ferrari που έχει 8.000 χιλιόμετρα στο οδόμετρό της είναι 390.000 ευρώ.

Και αυτή με τη σειρά της είναι ξεχωριστή, καθώς διαθέτει ειδική βαφή Rubino Micalizzato, πακέτο Assetto Fiorano, καθίσματα από carbon με ζώνες ασφαλείας τεσσάρων σημείων, κόκκινες ραφές αντίθεσης και πολλές εξατομικευμένες πλακέτες, με υπογραφή του Ocon στα καθίσματα.

Φωτογραφία: Charles Pozzi Group