Ασύλληπτη συλλογή 1.300 αυτοκινήτων – Τα σπάνια «διαμάντια» (video)

Μια τρομερή συλλογή αποκαλύφθηκε στην Αλαμπάμα των ΗΠΑ, περιλαμβάνοντας 1.300 αυτοκίνητα και αρκετά σπάνια κομμάτια.

Μια συλλογή που ξεπερνάει τη φαντασία και του πιο ενθουσιώδη θαυμαστή των αυτοκινήτων αποκαλύφθηκε στην Αλαμπάμα των ΗΠΑ. Ο αριθμός των αυτοκινήτων υπολογίζεται στα 1.300, που δύσκολα θα βρεις ακόμα και σε μουσείο, ενώ ανάμεσα σε αυτά βρέθηκαν και αρκετά σπάνια μοντέλα.

Ξεχασμένα από το χρόνο, με τη σκόνη και την ακινησία να τα κατατρώει, είδαν το φως της δημοσιότητας από το Hagerty ένα κανάλι στο YouTube. Το θέαμα εντυπωσιακό και σπάνιο δίχως άλλο, που γίνεται ακόμα πιο σπουδαίο αν αναλογιστείτε ότι αυτή η συλλογή είναι προσωπική και ανήκει σε ένα άτομο.

Το όνομα αυτού Greg Rusk, γιος του Bobby Rusk ιδρυτή μιας επιχείρησης συσκευασιών το 1974, η οποία περιήλθε στα χέρια του το 1992. Η κερδοφορία της επιχείρησης προφανώς επέτρεψε στον Greg να κάνει το χόμπι του και με το παραπάνω μάλιστα.

Αγόραζε αυτοκίνητα, τα οποία κυκλοφορούσε για ένα μικρό διάστημα και μετά τα… αποθήκευε. Σε μικρό σχετικά διάστημα κατάφερε να συγκεντρώσει πολλά αυτοκίνητα, περισσότερο ή λιγότερο ενδιαφέροντα.

Όπως αποκαλύπτει ο ίδιος, έχει περάσει από πολλές φάσεις στη ζωή του, με το ενδιαφέρον του να αλλάζει, συλλέγοντας κατά διαστήματα δεκάδες Cadillac, ενώ μετά έστρεφε την περιοχή του στα Chevrolet και πιο μετά στα Trans Am.

Αρκετά από τα αυτοκίνητα, περίπου 200 θα δημοπρατηθούν στο επόμενο διάστημα, ενώ τα υπόλοιπα θα αναζητήσουν αγοραστή λίγο αργότερα. Από αυτά είναι κάποια σε καλή κατάσταση, ενώ άλλα απαιτούν αρκετή δουλειά για να αποκτήσουν εκ νέου ζωή.

Τα περισσότερα από τα αυτοκίνητα είναι αμερικάνικα, όπως Pontiac, Chevrolet και Cadillac, ωστόσο ανάμεσά τους υπάρχουν και κάποια αστέρια από την Ευρώπη, όπως μια Jaguar XK120 του 1953, ένα Mazda RX-7 του 1989, αλλά και μια Porsche 911 του 1967.

Πηγή: Hagerty