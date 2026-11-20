Η Aston Martin επιβεβαιώνει συνεργασία για το 2027 με το Star Wars, χωρίς να αποκαλύπτει αυτοκίνητο, αριθμό παραγωγής ή τιμή.

Η Aston Martin επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της σε ένα ειδικό πρόγραμμα για το 2027, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 50 ετών από την πρώτη εμφάνιση του Star Wars.

Ωστόσο, η ανακοίνωση δεν περιλαμβάνει καμία πληροφορία για συγκεκριμένο μοντέλο αυτοκινήτου, αριθμό παραγόμενων μονάδων ή τιμή.

Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η δραστηριότητα θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2027 και θα περιλαμβάνει ειδικές εκδηλώσεις και συνεργασίες γύρω από προϊόντα.

Η Disney δίνει κάπως περισσότερες πληροφορίες, κάνοντας λόγο για αποκλειστικές εκδηλώσεις και συνεργασίες προϊόντων. Παράλληλα, εντάσσει την Aston Martin στους αδειοδοτημένους συνεργάτες που θα παρουσιάσουν συλλογές για την 50ή επέτειο του Star Wars, σημειώνει το Autonext.

Οι κατηγορίες προϊόντων περιλαμβάνουν συλλεκτικά αντικείμενα, παιχνίδια, είδη ένδυσης, αλλά και προϊόντα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Στην ίδια λίστα βρίσκονται επίσης οι Hasbro, LEGO Group, adidas, Mars και Steinway.

Το Star Wars επιστρέφει στους κινηματογράφους στις 19 Φεβρουαρίου 2027.

Το διαστημόπλοιο της Porsche

Η συνεργασία μιας αυτοκινητοβιομηχανίας με το σύμπαν του Star Wars δεν αποτελεί κάτι πρωτοφανές.

Το 2019, η Porsche συνεργάστηκε με τη Lucasfilm, παρουσιάζοντας ένα μοντέλο διαστημόπλοιου μήκους 1,5 μέτρου.

Σχεδιαστές από το κέντρο εξέλιξης της Porsche στο Weissach και από τα γραφεία της Lucasfilm στο Σαν Φρανσίσκο εργάστηκαν επί δύο μήνες για τη δημιουργία του Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter.

Το διαστημόπλοιο παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, στην πρεμιέρα της ταινίας Star Wars: The Rise of Skywalker στο Λος Άντζελες, όπου η Porsche παρουσίασε επίσης την Taycan.

Το συγκεκριμένο εγχείρημα παρέμεινε ένα μοναδικό πρωτότυπο μοντέλο και δεν εξελίχθηκε σε αυτοκίνητο παραγωγής.

Rogue One Star Wars Limited Edition

Rogue One Star Wars Limited Edition

Η Nissan, αντίθετα, ακολούθησε εντελώς διαφορετική προσέγγιση το 2016, παρουσιάζοντας το Rogue One Star Wars Limited Edition.

Επρόκειτο για μια ειδική έκδοση του SUV Rogue, με παραγωγή 5.400 μονάδων για τις αγορές των ΗΠΑ και του Καναδά. Διέθετε ειδικά σήματα, διαφορετικές διακοσμητικές λεπτομέρειες και ένα αντίγραφο κράνους.

Η Nissan είχε χαρακτηρίσει τότε το συγκεκριμένο μοντέλο ως το πρώτο αυτοκίνητο παραγωγής με την επίσημη επωνυμία Star Wars.