Αυτά είναι τα 10 αυτοκίνητα που αγοράζουν οι οδηγοί στην Ευρώπη

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των κατασκευαστών εντείνεται, με τα ηλεκτρικά και τα SUV να κάνουν τη διαφορά. Ποια όμως αυτοκίνητα έχουν τις περισσότερες πωλήσεις το 2026.

Η ανοδική πορεία της ευρωπαϊκής αγοράς συνεχίζεται, με τις πωλήσεις αυτοκινήτων το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου να ξεπερνούν τα 10,56 εκατ. οχήματα, καταγράφοντας αύξηση 6,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Με την έλευση των Κινέζων κατασκευαστών, ο ανταγωνισμός γίνεται όλο και πιο έντονος, οι ισορροπίες αλλάζουν συνεχώς και τα ηλεκτρικά ενισχύουν σταδιακά την παρουσία τους σε κάθε αγορά. Ποιο όμως μοντέλο έχει καταφέρει να ξεχωρίσει; Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Dataforce, η μάχη για την κορυφή της Ευρώπης αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς τα παραδοσιακά best-seller ηττήθηκαν από ένα ηλεκτρικό SUV.

Από 15ο βρέθηκε στο Νο1 της Ευρώπης

Η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία της Dataforce, αποτυπώνει τις αλλαγές στις προτιμήσεις των Ευρωπαίων οδηγών. Το εννιάμηνο του 2026, το Tesla Model Y βρέθηκε στην κορυφή των πωλήσεων, αφήνοντας πίσω του παραδοσιακά best-seller, όπως το Dacia Sandero και το Volkswagen Golf.

Συγκεκριμένα, το Model Y επέλεξαν 167.239 οδηγοί, με το Sandero να ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής με διαφορά μόλις 4.400 μονάδων και το Golf να βρίσκεται στην τρίτη θέση με 151.334 πωλήσεις. Αυτό που έχει σημασία στην περίπτωση της Tesla, είναι πως το Model Y καταγράφει αύξηση πωλήσεων κατά 51,8%, τη μεγαλύτερη από κάθε άλλο στη λίστα του Top10. Η επίδοση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι το συγκεκριμένο μοντέλο είχε ολοκληρώσει το 2025 μόλις στη 15η θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης. Η άνοδός του το 2026 δείχνει πόσο γρήγορα μπορούν να μεταβληθούν οι ισορροπίες σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά.

Στην τέταρτη και πέμπτη θέση της κατάταξης, συναντάμε τα Renault Clio και Peugeot 208, δύο αυτοκίνητα που διατηρούν σημαντική παρουσία στην ευρωπαϊκή αγορά, παρά την αυξανόμενη δημοτικότητα των SUV.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκπροσώπηση των SUV στην πρώτη δεκάδα. Εκτός από το Tesla Model Y, στην κατάταξη συναντάμε το Toyota Yaris Cross, το Volkswagen Tiguan, το Kia Sportage και η Mercedes-Benz GLC. Οι επιδόσεις, επιβεβαιώνουν ότι τα SUV εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό πυλώνα της ευρωπαϊκής αγοράς, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες και επίπεδα τιμών.

Αναλυτικά, η πρώτη δεκάδα για το εννιάμηνο του 2026 διαμορφώνεται ως εξής:

Tesla Model Y: 167.369 πωλήσεις

Dacia Sandero: 162.969 πωλήσεις

Volkswagen Golf: 151.334 πωλήσεις

Renault Clio: 144.677 πωλήσεις

Peugeot 208: 138.665 πωλήσεις

Toyota Yaris Cross: 138.337 πωλήσεις

Volkswagen Tiguan: 137.839 πωλήσεις

Opel Corsa: 123.674 πωλήσεις

Kia Sportage: 117.383 πωλήσεις

Mercedes-Benz GLC: 106.648 πωλήσεις

Μια αγορά που αλλάζει

Η κατάταξη του εννιαμήνου του 2026 αποτυπώνει μια αγορά σε μετάβαση. Η άνοδος του Tesla Model Y, η ισχυρή παρουσία των SUV και κυρίως η άνοδος των κατασκευαστών εκ Κίνας, συνθέτουν ένα περιβάλλον στο οποίο ο ανταγωνισμός γίνεται ολοένα εντονότερος.

Το ερώτημα πλέον είναι αν το Tesla Model Y θα καταφέρει να διατηρήσει την πρωτιά μέχρι το τέλος της χρονιάς ή αν το Dacia Sandero θα καταφέρει να ανατρέψει τα δεδομένα στο τελευταίο τρίμηνο.