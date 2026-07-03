Αττική: πάνω από 36.000 παραβάσεις του ΚΟΚ τον Ιούνιο

Τον περασμένο μήνα σημειώθηκαν 12 θανατηφόρα τροχαία και 7 σοβαρά.

Συνεχίζονται οι δράσεις της Τροχαίας Αττικής για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, τον Ιούνιο του 2026 βεβαιώθηκαν 36.803 παραβάσεις από τις οποίες 269 σε βαθμό πλημμελήματος. Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

103 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι -58- ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,

παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι ήταν σε βαθμό πλημμελήματος, 1.038 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,

παραβάσεις ορίου ταχύτητας, 286 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 773 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,

παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου, 2.029 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 797 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,

παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και, 61 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.

Το ίδιο χρονικό διάστημα, στην περιοχή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν 579 τροχαία ατυχήματα με 680 παθόντες και ειδικότερα:

12 θανατηφόρα με 12 νεκρούς,

θανατηφόρα με νεκρούς, 7 σοβαρά με 8 σοβαρά τραυματίες,

σοβαρά τραυματίες, 560 ελαφρά με 660 ελαφρά τραυματίες.

Τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.