Αυτά είναι τα Fiat Grizzly και Grizzly Fastback – H πρώτη επίσημη εικόνα των SUV

Η Fiat έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη επίσημη εικόνα των νέων Grizzly και Grizzly Fastback, δύο μοντέλων που θα εκπροσωπήσουν τη μάρκα στην ανταγωνιστική κατηγορία των C-SUV.

Η Fiat εισέρχεται στην άκρως ανταγωνιστική κατηγορία των μικρομεσαίων SUV (C-SUV), αποκαλύπτοντας την πρώτη επίσημη εικόνα των Grizzly και Grizzly Fastback.

Όπως αναφέρει η ιταλική μάρκα, τα δύο ολοκαίνουργια μοντέλα μοιράζονται την ίδια τεχνολογική πλατφόρμα και την ίδια φιλοσοφία για προσιτή αλλά ποιοτική μετακίνηση, διατηρώντας ωστόσο μια απόλυτα διαφοροποιημένη σχεδιαστική και εμπορική ταυτότητα.

Ευρύχωρα, με high-tech καμπίνα

Το Grizzly είναι ένα boxy SUV με αμάξωμα που δίνει έμφαση στην εσωτερική ευρυχωρία, στοχεύοντας στην άνετη διαβίωση των επιβατών τόσο στις καθημερινές αστικές μετακινήσεις όσο και στα μεγάλα ταξίδια.

Στον αντίποδα, το Grizzly Fastback υιοθετεί μια πιο σπορ προσέγγιση. Με σφηνοειδές προφίλ και αναλογίες τετράθυρου κουπέ, απευθύνεται σε ένα lifestyle κοινό που αναζητά την αισθητική ιδιαιτερότητα, χωρίς πάντως να θυσιάζει την πρακτικότητα, καθώς διαθέτει κορυφαίο χώρο αποσκευών.

Κοινός παρονομαστής και των δύο εκδόσεων είναι η high-tech καμπίνα τους, η οποία, σύμφωνα με τη μάρκα, διακρίνεται για την προσοχή στη λεπτομέρεια και την αναβαθμισμένη ποιότητα κατασκευής.

Σε επίπεδο μηχανικών συνόλων, η Fiat θα τα προσφέρει με μια πλήρη και πολυσυλλεκτική γκάμα, η οποία θα περιλαμβάνει συμβατικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης, υβριδικά συστήματα, αλλά και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, καλύπτοντας κάθε σύγχρονη ανάγκη.

Στην αγορά το δεύτερο εξάμηνο του 2026

Το επίσημο λανσάρισμά τους στην ευρωπαϊκή αγορά έχει προγραμματιστεί για το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Η Fiat σημειώνει ότι η παραγωγή και η διάθεσή τους θα υλοποιηθούν με γνώμονα τη μέγιστη βιομηχανική ευελιξία, διασφαλίζοντας ότι τα δύο ιταλικά SUV θα είναι ανταγωνιστικά σε κάθε αγορά που θα δραστηριοποιηθούν.