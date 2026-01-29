Αυτές είναι οι μάρκες που πούλησαν τα περισσότερα αυτοκίνητα στην Ευρώπη το 2025

Το περασμένο έτος οι συνολικές ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων γνώρισαν μικρή άνοδο, συγκριτικά με το 2024.

Αύξηση της τάξης του 1,8% σημείωσαν οι ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων το 2025 στην ΕΕ σε σύγκριση με το 2024, φτάνοντας τις 10.822.831 μονάδες, έναντι 10.631.346, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Συνδέσμου Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA).

Το μερίδιο αγοράς των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων έφτασε το 17,4% (1.880.370 ταξινομήσεις) έναντι 15,9% το 2024, σε ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις για το έτος, με τον ACEA, ωστόσο, να προσθέτει ότι οι ταξινομήσεις υστερούν συγκριτικά με το επίπεδο που απαιτούνται για την επιτάχυνση της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση.

Το διάστημα Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2025, κυρίαρχο σύστημα κίνησης ήταν η υβριδική τεχνολογία με μερίδιο 34,5%, ενώ ακολούθησαν τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα με 26,6%, τα αμιγώς ηλεκτρικά με 17,4% και τα plug-in υβριδικά με 9,4%, με το diesel να περιορίζεται σε 8,9%.

Σε επίπεδο εταιρειών, η VW κυριάρχησε στις χώρες της ΕΕ με 1.223.471 ταξινομήσεις, αφήνοντας πίσω της την Toyota με 741.921 αυτοκίνητα, και τη Skoda με 724.403. Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν Renault και BMW με 674.059 και 647.006 ταξινομήσεις αντίστοιχα.

Οι 3 πρώτες θέσεις του Top-5 παραμένουν αμετάβλητες και εφόσον συμπεριληφθούν οι ταξινομήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και των χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, με τη BMW, ωστόσο, να προσπερνάει, σε αυτή την περίπτωση, τη Renault, αφήνοντάς τη γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία στην 5η θέση.

Volkswagen – 1.452.704 Toyota – 855.185 Skoda – 840.179 BMW – 800.585 Renault – 750.605

Σημειώνεται ότι τα περισσότερα καινούργια αυτοκίνητα ταξινομήθηκαν στη Γερμανία (2.857.591), με τη δεύτερη και την τρίτη θέση να καταλαμβάνεται από τις Γαλλία (1.632.152) και Ιταλία (1.524.843) αντίστοιχα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, που δεν αποτελεί μέλος της ΕΕ, ταξινομήθηκαν 2.020.523 καινούργια ΙΧ.