Πρώτα ο Πεζός ΠΡΩΤΑ Ο ΠΕΖΟΣ
ΠΡΩΤΑ Ο ΠΕΖΟΣ Μάθε περισσότερα
Πρώτα ο Πεζός
Κόσμος

Αττική: πάνω από 36.000 παραβάσεις του ΚΟΚ τον Ιούνιο

Τον περασμένο μήνα σημειώθηκαν 12 θανατηφόρα τροχαία και 7 σοβαρά.

Συνεχίζονται οι δράσεις της Τροχαίας Αττικής για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, τον Ιούνιο του 2026  βεβαιώθηκαν 36.803 παραβάσεις από τις οποίες 269 σε βαθμό πλημμελήματος. Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

  • 103 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι -58- ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,
  • 1.038 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,
  • 286 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
  • 773 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,
  • 2.029 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
  • 797 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,
  • 61 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.

Το ίδιο χρονικό διάστημα, στην περιοχή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν 579 τροχαία ατυχήματα με 680 παθόντες και ειδικότερα:

  • 12 θανατηφόρα με 12 νεκρούς,
  • 7 σοβαρά με 8 σοβαρά τραυματίες,
  • 560 ελαφρά με 660 ελαφρά τραυματίες.

Τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΤΙΜΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
ΤΙΜΗ ΕΩΣ 50.000