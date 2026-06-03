Αστυνομικοί μεταμφιέστηκαν σε εργάτες και έκοβαν κλήσεις – Πού πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση

Μερίδα πολιτών αποδοκιμάζει την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, καθώς θεωρεί ότι πρόκειται για «παγίδευση» των οδηγών.

Αστυνομικοί μεταμφιεσμένοι σε εργάτες, με καπέλα και γιλέκα ασφαλείας, που κόβουν κλήσεις σε όσους βυθίζουν το πόδι τους στο γκάζι.

Πρόκειται για μια εικόνα που όσο περίεργη και αν φαίνεται, έγινε πραγματικότητα στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της επιχείρησης “Hard Hat” η οποία εντάσσεται σε μια εκστρατεία για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας σε ενεργές ζώνες έργων.

Η φετινή εκστρατεία επιβολής του νόμου πραγματοποιήθηκε από τις 20 Απριλίου έως τις 24 Απριλίου 2026 και διεξήχθη από την Αστυνομία της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, σε συνεργασία με Υπουργείο Μεταφορών της Πολιτείας και του οργανισμού που διαχειρίζεται τον αυτοκινητόδρομο New York State Thruway.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, συνολικά εκδόθηκαν 967 κλήσεις, σε σύγκριση με τις 716 κατά την αντίστοιχη εκστρατεία του 2025. Ειδικότερα, βεβαιώθηκαν οι εξής παραβάσεις:

401 για υπερβολική ταχύτητα

138 για οδήγηση με απόσπαση προσοχής

160 για παραβάσεις του νόμου «Move Over» της Νέας Υόρκης, που ορίζει την κίνηση με μειωμένη ταχύτητα και αυξημένη προσοχή κοντά σε ενεργές ζώνες έργων.

Σημειώνεται ότι μεριδά πολιτών επικρίνει τη συγκεκριμένη επιχείρηση επειδή θεωρεί ότι η χρήση μεταμφιεσμένων αστυνομικών σε εργοτάξια είναι παραπλανητική και μοιάζει με «παγίδευση» οδηγών αντί για καθαρά προληπτικό έλεγχο οδικής ασφάλειας.