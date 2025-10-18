Αυτά είναι τα νέα αυτοκίνητα των ποδοσφαιριστών της Ρεάλ Μαδρίτης – Τι επέλεξαν

Οι αστέρες της Βασίλισσας έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης κυρίως σε ένα θηριώδες SUV αλλά και μια υπερπολυτελή λιμουζίνα.

Τα νέα τους αυτοκίνητα παρέλαβαν οι ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Μαδρίτης. Πρόκειται για μοντέλα που φέρουν την υπογραφή της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας BMW, με τους περισσότερους να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στα μοντέλα BMW i7 και XM.

Πριν την παραλαβή των ισχυρών βαυαρικών μοντέλων, οι παίκτες της Βασίλισσας φωτογραφήθηκαν δίπλα στην BMW iX3, το πρώτο μοντέλο της νέας γενιάς ηλεκτρικών οχημάτων της μάρκας.

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Xabi Alonso, θα οδηγεί μια i7 xDrive 60, έχοντας το ίδιο γούστο μεταξύ άλλων με δύο από τα μεγάλα αστέρια της ομάδας του, Vini Jr και Mbappé. Όσον αφορά την XM ορισμένοι από τους ποδοσφαιριστές που την επέλεξαν είναι οι Tchouameni, Bellingham και Rodrygo.

To μήκους 5.3991 χλστ. σεντάν i7 διαθέτει την τεχνολογία BMW eDrive πέμπτης γενιάς, την ίδια ώρα που η μπαταρία των 101,7 kWh, προσφέρει αυτονομία από 590 έως 625 χιλιόμετρα (WLTP) στην έκδοση BMW i7 xDrive60, των 544 PS. Στην ισχυρότερη BMW i7 M70, που παράγει 660 PS η αυτονομία κυμαίνεται μεταξύ 488 και 560 χλμ.

Το θηριώδες SUV BMW XM είναι το πρώτο ανεξάρτητο μοντέλο BMW M μετά το εμβληματικό BMW M1. Διαθέτει υβριδικό σύστημα κίνησης M HYBRID, το οποίο μπορεί να διανύσει έως 88 χιλιόμετρα σε 100% ηλεκτρική λειτουργία στον κύκλο WLTP — ιδανικό για μετακινήσεις εντός και εκτός πόλης. Αυτή η αυτονομία επιτυγχάνεται χάρη στην μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής τάσης, τοποθετημένη στο δάπεδο του αυτοκινήτου, με ωφέλιμη ενεργειακή χωρητικότητα 25,7 kWh.

Η λίστα με τα αυτοκίνητα των ποδοσφαιριστών

-i7 xDrive 60: Xabi Alonso, Vini Jr., E. Militão, Praise, Rüdiger, Arda Güler, Mbappé, Endrick, Carreras

-i7 M70 xDrive Sedan: Carvajal, Asencio

-XM: Huijsen, Valverde, Courtois, F. Mendy, Rodrygo, Mr. Ceballos, Tchouameni, Fran García, Brahim, Bellingham

-M5 Sedan: Lunin

-iX xDrive60: Camavinga, Trent

-i5 M60 xDrive Sedan: Gonzalo

-i4 M60 xDrive Gran Coupé: Mastantuono