Αυτά είναι τα νέα Dacia Sandero και Jogger – Σε ποιους τομείς αναβαθμίστηκαν

Με ακόμα πιο σύγχρονη εμφάνιση, νέες τεχνολογίες και πιο αποδοτικούς κινητήρες, τα μοντέλα της Dacia δείχνουν έτοιμα να συνεχίσουν το ιδιαίτερα επιτυχημένο εμπορικό ταξίδι τους.

Στην εκτενή αναβάθμιση των περισσότερων βασικών μοντέλων της προχώρησε η Dacia, επεμβαίνοντας σημαντικά στους τομείς της εμφάνισης, της συνδεσιμότητας και των συστημάτων κίνησης.

Ειδικότερα, σε επεμβάσεις υποβλήθηκαν τα Dacia Sandero, Sandero Stepway, Jogger και Logan, τα οποία έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο success story της μάρκας, και πλέον δηλώνουν έτοιμα για ακόμα υψηλότερες εμπορικές πτήσεις.

Τον δρόμο έχει χαράξει το Dacia Sandero, το αυτοκίνητο με τις υψηλότερες λιανικές πωλήσεις στην Ευρώπη, θέση που διατηρεί από το 2017. Το 2024, το Sandero αναδείχθηκε στο μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ευρώπη σε όλα τα κανάλια, ενώ έγινε και το πρώτο μοντέλο της μάρκας που ξεπέρασε τις 300.000 πωλήσεις μέσα σε ένα έτος.

Νέο σχεδιαστικό κεφάλαιο

Τα Sandero, Sandero Stepway, Jogger και Logan είναι τα πρώτα μοντέλα που υιοθετούν τη νέα LED φωτεινή υπογραφή της μάρκας, με φώτα ημέρας σε σχήμα ανεστραμμένου “T”. Το νέο μοτίβο των φωτιστικών σωμάτων δείχνει σε πλήρη αρμονία με τη μάσκα, η οποία πλέον φέρει άσπρες κουκκίδες σε στιλ “pixel”, συνθέτοντας μια ενδιαφέρουσα αντίθεση με το μαύρο χρώμα της.

Το μοτίβο της μάσκας υιοθετείται και στα πίσω φωτιστικά σώματα, ενώ στο Jogger αποτελούν προέκταση του πίσω παραθύρου της πόρτας, προσφέροντας μια καθαρή και απλή εμφάνιση. Παράλληλα, στο Sandero Stepway τα ανασχεδιασμένα πίσω φώτα γεφυρώνονται μέσω μιας μαύρης λωρίδας που αναδεικνύει περαιτέρω τον περιπετειώδη χαρακτήρα του μοντέλου.

Το στιλ των προϊόντων της Dacia ενισχύει το νέο μεταλλικό χρώμα Amber Yellow -διαθέσιμο στα Sandero, Sandero Stepway και Logan, όπως και το Sandstone, τώρα διαθέσιμο στα Sandero, Jogger και Logan.

Από το εξωτερικό στην καμπίνα

Το ανεστραμμένο “T” των φωτιστικών σωμάτων έχει «περάσει» και στην καμπίνα και συγκεκριμένα στους αεραγωγούς, αντανακλώντας μια σύνδεση μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής σχεδίασης. Το ταμπλό και οι μπροστινές θύρες των μοντέλων έχουν αποκτήσει νέα διακοσμητικά στοιχεία, το τιμόνι έχει επανασχεδιαστεί για ενίσχυση της εργονομίας, και τα καθίσματα φέρουν νέα, πιο ανθεκτικά υφάσματα, αναβαθμίζοντας την ποιότητα και την εικόνα της καμπίνας.

Η Dacia εστίασε και στον τομέα της συνδεσιμότητας, με τα Sandero, Sandero Stepway, Jogger και Logan, να διατίθενται πλέον με ένα νέο σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, με οθόνη 10” (από 8”), συνδεδεμένη πλοήγηση και ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto. Παράλληλα, προσφέρεται λειτουργία ασύρματης φόρτισης τηλεφώνου, ενώ ο ψηφιακός πίνακας οργάνων των 7” φέρει νέο interface για ακόμα καλύτερη απεικόνιση των πληροφοριών.

Νέοι κινητήρες

Η μεγάλη αλλαγή εντοπίζεται στο πεδίο των συστημάτων κίνησης, δεδομένου ότι η έκδοση Hybrid 155 που γνωρίσαμε στο Bigster θα προσφέρεται και στο Jogger, αντικαθιστώντας τη Hybrid 140, ενώ προς το τέλος του 2026 θα είναι διαθέσιμη και στο Sandero Stepway. Σημειώνεται ότι θα είναι η πρώτη φορά που το μοντέλο θα προσφέρεται με εξηλεκτρισμένο σύστημα κίνησης.

Η Hybrid 155 ενσωματώνει 4κύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,8 λίτρων και δύο ηλεκτροκινητήρες, αποδίδοντας συνδυαστικά 155 PS/170 Nm, με την κίνηση να φτάνει στους τροχούς μέσω 6τάχυτου αυτόματου κιβωτίου. Σύμφωνα με τη Dacia, το εν λόγω σύστημα κίνησης εξασφαλίζει μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών ρύπων κατά 10% συγκριτικά με την έκδοση Hybrid 140 στο Jogger, επιτρέποντας παράλληλα στο SUV να κινείται κατά 80% αμιγώς ηλεκτρικά στην πόλη.

Η μάρκα επενέβη και στις εκδόσεις διπλού καυσίμου Eco-G 120, οι οποίες πλέον είναι διαθέσιμες με έναν νέο, ισχυρότερο 3κύλινδρο κινητήρα 1.200 κ.εκ. με 120 PS (από 100 PS) αλλά και για πρώτη φορά με 6τάχυτο αυτόματο κιβώτιο.

Η Dacia αύξησε και τη χωρητικότητα των δεξαμενών υγραερίου, επιτρέποντας στα μοντέλα να διανύουν ακόμα περισσότερα χιλιόμετρα δίχως ανεφοδιασμό. Ειδικότερα, η χωρητικότητα των δεξαμενών υγραερίου διαμορφώνεται ως εξής:

49,6 λτ. από 40 λτ. στα Sandero, Sandero Stepway και Logan

48,8 λτ. από 40 λτ. στο Jogger

Σύμφωνα με τη μάρκα, η αυτονομία στη λειτουργία LPG έχει αυξηθεί κατά 20%, ενώ η συνδυαστική (υγραέριο/βενζίνη) φτάνει τα 1.590 στα Sandero και Logan και τα 1.480 χλμ. στα Stepway και Jogger.

Τέλος, ο 3κύλινδρος 1.000άρης των Sandero και Logan πλέον αποδίδει 100 ίππους (από 90 PS), ενώ εξακολουθεί να συνδυάζεται με 6άρι μηχανικό κιβώτιο. Η Dacia διευκρινίζει ότι τα Sandero Stepway και Jogger συνεχίζουν να είναι διαθέσιμα στην έκδοση TCe 110 με μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων, και τα Sandero και Logan στη SCe 65 με 5άρι μηχανικό κιβώτιο.

Νέες λειτουργίες

Η Dacia επένδυσε και σε νέες λειτουργίες, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν 3 ακόμη εξοπλιστικά στοιχεία: αυτόματα φώτα ημέρας, Multi-view camera (εναέρια εικόνα του οχήματος) και ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες.

Τα Sandero, Sandero Stepway, Jogger και Logan διαθέτουν πλέον και νέα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, σύμφωνα με τα νεότερα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας:

Αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης (λειτουργεί σε πόλη και αυτοκινητόδρομο, με ανίχνευση οχημάτων, πεζών, ποδηλατών και μοτοσικλετιστών).

Ειδοποίηση απόσπασης προσοχής οδηγού, που ανιχνεύει σημάδια κόπωσης ή απόσπασης προσοχής.

Για την περαιτέρω διευκόλυνση του χρήστη, η Dacia προσθέτει το έξυπνο κουμπί “My Safety”, προσφέροντας άμεση πρόσβαση στις προτιμώμενες ρυθμίσεις των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης (ADAS) του οδηγού.