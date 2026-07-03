Αττική: πάνω από 36.000 παραβάσεις του ΚΟΚ τον Ιούνιο

Τον περασμένο μήνα σημειώθηκαν 12 θανατηφόρα τροχαία και 7 σοβαρά.
Συνεχίζονται οι δράσεις της Τροχαίας Αττικής για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, τον Ιούνιο του 2026 βεβαιώθηκαν 36.803 παραβάσεις από τις οποίες 269 σε βαθμό πλημμελήματος. Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:
- 103 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι -58- ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,
- 1.038 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,
- 286 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
- 773 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,
- 2.029 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
- 797 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,
- 61 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.
Το ίδιο χρονικό διάστημα, στην περιοχή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν 579 τροχαία ατυχήματα με 680 παθόντες και ειδικότερα:
- 12 θανατηφόρα με 12 νεκρούς,
- 7 σοβαρά με 8 σοβαρά τραυματίες,
- 560 ελαφρά με 660 ελαφρά τραυματίες.
Τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.