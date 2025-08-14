Audi Q6 Sportback e-tron: Δυναμική εμφάνιση και αυτονομία 657 χλμ.

Το Audi Q6 Sportback e-tron «παντρεύει» τη σπορ αισθητική με τη μεγάλη αυτονομία και τους γενναιόδωρους χώρους.

Στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού, τον περασμένο Οκτώβριο, συστήθηκε με τον κόσμο του αυτοκινήτου το Audi Q6 e-tron σε Sportback αμάξωμα, ξεχωρίζοντας για τη δυναμική του εμφάνιση και τη μεγάλη αυτονομία που φτάνει τα 657 χλμ.

Σύμφωνα με την Audi, το επιβλητικό αμιγώς ηλεκτρικό SUV αποτελεί τον ιδανικό σύντροφο για μεγάλα ταξίδια, κάτι που επιτυγχάνεται επίσης χάρη στην ευρυχωρία της καμπίνας, τον μεγάλο όγκο φόρτωσης, αλλά την ποιοτική συμπεριφορά του στην άσφαλτο.

Η εταιρεία αναφέρει ότι ο χώρος αποσκευών των 511 λίτρων, ο οποιός φτάνει τα 1.373 λίτρα με αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, προσφέρει άπλετο χώρο για βαλίτσες, αθλητικό εξοπλισμό και είδη κάμπινγκ, ενώ ο πρόσθετος μπροστινός αποθηκευτικός χώρος (frunk) των 64 λίτρων κρίνεται ιδανικός για μικρότερες τσάντες και αντικείμενα που πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα.

Παράλληλα, το μοντέλο μπορεί να ρυμουλκήσει φορτίο 2.400 κιλών, με αποτέλεσμα να καθιστά απρόσκοπτη τη μεταφορά ενός τρέιλερ σκάφους.

Βασισμένο στην πλατφόρμα Premium Platform Electric (PPE), και επωφελούμενο από αρχιτεκτονική 800V μπορεί να φορτίσει από το 10% έως το 80% σε 21 λεπτά, με τη μέγιστη αυτονομία -με την μπαταρία των 100 kWh- να φτάνει τα 657 χλμ.

Στην οδήγηση, το κλιματιστικό έχει ελάχιστη επίδραση στην αυτονομία, ενώ η αερανάρτηση προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες προσφέροντας άνεση στον αυτοκινητόδρομο και ελάχιστες κλίσεις στις στροφές.

Το Audi Q6 Sportback e-tron είναι διαθέσιμο ως πισωκίνητο με ισχύ 252 ή 306 PS και ως τετρακίνητο με 388 ή 490 PS , με την ισχυρότερη έκδοση να επιταχύνει στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 4,4 δλ.

Στο εσωτερικό δεσπόζει η πανοραμική οθόνη Audi MMI, απαρτιζόμενη από ψηφιακό πίνακα οργάνων 11,9” και οθόνη αφής 14,5”. Το ψηφιοποιημένο εσωτερικό συμπληρώνεται από μια προαιρετικά διαθέσιμη οθόνη συνοδηγού MMI 10,9”, ενώ το head-up display επαυξημένης πραγματικότητας (AR) σηματοδοτεί μια σημαντική πρόοδο στην τεχνολογία οθόνης στην Audi.