Audi Q5: Μια περιπέτεια 287 χιλιομέτρων με προορισμό τις Άλπεις

Συστήματα όπως η προσαρμοζόμενη αερανάρτηση και η τετρακίνηση quattro αποτέλεσαν σύμμαχο των έξι αυτοκινήτων στο ταξίδι τους.

Την ικανότητα απρόσκοπτη κίνησης σε χειμερινές συνθήκες απέδειξε το Audi Q5, ταξιδεύοντας από το Μόναχο στο Zell am See των Άλπεων.

Το θερμόμετρο δείχνει μηδέν βαθμούς Κελσίου, στο αεροδρόμιο του Μονάχου. Έξι Audi Q5 – δύο SUV και τέσσερα Sportback – παρατάσσονται έτοιμα για αναχώρηση, σε μια σύνθεση που καλύπτει σχεδόν ολόκληρη τη γκάμα κινητήρων: τέσσερα βενζινοκίνητα, τα κορυφαία SQ5 – δύο Sportback και δύο SUV – καθώς και δύο επιπλέον Sportback, ένα βενζίνης και ένα diesel.

Στα δύο SQ5 SUV έχουν τοποθετηθεί μπαγκαζιέρες οροφής Audi, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων έχουν χωρέσει οι σάκοι του σκι στον χώρο αποσκευών. Με λαμπερό χειμερινό ήλιο, το κομβόι ξεκινά ένα ταξίδι 287 χιλιομέτρων που συνδυάζει αυτοκινητόδρομο, επαρχιακές διαδρομές και στροφές ορεινών περασμάτων. Από το Μόναχο (Γερμανία), η πορεία ακολουθεί τον B307 προς το Schliersee, περνά στην Αυστρία, διασχίζει την κοιλάδα του Inn (Inn Valley) και συνεχίζει κατά μήκος της Gerlos Alpine Road. Στη διαδρομή περιλαμβάνονται φωτογραφικές στάσεις με φόντο το αλπικό πανόραμα στο Schliersee και στο Spitzingsee, καθώς και θέα προς τους μακρινούς καταρράκτες Krimml (Krimml Waterfalls).

Οι Άλπεις δείχνουν τον χειμερινό τους χαρακτήρα. Χιονισμένα περάσματα εναλλάσσονται με τμήματα όπου το χιόνι λιώνει, συνθήκες που τα μοντέλα Q5 αντιμετωπίζουν αβίαστα. Για ένα χειμερινό road trip, τα γνήσια αξεσουάρ της Audi προσφέρουν λύσεις για πολλές χρήσεις, υψηλής ποιότητας, πρακτικές και εύχρηστες. Ξύστρες πάγου, πατάκια παντός καιρού και διαχωριστικά του χώρου αποσκευών αποτελούν μόνο ένα μέρος από το ευρύ χαρτοφυλάκιο.

Η διαδρομή δοκιμάζει τις δυνατότητες σε διαφορετικά σενάρια οδήγησης. Από τμήματα αυτοκινητοδρόμου έως επαρχιακούς δρόμους με συνεχείς στροφές, και τις «κλειστές» φουρκέτες της Gerlos Alpine Road. Εδώ, η νέα γενιά κινητήρων ξεχωρίζει πραγματικά. Η αποδοτική και ισχυρή τεχνολογία MHEV plus είναι διαθέσιμη σε κάθε έκδοση κινητήρα, συμπεριλαμβανομένου και του κορυφαίου SQ5. Το υβριδικό σύστημα επιτρέπει όχι μόνο μειωμένη κατανάλωση και φάσεις ηλεκτρικής κίνησης, αλλά και άμεση απόκριση όταν απαιτείται, όπως στις επιταχύνσεις βγαίνοντας από τις φουρκέτες.

Ιδιαίτερα στις χιονισμένες διαδρομές, η αερανάρτηση με προσαρμοζόμενο έλεγχο απόσβεσης (adaptive damper control) και η τετρακίνηση quattro αποδεικνύονται πολύτιμες, όπως αναφέρει η γερμανική μάρκα. Η συνεργασία των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού με την ισχύ του κινητήρα προσφέρει ταυτόχρονα ασφάλεια και οδηγική απόλαυση, ενώ η φιλοσοφία ενδείξεων και χειρισμού ενισχύει την αίσθηση άνεσης και ελέγχου καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής.

Ο Audi assistant, με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης, προσφέρει καθοδήγηση και, παράλληλα, εμπλουτίζει την εμπειρία με πληροφορίες για τα σημεία ενδιαφέροντος και το φυσικό περιβάλλον της διαδρομής. Ξεχωρίζουν λειτουργικές λεπτομέρειες, όπως το συρόμενο πίσω κάθισμα, ο διαμορφώσιμος χώρος αποσκευών (έως 1.473 λίτρα), η θήκη επαγωγικής φόρτισης και οι θύρες USB-C για smartphones και tablets.

Σε στάση για καφέ, οι λύσεις μεταφοράς εξοπλισμού μπαίνουν στο μικροσκόπιο: μπαγκαζιέρες οροφής και θήκες/box για σκι δοκιμάζονται στην πράξη, αναδεικνύοντας την ευχρηστία τους. Όπως αποτυπώνεται χαρακτηριστικά σε μια φράση: «Το Q5 δείχνει πόσο αρμονικά μπορούν να ενσωματωθούν αξεσουάρ υψηλής ποιότητας».

Με την άφιξη στο ξενοδοχείο στο Zell am See και ενώ το φως του ήλιου δύει η προσοχή στρέφεται στα ψηφιακά πίσω φώτα OLED δεύτερης γενιάς. Μία βασική λειτουργία που καθίσταται δυνατή με αυτή την τεχνολογία είναι το communication light, που συμβάλλει ουσιαστικά στην οδική ασφάλεια. Ταυτόχρονα, οι ψηφιακές φωτεινές υπογραφές προσδίδουν στην οικογένεια Q5 έναν σπορ και μοναδικό χαρακτήρα τη νύχτα.