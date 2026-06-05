Audi Nuvolari με 1.001 ίππους – Το ταχύτερο μοντέλο στην ιστορία της μάρκας

Η μάρκα από το Ίνγκολσταντ παρουσιάζει το Nuvolari, ένα plug-in υβριδικό supercar με τεχνολογία από τη F1 και ακραίες επιδόσεις.

Επιτάχυνση στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 2,6 δλ. και στα 200 χλμ./ώρα σε 6,8 δλ. Πρόκειται για τις επιδόσεις του plug-in υβριδικού Audi Nuvolari των 1.001 ίππων, του ταχύτερου και ισχυρότερου μοντέλου παραγωγής στην ιστορία της γερμανικής μάρκας.

Το μοντέλο φέρει τεχνολογία από τη Formula 1 και όνομά του παραπέμπει στον Tazio Nuvolari, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η Audi αποκάλυψε το μοντέλο προπαραγωγής, ενώ στην… κανονική του εκδοχή θα παραχθεί σε μόλις 499 μονάδες, με τις πρώτες παραδόσεις να ξεκινούν το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Τελική ταχύτητα πάνω από 350 χλμ./ώρα

Το Audi Nuvolari ενσωματώνει ένα υβριδικό σύστημα υψηλών επιδόσεων με μέγιστη συνδυαστική ισχύ 1.001 PS για τελική ταχύτητα άνω των 350 χλμ./ώρα. Η δύναμη παράγεται από έναν V8 διπλά υπερπληρωμένο κινητήρα 4,0 λίτρων, απόδοσης 800 PS, με τρεις ηλεκτροκινητήρες αξονικής ροής (axial flux), καθένας από τους οποίους αποδίδει 150 PS.

Η μπαταρία ιόντων λιθίου έχει ονομαστικό ενεργειακό περιεχόμενο 7,3 kWh, ενώ ο κινητήρας εσωτερικής καύσης αποδίδει μέγιστη ροπή 730 Nm και φτάνει έως τις 10.000 σ.α.λ., επίπεδο λειτουργίας που μέχρι σήμερα παρέπεμπε κυρίως στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Δύο ηλεκτροκινητήρες axial flux στον εμπρός άξονα αποδίδουν έως 2.150 Nm ροπής και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του συστήματος quattro, υποστηρίζοντας μεταβλητή κατανομή ροπής (torque vectoring). Ένας τρίτος ηλεκτροκινητήρας, τοποθετημένος ανάμεσα στον κεντρικά τοποθετημένο V8 και το κιβώτιο ταχυτήτων, ολοκληρώνει το πακέτο κίνησης.

Περιορισμός του βάρους, υψηλή στρεπτική ακαμψία, προηγμένη τετρακίνηση

Το νέο δημιούργημα από το Ίνγκολσταντ είναι χτισμένο πάνω στο αλουμινένιο πλαίσιο Audi Space Frame, το οποίο για πρώτη φορά συνδυάζεται με ανθρακονημάτινα εξαρτήματα, εξελιγμένα με τεχνογνωσία από τη F1. Σχεδόν όλα τα εξωτερικά μέρη είναι κατασκευασμένα από πολυμερές ενισχυμένο με ίνες άνθρακα (CFRP), με την Audi να αναφέρει ότι επιτυγχάνει ελαφριά κατασκευή και υψηλή στρεπτική ακαμψία.

Φυσικά, αξιοποιείται το σύστημα τετρακίνησης quattro, πλαισιωμένο από την τεχνολογία «quattro predictive ride» που με την αρωγή αισθητήρων επεξεργάζεται συνεχώς μια πληθώρα στοιχείων, όπως η γωνία τιμονιού, η επιτάχυνση, ο ρυθμός περιστροφής γύρω από τον κατακόρυφο άξονα και το διαθέσιμο επίπεδο πρόσφυσης.

Εάν προβλέψει πιθανή απώλεια πρόσφυσης σε μια στροφή, το σύστημα -μεταξύ άλλων- ανακατανέμει το ποσοστό της ροπής σε κάθε τροχό, τα φρένα σταθεροποιούν το όχημα μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων, ενώ η αεροδυναμική προσαρμόζει την κάθετη δύναμη ανάλογα με τις συνθήκες.

Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του τέσσερα προγράμματα οδήγησης (E-Hyrbid, Balanced, Dynamic και Dynamic+) που επενεργούν στη συμπεριφορά του οχήματος, ενώ υπάρχει και το Track Mode για χρήση σε πίστα.

Αεροδυναμική συγχορδία και σύστημα πέδησης υψηλών επιδόσεων

Έμφαση έχει και στην αεροδυναμική, με μια σειρά από βοηθήματα, που αντλούν έμπνευση από την κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το Audi Nuvolari φέρει εμπρός S-duct, εμπρός εισαγωγές αέρα για την ψύξη των φρένων και του κινητήρα, όπως και προσαρμοζόμενη πίσω αεροτομή, η οποία λειτουργεί σε τρεις διαμορφώσεις (κλειστή, χαμηλή κάθετη δύναμη, υψηλή κάθετη δύναμη), ανάλογα με τις συνθήκες αλλά και το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης, παράγοντας έως και 400 κιλά downforce.

Αποτελεί το πρώτο μοντέλο της εταιρείας με σφυρήλατους τροχούς με κεντρικό κλείδωμα και ενσωματώνει ανθρακονημάτινα-κεραμικά φρένα νέας γενιάς για μέγιστη απόδοση υπό ακραίες συνθήκες. Με ικανότητα απορρόφησης ισχύος έως 2,8 megawatts, το σύστημα πέδησης μπορεί να διαχειριστεί ακραία φορτία επιβράδυνσης, σε επίπεδο αντίστοιχο ενός σύγχρονου μονοθεσίου Formula 1, όπως εξηγεί η Audi.

Νέα σχεδιαστική γλώσσα

Σχεδιαστικά, οι καθαρές και λείες επιφάνειες, η απρόσκοπτη ενσωμάτωση της τεχνολογίας και η έξυπνη αεροδυναμική διαμορφώνουν ένα αμάξωμα με δυναμικό πάτημα και ισχυρή παρουσία, ενώ στο εσωτερικό οι ψηφιακές οθόνες συνυπάρχουν με αναφορές θρυλικό Auto Union Type C και ελαφριά καθίσματα με ακριβή πλευρική στήριξη.

H τιμή του Audi Nuvolari στη Γερμανία ξεκινά από περίπου 600.000 ευρώ.