Αυτές είναι οι μάρκες αυτοκινήτων που κυριαρχούν το 2026 στην Ευρώπη

Η ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου κατέγραψε άνοδο 4% το πρώτο τρίμηνο του 2026, αγγίζοντας τις 2,8 εκατομμύρια πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων. Ενώ τα υβριδικά διατηρούν την πρωτοκαθεδρία, τα αμιγώς ηλεκτρικά σημείωσαν εντυπωσιακή αύξηση 48,9%.

Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία ξεκίνησε το 2026 με θετικό πρόσημο, καθώς το διάστημα Ιανουάριος-Μάρτιος οι ταξινομήσεις νέων οχημάτων στις χώρες της ΕΕ ανήλθαν σε 2.822.616 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 4% ετησίως. Η δυναμική αυτή τροφοδοτείται κυρίως από τη ραγδαία εξάπλωση της ηλεκτροκίνησης, η οποία πλέον κατέχει το 19,4% της αγοράς.

Η εντυπωσιακή άνοδος των ηλεκτρικών οχημάτων (BEVs) κατά 48,9% οφείλεται στις επιδόσεις-ρεκόρ μεγάλων αγορών, όπως η Ιταλία (+65,7%), η Γαλλία (+50,4%) και η Γερμανία (+41,3%).

Τα αυτοφορτιζόμενα υβριδικά παραμένουν η κορυφαία επιλογή των Ευρωπαίων με μερίδιο 38,6%, την ώρα που το μερίδιο της βενζίνης περιορίζεται στο 18,2%.

Ακόμα πιο έντονη είναι η διολίσθηση του ντίζελ, το οποίο κατέχει μόλις το 7,7% της αγοράς, παρουσιάζοντας πτώση 15,7%. Αντίθετα, τα plug-in υβριδικά κερδίζουν έδαφος, καταλαμβάνοντας το 9,5% των συνολικών πωλήσεων.

Στον στίβο των κατασκευαστών, η Volkswagen διατηρεί τα σκήπτρα της αγοράς με περισσότερες από 292.000 ταξινομήσεις, ακολουθούμενη από τη Skoda και την Toyota. Την πρώτη πεντάδα κλείνουν η Renault και η BMW. Ωστόσο, η είδηση που «κλέβει» την παράσταση είναι η εκρηκτική άνοδος της BYD, η οποία είδε τις πωλήσεις της να εκτοξεύονται κατά σχεδόν 170%, επιβεβαιώνοντας την έντονη διείσδυση των νέων “παικτών” στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

To τοπ-10 με τις πιο δημοφιλείς μάρκες στην ΕΕ το διάστημα Ιανουάριος-Μάρτιος 2026: