Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι προκύπτουν από τη συγκέντρωση της προμήθειας σε περιορισμένο αριθμό χωρών, προμηθευτών και κέντρων επεξεργασίας.

Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετωπίζει σημαντικές διαρθρωτικές εξαρτήσεις και γεωπολιτικές πιέσεις στην εφοδιαστική της αλυσίδα, σύμφωνα με νέα μελέτη που ανατέθηκε από την Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) και εκπονήθηκε από τις EY Τσεχίας και EY Γερμανίας.

Η ανάλυση εντοπίζει τα πιο ευάλωτα σημεία της εφοδιαστικής αλυσίδας και προτείνει μέτρα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η έκθεση εξετάζει 10 βασικά υλικά και εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για την αυτοκινητοβιομηχανία, μεταξύ των οποίων οι ημιαγωγοί, οι σπάνιες γαίες, ο χαλκός και οι καλωδιώσεις.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι σημαντικότεροι κίνδυνοι προκύπτουν από τη συγκέντρωση της προμήθειας σε περιορισμένο αριθμό χωρών, προμηθευτών και κέντρων επεξεργασίας. Στην κατάσταση αυτή προστίθενται η έλλειψη εναλλακτικών λύσεων και τα μεγάλα χρονικά διαστήματα που απαιτούνται για τη δημιουργία νέων βιομηχανικών δυνατοτήτων.

Η μεγαλύτερη ευπάθεια δεν βρίσκεται μόνο στην πρόσβαση στις πρώτες ύλες

Σε έξι από τους δέκα πόρους που εξετάστηκαν, τα στάδια της διύλισης και της επεξεργασίας αποτελούν τα πιο αδύναμα σημεία της αλυσίδας αξίας.

Η δημιουργία εναλλακτικών λύσεων σε αυτά τα στάδια απαιτεί σημαντικές επενδύσεις, εξειδικευμένη τεχνογνωσία, καταρτισμένο εργατικό δυναμικό, διοικητικές αδειοδοτήσεις, τεχνικές επικυρώσεις και ειδικές διαδικασίες πιστοποίησης για τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Διαβάστε επίσης: Καμπανάκι από ACEA: Στον αέρα εμπορική σχέση 80 δισ. ευρώ

Επιπλέον, η ανάπτυξη αυτών των δυνατοτήτων μπορεί να διαρκέσει αρκετά χρόνια.

Σπάνιες γαίες

Ποια είναι τα 10 βασικά υλικά

Τα δέκα βασικά υλικά και εξαρτήματα που αξιολογήθηκαν στη μελέτη είναι:

1. Μαγνήτες σπάνιων γαιών (NdFeB).

2. Ημιαγωγοί (semiconductors).

3. Καλωδιώσεις οχημάτων (wiring harnesses).

4. Οθόνες (displays).

5. Πυρίτιο (silicon).

6. Χαλκός (copper).

7. Γάλλιο (gallium).

8. Γερμάνιο (germanium).

9. Παλλάδιο (palladium).

10. Βολφράμιο (wolfram).

Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τις εξαρτήσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας

Η μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα και η πρόοδος της ψηφιοποίησης μεταβάλλουν τη δομή των εξαρτήσεων της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Παρότι η ηλεκτροκίνηση μειώνει την ανάγκη για ορισμένα παραδοσιακά εξαρτήματα, αυξάνει παράλληλα τη ζήτηση για ημιαγωγούς, ηλεκτρονικά ισχύος και συγκεκριμένα κρίσιμα υλικά, των οποίων οι αλυσίδες εφοδιασμού παρουσιάζουν υψηλή γεωγραφική και επιχειρηματική συγκέντρωση.

Την ίδια στιγμή, η αυτοκινητοβιομηχανία ανταγωνίζεται για την εξασφάλιση αυτών των πόρων με άλλους στρατηγικούς κλάδους, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα κέντρα δεδομένων, η αμυντική βιομηχανία και οι τεχνολογίες καθαρής ενέργειας.

Η πίεση στην προμήθεια αυτών των υλικών και εξαρτημάτων ενδέχεται να ενταθεί περαιτέρω, καθώς αυξάνεται η ζήτηση για ηλεκτρικά και συνδεδεμένα οχήματα.

Πέντε προτεραιότητες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας

Η μελέτη της ACEA και της EY καθορίζει πέντε βασικούς άξονες δράσης για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας:

1. Επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων: Ταχύτερη έκδοση αδειών, ολοκλήρωση διαδικασιών πιστοποίησης και ανάπτυξη βιομηχανικών μονάδων μεγάλης κλίμακας.

2. Στοχευμένες επενδύσεις: Κατεύθυνση των επενδύσεων στα πιο κρίσιμα σημεία συμφόρησης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

3. Διαφοροποίηση προμηθευτών: Ανάπτυξη εναλλακτικών συνεργασιών προμήθειας, ώστε να περιοριστεί η εξάρτηση από συγκεκριμένες χώρες και προμηθευτές.

4. Ενισχυμένη εποπτεία: Καλύτερη παρακολούθηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και προετοιμασία για πιθανές διακοπές στην προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων.

5. Σταθερή ζήτηση σε βάθος χρόνου: Δημιουργία προβλέψιμης και αξιόπιστης μακροπρόθεσμης ζήτησης, η οποία θα ενθαρρύνει και θα κινητοποιήσει τις ιδιωτικές επενδύσεις.

Ένα στρατηγικό ζήτημα για την Ευρώπη

Η έκθεση χαρακτηρίζει τις ανθεκτικές εφοδιαστικές αλυσίδες ως στρατηγική προτεραιότητα για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, θα χρειαστεί η εφαρμογή κατάλληλων μέτρων και κινήτρων που θα επιτρέψουν τη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας, την ενίσχυση των στρατηγικών βιομηχανικών δυνατοτήτων και τη διατήρηση της Ευρώπης ως ελκυστικού προορισμού για επενδύσεις.

Όπως επισημαίνεται στη μελέτη, η ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας θα εξαρτηθεί από την ικανότητά της να προβλέπει τις κρίσιμες εξαρτήσεις της και να αναπτύσσει εναλλακτικές βιομηχανικές λύσεις με επαρκή ταχύτητα.