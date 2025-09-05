Αυτά είναι τα πιο αξιόπιστα υβριδικά αυτοκίνητα – Τα 5 που ξεχωρίζουν

Έρευνα βρετανικής εταιρείας εγγυήσεων επιχειρεί να διαλευκάνει το τοπίο γύρω από τα υβριδικά μοντέλα με τις λιγότερες βλάβες.

Στα υβριδικά μοντέλα έχει αρχίσει να στρέφεται μια μεγάλη μερίδα Ευρωπαίων οδηγών, δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα οχήματα «παντρεύουν» δύο κόσμους, των θερμικών κινητήρων και της ηλεκτρικής ενέργειας.

Πρόκειται για «μαξιλάρι ασφαλείας», ιδανική λύση για όσους δεν δείχνουν έτοιμοι να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στην ηλεκτροκίνηση. Ποια είναι, όμως, τα πιο αξιόπιστα; Αυτά που εμφανίζουν τις λιγότερες βλάβες και επομένως δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του ιδιοκτήτη με πρόσθετα κόστη;

Φως στο συγκεκριμένο ερώτημα επιχειρεί να ρίξει η Warranty Solutions Group (WSG), ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους παροχής υπηρεσιών εγγύησης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο πλαίσιο της ανάλυσης εξετάστηκαν χιλιάδες αξιώσεις εγγύησης που υποβλήθηκαν τους τελευταίους 12 μήνες για συνολικά 20 υβριδικά μοντέλα.

Η Toyota συνεχίζει αποδεικνύεται… βράχος αξιοπιστίας, καταλαμβάνοντας την 1η θέση, με τα μοντέλα Corolla, Yaris και RAV4 να καταγράφουν τα χαμηλότερα ποσοστά ζημιών και να απαιτούν τα μικρότερα κόστη επισκευών.

Ειδικότερα, το Toyota Corolla Hybrid ξεχώρισε με ποσοστό αξιώσεων μόλις 1,32% και μέσο κόστος επισκευής 79,95 λίρες, ήτοι περίπου 92 ευρώ με τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου σε επίπεδο αξιοπιστίας ανέβηκε το Yaris Hybrid με ποσοστό αξιώσεων 1,69% και μέσο κόστος επισκευής 462,05 λίρες (533 ευρώ), ενώ την τριάδα συμπλήρωσε το RAV4 με την ίδια συχνότητα αξιώσεων με το Yaris, αλλά μέσο κόστος 750 λίρες (865 ευρώ).

Στην τέταρτη θέση βρέθηκε το C-HR (1,92% και 406,75 λίρες/469 ευρώ), ενώ στην πέμπτη το Lexus NX (3,23% και 296,39 λίρες/342 ευρώ).

Στα υπό εξέταση υβριδικά οχήματα, η πιο συχνή αιτία αξιώσεων ήταν τα προβλήματα στην μπαταρία (3,89%) με μέσο κόστος 260,08 λίρες (300 ευρώ), ενώ ακολούθησαν οι βλάβες στην αντλία νερού (2,12%) και τα προβλήματα στη θύρα του χώρου αποσκευών (1,95%) με μέσο κόστος 417,39 λίρες (481,5 ευρώ) και 609,74 λίρες (703,5 ευρώ) αντίστοιχα.

Πιο ακριβά αλλά λιγότερο συχνά προβλήματα περιλάμβαναν βλάβες στον εναλλάκτη (1.763,18 λίρες/2.034 ευρώ) και προβλήματα στο σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας (1.809,81 λίρες/2.088 ευρώ).

«Για τους εμπόρους και τους διαχειριστές στόλων, αυτές οι πληροφορίες βοηθούν στη λήψη πιο έξυπνων αποφάσεων για το απόθεμα και τις εγγυήσεις, ενώ δίνουν στους καταναλωτές μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις αγορές υβριδικών οχημάτων τους», ανέφερε ο Martin Binnee, διευθυντής λειτουργιών της Warranty Solutions Group.

Η WSG ειδικεύεται στην προσφορά επέκτασης εγγύησης για μεταχειρισμένα οχήματα—όπως αυτοκίνητα, φορτηγά, μοτοσικλέτες, και τροχόσπιτα—προσφέροντας κάλυψη για δεκάδες εξαρτήματα και βλάβες.