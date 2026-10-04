Νέα Aston Martin DBX GT: Πολυτέλεια, άνεση και… 727 ίπποι

Η Aston Martin αποκαλύπτει την DBX GT, τη νέα έκδοση του βρετανικού SUV που δίνει έμφαση στην άνεση των επιβατών, προσφέροντας παράλληλα ιπποδύναμη 727 ίππων και καταιγιστικές επιδόσεις.

Η Aston Martin διευρύνει την γκάμα της DBX με μια νέα έκδοση με όνομα GT, μια δημιουργία που επαναπροσδιορίζει την έννοια της υπερπολυτελούς μετακίνησης. Αν η DBX S είναι εστιασμένη στη σπορ συμπεριφορά, η GT επιλέγει ένα διαφορετικό μονοπάτι: αυτό όπου η υψηλή αισθητική, η κομψότητα και η άνεση συνδυάζονται με τις καταιγιστικές επιδόσεις.

Η DBX GT ξεχωρίζει αμέσως χάρη στη νέα μάσκα με τις διπλές μεταλλικές γρίλιες, διαθέσιμη σε ανοιχτόχρωμο γυαλιστερό ή σκούρο φινίρισμα που εκτείνεται οριζόντια προς τους πλευρικούς αεραγωγούς και τα ενσωματωμένα φώτα ημέρας (DRL). Στο προφίλ, την παράσταση κλέβουν τα νέα μεταλλικό διακοσμητικά στοιχεία και οι νέες σφυρήλατες ζάντες 22 ή 23 ιντσών, ενώ στο πίσω μέρος, οι τέσσερις απολήξεις της εξάτμισης, υπογραμμίζουν το αθλητικό αποτύπωμα του αυτοκινήτου.

Στην καμπίνα, η Aston Martin ανέβασε περαιτέρω τον πήχη. Τα εμπρός και πίσω καθίσματα έχουν επανασχεδιαστεί και προσφέρουν ενισχυμένη πλευρική στήριξη και ειδικές κεντητές λεπτομέρειες, την ώρα που ένα στρώμα αφρού πάχους 10 χιλιοστών ενισχύει τα επίπεδα άνεσης.

Παράλληλα, η νέα διάταξη των πίσω καθισμάτων αναβαθμίζει την εμπειρία των επιβατών χωρίς να στερεί τη χρηστικότητα της πενταθέσιας διαμόρφωσης, ενώ η στάνταρ πανοραμική γυάλινη οροφή πλημμυρίζει το εσωτερικό με φυσικό φως.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ηχομόνωση. Μέσα από στοχευμένες ενισχύσεις στη δομή του αμαξώματος, σχολαστική στεγανοποίηση και εκτεταμένη χρήση ηχομονωτικών υλικών στις πόρτες, τους θόλους των τροχών και τον χώρο αποσκευών, οι θόρυβοι από τον δρόμο, τον άνεμο και το περιβάλλον περιορίζονται στο ελάχιστο. Τα διπλά κρύσταλλα στα πίσω πλευρικά παράθυρα και οι παχιές μοκέτες υψηλής βοηθούν επίσης την DBX να κρατά τους θορύβους μακριά από το εσωτερικό.

Αποδίδει 727 ίππους και 900 Nm ροπής

Πηγή ισχύος της DBX GT είναι ένας twin-turbo V8 κινητήρας 4,0 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 727 ίππους και 900 Nm ροπής, με τη μάρκα να σμηειώνει πως το κινητήριο σύνολο προσφέρει ακαριαία επιτάχυνση σε όλο το φάσμα των στροφών. Η επιτάχυνση από στάση έως τα 96 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 3,1 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 310 χλμ./ώρα. Το κιβώτιο είναι αυτόματο 9 σχέσεων, για το οποίο η φίρμα αναφέρει ότι προσφέρει μεταξένιες αλλαγές, ενώ την πέδηση αναλαμβάνει το σύστημα κεραμικών φρένων με δίσκους 420 χλστ. εμπρός και 390 χλστ. πίσω.

Ωστόσο, η ειδοποιός διαφορά της DBX GT βρίσκεται στη ρύθμιση της ανάρτησης. Μια νέα ειδική βαλβίδα στα αμορτισέρ διαχειρίζεται τη ροή του λαδιού κατά τις ταλαντώσεις, φιλτράροντας τις ανωμαλίες των πριν φτάσουν στην καμπίνα, ενώ παράλληλα, η σκληρότητα των ελατηρίων μεταβάλλεται ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης.

Οι πρώτες παραδόσεις του βρετανικού SUV είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν στο τέταρτο τρίμηνο του 2026.