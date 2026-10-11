AVATR: Στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2027

Η παρουσία της AVATR στην Ευρώπη, αποτελεί ένα σημαντικό στρατηγικό βήμα στην παγκόσμια επέκταση της μάρκας.

Επίσημο ντεμπούτο θα πραγματοποιήσει στην Ελλάδα το 2027 η AVATR, μάρκα νέων πολυτελών έξυπνων ηλεκτρικών οχημάτων, η οποία ανακοίνωσε την είσοδό της στην ευρωπαϊκή αγορά στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού.

Η παρουσία της AVATR στην Ευρώπη, αποτελεί ένα σημαντικό στρατηγικό βήμα στην παγκόσμια επέκταση της μάρκας, σηματοδοτώντας όχι μόνο τη σημαντική διεύρυνση του παγκόσμιου αποτυπώματος της μάρκας, αλλά και την είσοδό της σε μια νέα φάση ανταγωνισμού στην παγκόσμια αγορά premium αυτοκινήτων.

Η Ευρώπη αποτελεί τη γενέτειρα και το παγκόσμιο σημείο αναφοράς της αυτοκινητοβιομηχανίας πολυτελών αυτοκινήτων, καθώς και μια αγορά στρατηγικής σημασίας για την παγκόσμια επέκταση της AVATR. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Jing Li, Senior Director, Overseas Business της AVATR, δήλωσε:

«Η AVATR είναι παγκόσμιο brand από την πρώτη κιόλας ημέρα. Στα επόμενα τρία χρόνια, θα λανσάρουμε έξι μοντέλα στην Ευρώπη, καλύπτοντας τις κατηγορίες των SUV μεσαίου μεγέθους, των μεγάλων SUV και των Shooting Brake. Το 2027, τα AVATR 06T και 07L θα κάνουν το ευρωπαϊκό τους ντεμπούτο, εγκαινιάζοντας επίσημα το ταξίδι της AVATR στην Ευρώπη».

Global από τη γέννησή της: Ένα παγκοσμιοποιημένο σύστημα ως θεμέλιο μιας ultra premium μάρκας

Ως η ultra premium μάρκα της Changan Automobile, η AVATR ακολουθεί μια παγκόσμια στρατηγική ανάπτυξης από την ίδρυσή της, δημιουργώντας μοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε διεθνές επίπεδο.

Η AVATR συνδυάζει τρεις θεμελιώδεις βιομηχανικούς πυλώνες: τις προηγμένες δυνατότητες κατασκευής οχημάτων της Changan Automobile, την τεχνολογία αιχμής στις μπαταρίες της CATL και τις προηγμένες δυνατότητες έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της ευφυούς τεχνολογίας από μια κορυφαία παγκοσμίως εταιρεία ICT (Information & Communication Technologies).

Οι δυνατότητες αυτές συνθέτουν ένα παγκόσμιο επιχειρηματικό σύστημα που καλύπτει τον σχεδιασμό, την έρευνα και ανάπτυξη, την παραγωγή και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, παρέχοντας μια ισχυρή βάση για τη διεθνή επέκταση της μάρκας.

Η δημιουργία αυτού του ολοκληρωμένου παγκόσμιου βιομηχανικού συστήματος βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη, ενώ η συνεργασία μεταξύ πρωτοπόρων επαγγελματιών από διαφορετικές χώρες και με διαφορετικό υπόβαθρο ενισχύει διαρκώς τις δυνατότητες καινοτομίας της μάρκας.

Το Global Design Center της AVATR στο Μόναχο συνεργάζεται στενά με το σχεδιαστικό κέντρο της εταιρείας στη Σαγκάη, συγκεντρώνοντας κορυφαίους σχεδιαστές και μηχανικούς από περισσότερες από 30 χώρες.

Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα πολυπολιτισμικό, ολοκληρωμένο και συνεργατικό δίκτυο ταλέντων από όλες τις χώρες του κόσμου.

Με βάση αυτή την παγκόσμια δομή, η διεθνής δραστηριότητα της AVATR συνεχίζει να επεκτείνεται σταθερά.

Μέχρι σήμερα, η μάρκα έχει παρουσία σε 70 χώρες και περιοχές παγκοσμίως, με περισσότερους από 280.000 ιδιοκτήτες οχημάτων, έχοντας κερδίσει πολύ μεγάλη αναγνώριση τόσο στις εγχώριες όσο και στις διεθνείς αγορές.

Έως το 2030, η AVATR στοχεύει να επεκτείνει την παρουσία της σε 110 χώρες και περιοχές, με τις πωλήσεις εκτός Κίνας να αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 50% του συνολικού όγκου πωλήσεων, επιτυγχάνοντας ισορροπημένη και συντονισμένη ανάπτυξη μεταξύ της εγχώριας και της διεθνούς αγοράς.

Διαφοροποιημένη αξία: «Αλλάζοντας τους κανόνες» στην εμπειρία της έξυπνης ηλεκτρικής πολυτέλειας με το «Emotive Luxury»

Στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αγορά πολυτελών αυτοκινήτων, η προσφορά μιας διαφορετικής και ξεχωριστής πρότασης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την καθιέρωση μιας μάρκας.

Η AVATR έχει υιοθετήσει την έννοια του «Emotive Luxury» ως βασική σχεδιαστική φιλοσοφία της, επαναπροσδιορίζοντας την εμπειρία της πολυτελούς μετακίνησης στην εποχή των έξυπνων ηλεκτρικών οχημάτων.

Η φιλοσοφία αυτή, που δημιουργήθηκε από τον Chief Designer της AVATR, Nader Faghihzadeh, βασίζεται στην ιδέα ότι η νέα πολυτέλεια δεν αφορά μόνο το σχήμα, αλλά και το συναίσθημα και τη συνδεσιμότητα.

Αντί να επικεντρώνεται αποκλειστικά στην επίδειξη κατανάλωσης και status, επιδιώκει να δημιουργήσει μια συναισθηματική σύνδεση μεταξύ των ανθρώπων και των οχημάτων τους.

Η σχεδιαστική αυτή φιλοσοφία αποτυπώνεται σε ολόκληρη τη γκάμα μοντέλων της AVATR.

Από το πρωτότυπο AVATR VISION XPECTRA, το οποίο δημιουργήθηκε στο Global Design Center του Μονάχου, έως την πρωτότυπη έκδοση AVATR T09 που παρουσιάστηκε στην εκδήλωση στο Παρίσι, η ξεχωριστή σχεδιαστική γλώσσα της μάρκας συνεχίζει να εξελίσσεται και να αναβαθμίζεται.

Αυτό δεν αντιπροσωπεύει μόνο μια νέα εξέλιξη της κορυφαίας αισθητικής ταυτότητας της AVATR, αλλά σηματοδοτεί και την επίσημη έναρξη της στρατηγικής προϊόντων της μάρκας.

Τα AVATR 06T και 07L θα είναι μεταξύ των πρώτων μοντέλων που θα εισέλθουν στην ευρωπαϊκή αγορά, ενσωματώνοντας τη φιλοσοφία «Emotive Luxury».

Και τα δύο μοντέλα συνεχίζουν την αυθεντική μινιμαλιστική και φουτουριστική σχεδιαστική αισθητική της μάρκας, συνδυάζοντας εκλεπτυσμένη σχεδίαση, επιδόσεις και ευφυΐα, ώστε να ενοποιούν την προηγμένη αισθητική με την τεχνολογία αιχμής.

Μακροπρόθεσμη δέσμευση: Δημιουργία βιώσιμων δραστηριοτήτων με Ευρωπαίους συνεργάτες

Με την είσοδό της στην ευρωπαϊκή αγορά, η AVATR θα εφαρμόσει μια στρατηγική μακροπρόθεσμης δέσμευσης, επιδιώκοντας ουσιαστική συνεργασία με τοπικούς φορείς και επενδυτές για τη δημιουργία ολοκληρωμένων επιχειρησιακών δυνατοτήτων που θα καλύπτουν τα προϊόντα, τα δίκτυα πωλήσεων και τις υπηρεσίες, επιτρέποντας στην AVATR να αποκτήσει πραγματική και μακροχρόνια παρουσία σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Όσον αφορά τις συνεργασίες στο δίκτυο πωλήσεων, η AVATR επιλέγει διανομείς και συνεργάτες με βαθιά γνώση των τοπικών αγορών, ισχυρές επιχειρησιακές δυνατότητες και πρόσβαση σε σημαντικούς τοπικούς πόρους.

Με γνώμονα τις αρχές των κοινών δικτύων, της συμπληρωματικότητας των πόρων και της από κοινού ανάπτυξης συστημάτων, η AVATR θα συνεργαστεί με τους εταίρους της για την περαιτέρω ανάπτυξη των τοπικών δραστηριοτήτων της.

Όσον αφορά την ανάπτυξη του συστήματος εξυπηρέτησης, η AVATR θα βασίσει την ευρωπαϊκή υποδομή after sales σε τέσσερις βασικές αρχές: «εξαιρετική ταχύτητα ανταπόκρισης, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και ολοκληρωμένη φροντίδα του πελάτη».

Η AVATR θα δημιουργήσει ένα τοπικό δίκτυο εξυπηρέτησης σε συνεργασία με τοπικούς αντιπροσώπους και συνεργάτες service. Η ποιότητα των υπηρεσιών πρώτης γραμμής θα διασφαλίζεται μέσω εκπαίδευσης και πιστοποίησης από το εργοστάσιο, καθώς και μέσω απομακρυσμένης τεχνικής υποστήριξης.

Παράλληλα, η AVATR θα δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό σύστημα logistics ανταλλακτικών που θα καλύπτει επισκευές, οδική βοήθεια, ελέγχους και ανακύκλωση μπαταριών, προσφέροντας ολοκληρωμένη υποστήριξη σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των οχημάτων για τους Ευρωπαίους χρήστες.

Η επίσημη ανακοίνωση της AVATR για την είσοδό της στην ευρωπαϊκή αγορά αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην παγκόσμια ανάπτυξη της μάρκας.

Οι παγκόσμιες επιχειρησιακές δυνατότητες της AVATR, η διαφοροποιημένη αξία των προϊόντων της και η μακροπρόθεσμη φιλοσοφία λειτουργίας της θα της επιτρέψουν να μετατρέψει σταδιακά τις δεσμεύσεις της μάρκας στους τομείς του σχεδιασμού, της ευφυούς τεχνολογίας και της ποιότητας σε απτές εμπειρίες για τον ευρωπαίο οδηγό, προσδίδοντας νέα δυναμική στον κόσμο της premium έξυπνης ηλεκτρικής κινητικότητας.

Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που η AVATR επιλέγει την είσοδό της. Το λανσάρισμα αναμένεται το 1ο τρίμηνο του 2027 με την είσοδο στην αγορά του πολυτελούς SUV AVATR 07L και του υψηλών επιδόσεων Shooting Brake AVATR 06T.

Στην Ελλάδα, τα μοντέλα της ΑVATR θα εισάγονται από τον Όμιλο Autohellas.