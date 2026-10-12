Audi RS 5: Διπλάσιες παραγγελίες από τις προβλέψεις και sold out για το 2026

Το νέο RS 5, η πρώτη plug-in υβριδική πρόταση υψηλών επιδόσεων της Audi, σημειώνει το ισχυρότερο εμπορικό ξεκίνημα στην ιστορία των μοντέλων RS, με τις ευρωπαϊκές παραγγελίες να πλησιάζουν το διπλάσιο των αρχικών εκτιμήσεων.

Η μετάβαση στην εξηλεκτρισμένη εποχή της αυτοκίνησης δεν έχει την ίδια υποδοχή σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων. Και αυτό μόνο παράλογο δεν είναο. Στα μοντέλα υψηλών επιδόσεων, για παράδειγμα, όπου ο ήχος και ο χαρακτήρας ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης αποτελούν μέρος της ταυτότητας, η προσθήκη οποιασδήποτε μορφής ηλεκτρικής υποβοήθησης αντιμετωπίζεται συχνά με σκεπτικισμό. Πάντως, στο νέο Audi RS 5 τα πράγματα δείχνουν διαφορετικά.

Σύμφωνα με την ίδια την Audi, οι παραγγελίες για το νέο RS 5 στην Ευρώπη είναι σχεδόν διπλάσιες σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις των ανθρώπων από το Ίνγκολστατ, με την προγραμματισμένη παραγωγή για το 2026 να έχει ήδη διατεθεί. Η εταιρεία χαρακτηρίζει το εμπορικό λανσάρισμα του νέου RS 5 ως το πιο επιτυχημένο στην ιστορία του συγκεκριμένου ονόματος. Ωστόσο, δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένοι αριθμοί παραγγελιών, όμως το γεγονός ότι η παραγωγή της πρώτης χρονιάς έχει ήδη εξαντληθεί αποτελεί σαφή ένδειξη της ανταπόκρισης του κοινού.

Η επιτυχία έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η νέα γενιά του μοντέλου εγκαταλείπει το δίθυρο κουπέ αμάξωμα και διατίθεται αποκλειστικά σε πεντάθυρη Sedan και Avant εκδοχή, με κοινό παρανομαστή ένας αποδοτικό όσο και πανίσχυρο plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης.

Audi RS 5 με 639 ίππους και plug-in υβριδική τεχνολογία

Στην καρδιά του νέου RS 5 βρίσκεται ένας αναβαθμισμένος V6 κινητήρας της οικογένειας TFSI με χωρητικότητα 2,9 λίτρων, ο οποίος διαθέτει δύο τούρμπο και αποδίδει 510 ίππους. Αυτή η μονάδα συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα 177 ίππων, ενσωματωμένο στο αυτόματο κιβώτιο των οκτώ για την περίσταση σχέσεων της Audi. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 639 ίππους και η μέγιστη ροπή τα 825 Nm.

Η ηλεκτρική ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρία χωρητικότητας 25,9 kWh, ενώ η κίνηση μεταδίδεται και στους τέσσερις τροχούς μέσω του γνωστού συστήματος quattro. Οι επιδόσεις είναι ανάλογες των προσδοκιών, με την επιτάχυνση από στάση έως τα πρώτα 100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε 3,6 δλ., ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 285 χλμ./ώρα με το κατάλληλο προαιρετικό πακέτο εξοπλισμού.

Άξιο αναφοράς είναι και το το σύστημα Dynamic Torque Control, το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να βελτιώνει την ευελιξία, την ακρίβεια και τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου όταν κινείται γρήγορα σε διαδοχικές στροφές.

Την ίδια στιγμή και η εξωτερική σχεδίαση δεν αφήνει αμφιβολίες για τον χαρακτήρα του μοντέλου. Τα φαρδύτερα φτερά, οι πιο επιθετικοί προφυλακτήρες, η χαρακτηριστική μάσκα και οι μεγάλες οβάλ απολήξεις της εξάτμισης διαφοροποιούν το RS 5 από τις υπόλοιπες εκδόσεις της σειράς A5. Αντίστοιχα, στο εσωτερικό και στο πλαίσιο έχουν υιοθετηθεί ειδικές ρυθμίσεις και εξοπλισμός που ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις της συγκεκριμένης έκδοσης.