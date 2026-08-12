Αυτά τα SUV είχαν μηδενικό ποσοστό θανάτων

Μελέτη αποκάλυψε τα SUV και τα pick-up που κατέγραψαν τα χαμηλότερα ποσοστά θανάτων στις ΗΠΑ.

«Θέλω απλώς ένα ασφαλές αυτοκίνητο». Πόσες φορές το έχετε ακούσει αυτό όταν φίλοι σας που δεν ενδιαφέρονται για αυτοκίνητα σας ζητούν συμβουλή; Μια νέα μελέτη του Αμερικανικού Ινστιτούτου για την Ασφάλεια στους Αυτοκινητόδρομους (IIHS) μόλις ανέδειξε έξι οχήματα με μηδενικό αριθμό θανάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου που εξετάστηκε.

Το IIHS χρησιμοποίησε ένα στατιστικό στοιχείο που ονομάζει «θάνατοι ανά εκατομμύριο έτη κυκλοφορίας ταξινομημένων οχημάτων» για να καταρτίσει τις λίστες, σημειώνει το autoweek.com.

Ακολουθούν τα έξι οχήματα που, σύμφωνα με το IIHS, δεν παρουσίασαν κανένα θάνατο:

Audi Q7 AWD

BMW X7 4WD

Chevrolet Tahoe 4WD

Mercedes-Benz GLB-Class 4WD

Mercedes-Benz GLE-Class 2WD

Toyota Tundra CrewMax 4WD

«Το μέγεθος και η ισχύς έχουν σημασία, όπως και η αντοχή του οχήματος σε σύγκρουση, καθώς και τα αποτελεσματικά συστήματα αποφυγής συγκρούσεων», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του IIHS, David Harkey.

Ένα αντικείμενο που βρίσκεται σε κίνηση τείνει να παραμείνει σε κίνηση -μέχρι να συγκρουστεί με κάτι. Από καθαρά φυσική άποψη, σε περίπτωση σύγκρουσης, είναι προτιμότερο να βρίσκεσαι στο βαρύτερο αντικείμενο, επειδή διαθέτει μεγαλύτερη αδράνεια.

Περισσότερα από τα μισά μοντέλα του 2023 με τα υψηλότερα ποσοστά θανάτων οδηγών είναι μικρά αυτοκίνητα ή σπορ αυτοκίνητα, σύμφωνα με το Insurance Institute for Highway Safety.

«Ακόμη και τα ασφαλέστερα μικρά αυτοκίνητα δεν τα καταφέρνουν καλά σε συγκρούσεις με μεγάλα pickup και βαριά SUV», δήλωσε ο Harkey. «Οι ισχυροί κινητήρες και το μάρκετινγκ που προσελκύει επιθετικούς οδηγούς αποτελούν το πρόβλημα για τα σπορ αυτοκίνητα. Είναι περισσότερο επικίνδυνα κυρίως λόγω του τρόπου με τον οποίο οδηγούνται».