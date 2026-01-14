Αυτά είναι τα ασφαλέστερα αυτοκίνητα του 2025 – Οι ηγέτες ανά κατηγορία

Ο ανεξάρτητος ευρωπαϊκός οργανισμός Euro NCAP ανακοίνωσε τη λίστα με τα μοντέλα που ξεχώρισαν στον τομέα της ασφάλειας.

Τη λίστα με τα ασφαλέστερα μοντέλα ανά κατηγορία, στην ευρωπαϊκή αγορά, δημοσίευσε ο ανεξάρτητος οργανισμός Euro NCAP για το 2025, το έτος με τις περισσότερες αξιολογήσεις μοντέλων μέχρι σήμερα.

«Σε μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από τη θεαματική αύξηση της γκάμας νέων ηλεκτρικών αυτοκινήτων, καθώς και από την ενσωμάτωση εξελιγμένων αυτόνομων συστημάτων ασφάλειας, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες καταφέρνουν να προσαρμοστούν με επιτυχία σε ένα μεταβαλλόμενο αυτοκινητικό τοπίο, ανταποκρινόμενες παράλληλα στις απαιτητικές δοκιμές του Euro NCAP», αναφέρει σε ανακοίνωσή του οργανισμός.

Το όχημα με τη μεγαλύτερη βαθμολογία ήταν η Mercedes-Benz CLA, η οποία κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία «Μικρό Οικογενειακό Αυτοκίνητο» και απέσπασε τον τίτλο του «Καλύτερο Μοντέλο του 2025».

Σημειώνοντας υψηλές επιδόσεις και στους τέσσερις τομείς αξιολόγησης – Προστασία Ενήλικων Επιβατών, Προστασία Παιδιών, Προστασία Ευάλωτων Χρηστών του Δρόμου και Συστήματα Υποβοήθησης – η CLA ήταν το αυτοκίνητο που έθεσε νέα πρότυπα στην ασφάλεια στην κατηγορία των compact premium μοντέλων την περασμένη χρονιά.

Υπενθυμίζεται ότι το γερμανικό coupe αναδείχθηκε και «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026», από τον ομώνυμο θεσμό στον οποίο συμμετέχει η Ελένη Ξενάκη, Διευθύντρια Σύνταξης του περιοδικού 4Τροχοί.

Οι υπόλοιποι ηγέτες του 2025 είναι τα MINI Cooper E, Tesla Model 3 και Model Y, smart #5 και Polestar 3.

Για τον καθορισμό του τίτλου «Best in Class» (Κορυφαίο στην Κατηγορία του), υπολογίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των βαθμολογιών στους προαναφερθέντες τέσσερις τομείς αξιολόγησης. Επιλέξιμα για το βραβείο είναι μόνο οχήματα με στάνταρ εξοπλισμό ασφαλείας, ενώ πρέπει να έχουν επιτύχει αξιολόγηση πέντε αστέρων από τον Euro NCAP.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, ο ανταγωνισμός ήταν ιδιαίτερα έντονος, με την Tesla να βρίσκεται οριακά πίσω από τη CLA, ενώ πολύ καλές επιδόσεις κατέγραψαν και νέοι «παίκτες» όπως οι firefly και Leapmotor.

Καλύτερο Μοντέλο & Καλύτερο Μικρό Οικογενειακό Αυτοκίνητο: Mercedes-Benz CLA

Η νέα CLA εντυπωσίασε τους κριτές με σχεδόν άριστη επίδοση στην προστασία ενηλίκων επιβατών και με κορυφαία βαθμολογία στην ασφάλεια των ευάλωτων χρηστών του δρόμου, χάρη στο προηγμένο ενεργό καπό και τα εξελιγμένα συστήματα αυτόματου φρεναρίσματος (AEB).

Προστασία ενηλίκων: 94%

Προστασία παιδιών: 89%

Προστασία πεζών: 93%

Συστήματα υποβοήθησης: 85%

Καλύτερο Αυτοκίνητο Πόλης & Supermini: MINI Cooper E

Παρά τις μικρές του διαστάσεις, σημείωσε υψηλές βαθμολογίες στις δοκιμές πρόσκρουσης, καθιστώντας το την ασφαλέστερη επιλογή στην κατηγορία supermini μεταξύ των μοντέλων που αξιολογήθηκαν από το Euro NCAP το 2025.

Προστασία ενηλίκων: 89%

Προστασία παιδιών: 87%

Προστασία πεζών: 77%

Συστήματα υποβοήθησης: 79%

Καλύτερο Μεγάλο Οικογενειακό Αυτοκίνητο: Tesla Model 3

Το ηλεκτρικό οικογενειακό σεντάν σημείωσε υψηλές επιδόσεις σε όλους τους τομείς, με ιδιαίτερη διάκριση στην προστασία παιδιών. Παράλληλα, η βαθμολογία του στα συστήματα υποβοήθησης αποτυπώνει τη συνεχή βελτίωση των συστημάτων υποστήριξης οδηγού της Tesla.

Προστασία ενηλίκων: 90%

Προστασία παιδιών: 93%

Προστασία πεζών: 89%

Συστήματα υποβοήθησης: 87%

Καλύτερο Μικρό SUV: Tesla Model Y

Το πιο εμπορικό μοντέλο της μάρκας απέδειξε ότι αποτελεί το σημείο αναφοράς στην κατηγορία των μικρών SUV, διακρινόμενο ιδιαίτερα στους τομείς της προστασίας παιδιών και των συστημάτων ασφαλείας.

Προστασία ενηλίκων: 91%

Προστασία παιδιών: 93%

Προστασία πεζών: 86%

Συστήματα υποβοήθησης: 92%

Καλύτερο Μεγάλο SUV: smart #5

Το νέο, μεγάλο smart #5 εντυπωσίασε τους ειδικούς του Euro NCAP με μια ισχυρή επίδοση πέντε αστέρων, αποδεικνύοντας ότι η μετάβαση της μάρκας σε μεγαλύτερες κατηγορίες δεν έγινε εις βάρος της προστασίας των επιβατών.

Προστασία ενηλίκων: 88%

Προστασία παιδιών: 93%

Προστασία πεζών: 84%

Συστήματα υποβοήθησης: 92%

Καλύτερο Πολυτελές Αυτοκίνητο: Polestar 3

Η αντοχή του αμαξώματος, η εντυπωσιακή βαθμολογία στην προστασία παιδιών και το σύνολο τεχνολογιών υποβοήθησης οδηγού νέας γενιάς το ανέδειξαν ως το ασφαλέστερο executive (πολυτελές) αυτοκίνητο του 2025.