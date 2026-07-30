Aston Martin Dreadnough: Όταν η φαντασία δεν έχει όρια

Ένα πρωτότυπο σχεδιασμένο με μπόλικη φαντασία και κανέναν περιορισμό, που δείχνει τις δυνατότητες της Aston Martin.

Ένα ψηφιακό δημιούργημα από την Aston Martin είδε το φως της δημοσιότητας. Πρόκειται για το Dreadnough, ένα όχημα εκτός δρόμου που μοιάζει να μην έχει περιορισμούς, όσον αφορά το πεδίο δράσης του. Όπως εξάλλου δεν είχαν περιορισμούς και οι σχεδιαστές, οι οποίοι δημιούργησαν ένα μοντέλο που δείχνει ασταμάτητο.

Το όνομά του αντλεί έμπνευση από ένα θωρηκτό των αρχών του προηγούμενου αιώνα, με το αυτοκίνητο να δείχνει και αυτό έτοιμο να μπει στη… μάχη. Τεράστιοι τροχοί με μεγάλο προφίλ, δείχνουν ικανοί να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο, ενώ με τους κοντούς προβόλους δεν θα βρει πουθενά, όσο δύσκολο και να είναι το έδαφος.

Αισθητικά είναι αναντίρρητα επιβλητικό, με ανοικονόμητες διαστάσεις, αλλά και DNA από τη βρετανική μάρκα. Η μάσκα παραπέμπει στο κουπέ σπορ μοντέλα της Aston Martin, ενώ και τα παράθυρα έχουν ανάλογη σχεδίαση, με το αμάξωμα να διακρίνεται για τις υπερβολικές του λεπτομέρειες.

Τα φώτα LED ενισχύουν το περιπετειώδη χαρακτήρα του, με τη σταθερή αεροτομή πίσω και τις τέσσερις εξατμίσεις μεγάλης διαμέτρου να δίνουν βάσιμες υποσχέσεις για τις επιδόσεις που θα έχει. Αν και ψηφιακό δημιούργημα, η Aston Martin έδωσε και τεχνικά χαρακτηριστικά.

Πιο συγκεκριμένα, εφοδιάζεται με έναν V12 5,2 λίτρων twin-turbo, ο οποίος προέρχεται από την Vanquish και αποδίδει 835 ίππους και 1.000 Nm ροπής. Η μετάδοση περνάει και στους τέσσερις τροχούς μέσω ενός χειροκίνητου κιβωτίου ταχυτήτων.

Στην πραγματικότητα το Dreadnough είναι ένα ψηφιακό μοντέλο που σχεδιάστηκε για το παιχνίδι Call of Duty: Modern Warfare 4. Σκοπός είναι να μπορεί να κινηθεί σε ένα εικονικό πεδίο μάχης, όπως αυτό των video games.

Από την άλλη όμως η Aston Martin προτίθεται να κατασκευάσει ένα μοντέλο σε πλήρη κλίμακα, το οποίο θα αποκαλύψει στο Fantastic Fest που πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη.