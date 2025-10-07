Aυτά είναι τα φθηνότερα Tesla Model 3 και Model Y – Τι άλλαξε

Η Tesla παρουσίασε τις πιο προσιτές εκδόσεις των δύο δημοφιλών μοντέλων της, σε μια προσπάθεια να αναθερμάνει το ενδιαφέρον των καταναλωτών.

Μόλις λίγες ώρες μετά την ανάρτηση ενός βίντεο που προλόγιζε τη φθηνότερη έκδοση του Model Y, η Tesla προχώρησε στην αποκάλυψη του μοντέλου. Παράλληλα, επιφύλασσε και μία έκπληξη στους οδηγούς, μιας και παρουσίασε και ένα πιο προσιτό Tesla Model 3.

Οι πιο οικονομικές εκδόσεις των δύο μοντέλων σταδιοδρομούν με την ονομασία “Standard”, φέροντας αλλαγές τόσο σε επίπεδο σχεδίασης όσο και εξοπλισμού. Παράλληλα, οι εκδόσεις που ονομάζονταν “Long Range” πλέον φέρουν την ονομασία “Premium”, με την Performance να παραμένει στην κορυφή.

Model Y Standard & Model 3 Standard are here pic.twitter.com/e2kXwAaQ0O — Tesla (@Tesla) October 7, 2025

Η απόφαση της Tesla να καταστήσει πιο προσιτά τα μοντέλα της οφείλεται στην πτώση των πωλήσεών της, αλλά και την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να ξηλώσει την επιδότηση αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων, η οποία έφτανε τα 7.500 δολάρια.

Model Y Standard

Σχεδιαστικά, οι φωτεινές λωρίδες που εκτείνονταν μεταξύ των εμπρός και πίσω φωτιστικών σωμάτων αφαιρέθηκαν, παραδίδοντας τη σκυτάλη σε πιο απλά φώτα που χαρίζουν στο Model Y μια πιο γήινη εμφάνιση. Οι βασικές ζάντες είναι 18 ιντσών, ενώ το αμάξωμα διατίθεται αποκλειστικά στα χρώματα λευκό, μαύρο ή γκρι (μοναδική δωρεάν επιλογή).

Στο εσωτερικό, τα καθίσματα φέρουν ένα υφασμάτινο τμήμα, ενώ τα εμπρός «έχασαν» τη λειτουργία εξαερισμού και τα πίσω τη λειτουργία θέρμανσης. Υπάρχει κεντρική κονσόλα με αποθηκευτικό χώρο, ενώ πίσω αφαιρέθηκε η οθόνη αφής των 8 ιντσών. Η κεντρική οθόνη των 15,4 ιντσών παραμένει, εξακολουθώντας να λειτουργεί τόσο ως σύστημα πολυμέσων όσο και ως πίνακας οργάνων.

Η πιο ενδιαφέρουσα αλλαγή στο εσωτερικό, όμως, είναι η γυάλινη οροφή, η οποία υπάρχει μόνο εξωτερικά, με την Tesla να τοποθετεί για οικονομικούς λόγους κανονική επένδυση οροφής και ηχομονωτικό υλικό από κάτω.

Το σύστημα κίνησης έχασε μέρος της ισχύος του, και η μπαταρία έχει μικρότερη χωρητικότητα, αλλά οι επιδόσεις παραμένουν αξιοπρεπείς. Το Model Y Standard ενσωματώνει μοτέρ στον πίσω άξονα, αποδίδοντας 300 ίππους, με την επιτάχυνση στα πρώτα 100 χλμ./ώρα να έρχεται σε περίπου 6,8 δλ.

Η μπαταρία έχασε περίπου το 10% της χωρητικότητάς της, καταλήγοντας σε 69,5 kWh, με την αυτονομία να φτάνει τα 516 χλμ. και την ισχύ φόρτισης να περιορίζεται σε 225 kW, έναντι 250 kW στις υπόλοιπες εκδόσεις.

Σε Supercharger, η μέγιστη ισχύς φόρτισης είναι 225 kW, λίγο χαμηλότερη από τα 250 kW των άλλων Model Y.

Model 3 Standard

Στο Model 3 Standard οι σχεδιαστικές αλλαγές είναι λιγότερες, με 18άρες ζάντες, και εξίσου περιορισμένες χρωματικές επιλογές. Στο εσωτερικό οι βασικές επεμβάσεις αφορούν τα υφασμάτινα καθίσματα και η απουσία οθόνης για τους πίσω επιβάτες, αλλά η πανοραμική γυάλινη οροφή έχει διατηρηθεί.

Όπως στο Model Y Standard, η μπαταρία έχει ενεργειακή χωρητικότητα 69,5 kWh για έως και 516 χλμ. αυτονομία, ενώ η ισχύς του κινητήρα σύμφωνα με την Tesla φτάνει τους 286 ίππους.