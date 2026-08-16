Αστυνομικός χρησιμοποιούσε τις κάμερες της Τροχαίας για να κατασκοπεύει τη σύζυγό του

Υπό το πρόσχημα ότι διενεργεί έλεγχο, ένας αστυνομικός χρησιμοποιούσε τις κάμερες της Τροχαίας για να ελέγχει τις διαδρομές που έκανε η σύζυγός του.
Η υπόσχεση της σύγχρονης τεχνολογίας επιτήρησης στηρίζεται πάντα στην υπόθεση της προστασίας του πολίτη: κάμερες στους δρόμους, αυτόματη αναγνώριση πινακίδων κυκλοφορίας και τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία της καταπολέμησης του εγκλήματος.
Ωστόσο, η ευρεία εξάπλωση συστημάτων όπως οι κάμερες τύπου Flock στις Ηνωμένες Πολιτείες αποδεικνύει καθημερινά πόσο λεπτή είναι η γραμμή που χωρίζει τη δημόσια ασφάλεια από την ιδιωτική αυθαιρεσία.
Οι Flock δεν καταγράφουν απλώς «ποιος παραβίασε τον νόμο». Δημιουργούν ουσιαστικά ένα αρχείο με πού και πότε εντοπίστηκε ένα συγκεκριμένο όχημα. Γι’ αυτό υπάρχουν έντονες συζητήσεις στις ΗΠΑ σχετικά με διατήρηση δεδομένων, πρόσβαση της αστυνομίας και προστασία της ιδιωτικής ζωής.
Ζήτησε τη συνεργασία συναδέλφων του
Το πλέον πρόσφατο παράδειγμα αυτής της επικίνδυνης κατάχρησης εκτυλίχθηκε στην Αριζόνα, αποκαλύπτοντας την ευκολία με την οποία οι αστυνομικοί μπορούν να εκμεταλλευτούν το σύστημα για προσωπικούς σκοπούς. Ο αστυνομικός Joshua McDaniel χρησιμοποίησε την πρόσβασή του στο δίκτυο για να εντοπίσει και να παρακολουθήσει τη σύζυγό του, η οποία βρισκόταν 80 χιλιόμετρα μακριά, εκτός της δικαιοδοσίας του.
Ο ίδιος έφτασε στο σημείο να επικοινωνήσει με το αστυνομικό τμήμα της γειτονικής πόλης για να ζητήσει τα δικά τους δεδομένα παρακολούθησης υπό το πρόσχημα ενός ελέγχου, ένα αίτημα που οι συνάδελφοί του εκεί έκαναν δεκτό χωρίς δεύτερη κουβέντα.
Πώς αποκαλύφθηκε η αυθαιρεσία
Η υπόθεση πήρε διαστάσεις όταν οι αστυνομικοί της πόλης Casa Grande ενημέρωσαν τελικά τους ανωτέρους του Joshua McDaniel, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια εσωτερική έρευνα που οδήγησε στην παραίτηση του αστυνομικού. Ωστόσο, η αντίδραση της ηγεσίας αποκάλυψε μια βαθύτερη νοοτροπία συγκάλυψης και υποτίμησης του προβλήματος.
Ο αρχηγός της αστυνομίας έσπευσε να υπερασπιστεί τον πρώην πλέον υφιστάμενό του, χαρακτηρίζοντάς τον «καλό αστυνομικό». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η πόλη δεν πρόκειται να διακόψει τη χρήση τέτοιων καμερών.
Αυτό το περιστατικό ωστόσο δεν είναι μεμονωμένο, αλλά μέρος ενός ευρύτερου μοτίβου στις ΗΠΑ, όπου τα εργαλεία επιτήρησης μετατρέπονται σε όπλα στα χέρια καταχραστών. Πλήθος μελετών έχει δείξει κατά καιρούς ότι τα ποσοστά ενδοοικογενειακής βίας και παρενόχλησης μεταξύ των αστυνομικών είναι ιδιαίτερα υψηλά, ενώ οι πειθαρχικές συνέπειες που αντιμετωπίζουν παραμένουν συχνά υποτυπώδεις.