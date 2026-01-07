Αυτές είναι οι μεγάλες πρεμιέρες αυτοκινήτων στο Σαλόνι των Βρυξελλών

Η Έκθεση Αυτοκινήτου των Βρυξελλών ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες της, φιλοξενώντας 67 κατασκευαστές αυτοκινήτων.

Δυναμική επιστροφή για το Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, που θα διεξαχθεί από τις 9 έως τις 18 Ιανουαρίου 2026, παρέχοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να συστηθούν με νέα μοντέλα όπως και καινοτομίες στον τομέα της κινητικότητας.

Η έκθεση της βελγικής πρωτεύουσας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αυτοκινητικά δρώμενα παγκοσμίως, ενώ σύμφωνα με τους διοργανωτές φέτος θα φιλοξενήσει 67 κατασκευαστές αυτοκινήτων. Ακολουθούν οι σημαντικότερες πρεμιέρες μοντέλων.

Kia EV2

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ίσως συγκεντρώνει η αποκάλυψη του Kia EV2, ενός μοντέλου που βασίζεται στο πρωτότυπο EV2 Concept. Θα αποτελέσει το μικρότερο και φθηνότερο ηλεκτρικό SUV της νοτιοκορεατικής μάρκας, ενώ σύμφωνα με στελέχη του brand θα υιοθετεί τεχνολογίες που θα ενσαρκώνουν το πνεύμα των μεγαλύτερων μοντέλων της Kia.

Όπως το Kia EV3, το «2άρι» αναμένεται να ενσωματώνει ηλεκτροκινητήρα 204 ίππων, που θα συνδυάζεται με μπαταρίες χωρητικότητας 58,3 kWh ή 81,4 kWh, για αυτονομία 410 και 560 χλμ. αντίστοιχα (WLTP).

Opel Astra

Η Opel επιθυμεί να ενισχύσει τη δημοφιλία του Astra, παρουσιάζοντας την ανανεωμένη εκδοχή του, η οποία θα φέρει αναβαθμίσεις σε design, τεχνολογία και αυτονομία. Το οικογενειακό μοντέλο θα έχει ακόμα πιο σύγχρονη εμφάνιση, φέροντας για πρώτη φορά φωτιζόμενο λογότυπο “Opel Blitz”, ενώ τεχνολογικό άλμα συνιστά η ενσωμάτωση της προηγμένης τεχνολογίας φωτισμού adaptive Intelli-Lux HD light.

Το εσωτερικό του Astra κατασκευάζεται από 100% ανακυκλωμένα υλικά, ενώ χάρη στην μπαταρία των 58 kWh, η αυτονομία της ηλεκτρικής έκδοσης αυξάνεται στα 454 χλμ., 34 χλμ. περισσότερα συγκριτικά με το απερχόμενο μοντέλο.

Zeekr 7GT

Η Zeekr έχει εισέλθει δυναμικά στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, με αιχμή μια γκάμα ηλεκτρικών αυτοκινήτων που έρχεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη βιώσιμη κινητικότητα. Διαθέσιμα στη χώρα μας είναι το Zeekr 001, το shooting brake που συνδυάζει δύναμη και κομψότητα, το Zeekr X, το κομψό και σύγχρονο compact SUV, και το ολοκαίνουργιο Zeekr 7X, ένα μοντέλο που ενσαρκώνει την επόμενη γενιά «έξυπνης» ηλεκτρικής απόδοσης.

Στις Βρυξέλλες η μάρκα θα πραγματοποιήσει το ευρωπαϊκό ντεμπούτο ενός ακόμη shooting brake μοντέλου, το οποίο φέρει την ονομασία “Zeekr 7GT” και σύμφωνα με την ίδια έχει επιδόσεις supercar, πρακτικότητα station wagon, αλλά και το ξεχωριστό στιλ που χαρακτηρίζει όλα τα αυτοκίνητα με τον συγκεκριμένο σχεδιασμό αμαξώματος. Το 7GT επωφελείται από αρχιτεκτονική 800V που εξασφαλίζει ταχύτατη φόρτιση, ενώ ολοκληρώνει το σπριντ 0-100 χλμ./ώρα σε περίπου 3 δλ.

Peugeot 408

Σημαντική πρεμιέρα συνιστά επίσης το νέο Peugeot 408, ένα κομψό fastback μοντέλο με coupe-crossover σχεδιασμό. Σύμφωνα με τη γαλλικά μάρκα, «ως αληθινός πρεσβευτής του γαλλικού δυναμισμού και του στυλ, το νέο 408 διαθέτει έναν εκφραστικό και απρόσμενο σχεδιασμό. Το εφέ “wow” είναι εγγυημένο».

Σε σχεδιαστικό επίπεδο, το μπροστινό λογότυπο θα είναι φωτιζόμενο, ενώ θα υπάρχουν και επανασχεδιασμένες εισαγωγές αέρα, όπως και τροποποιημένα φωτιστικά σώματα που θα ακολουθούν το μοτίβο με τις 3 «νυχιές». Όσον αφορά τα συστήματα κίνησης, αυτά φαίνεται ότι θα ακολουθήσουν τη λογική του 308.

Η βασική έκδοση θα παραμείνει ήπια υβριδική, με τρίκυλινδρο βενζινοκινητήρα 1.2 λίτρων σε συνδυασμό με ηλεκτρικό κινητήρα, αποδίδοντας 143 PS, μέσω 6τάχυτου αυτόματου κιβωτίου.

Η plug-in υβριδική έκδοση αναμένεται να συνεχίσει να αποδίδει 193 PS, προσφέροντας αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία περίπου 80 χλμ, ενώ η ηλεκτρική εκδοχή εκτιμάται ότι θα φέρει μεγαλύτερη μπαταρία για ακόμα περισσότερα χιλιόμετρα με μια φόρτιση απ’ ότι σήμερα.

Skoda Epiq

Εκ των πρωταγωνιστών θα είναι επίσης η πρωτότυπη εκδοχή του Skoda Epiq, ενός SUV με μήκος 4,1 μ., και χώρο αποσκευών 475 λίτρα.

Η έκδοση παραγωγής θα είναι το πρώτο μοντέλο που εφαρμόζει πλήρως τη νέα σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid, η οποία εκφράζει τη μετάβαση της Skoda σε μια πιο ώριμη, στιβαρή και καθαρή αισθητική.

Το Epiq, το μικρότερο ηλεκτρικό μοντέλο της τσεχικής μάρκας, αναμένεται να λανσαριστεί με σύστημα κίνησης αποτελούμενο από έναν ηλεκτροκινητήρα που θα κινεί τους μπροστινούς τροχούς και μέγιστη ισχύ από 95 έως 150 ίππους. Η αυτονομία θα αγγίζει τα 425 χλμ., ενώ δεν αποκλείεται να προσφερθεί και μια έκδοση “RS” που θα έχει πιο σπορ προσανατολισμό. Η εισαγωγική έκδοση δεν θα κοστίζει περισσότερα από 25.000 ευρώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Citroen ELO

Η Citroen επέλεξε τις Βρυξέλλες για να αποκαλύψει σε παγκόσμια πρεμιέρα το ELO, ένα πρωτότυπο αυτοκίνητο σχεδιασμένο ως ένα «εργαστήριο ιδεών». Συμπαγές σε διαστάσεις, (4,10 μ. μήκος), αλλά ταυτόχρονα ιδιαίτερα ευρύχωρο, που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα.

Το ELO χρησιμοποιεί πρακτικά, ανθεκτικά και καινοτόμα υλικά, τα οποία αναπτύχθηκαν από κοινού με τη Goodyear και τη Decathlon, δύο συνεργάτες με εξειδίκευση στους αντίστοιχους τομείς τους. Παράλληλα, το εσωτερικό μπορεί να μετατραπεί σε χώρο ύπνου για δύο άτομα, σε home cinema, σε πηγή παροχής ενέργειας, καθώς και σε πολλές διαμορφώσεις.

Xpeng P7+

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία Xpeng επέλεξε το Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών 2026 ως τη σκηνή για την ευρωπαϊκή παρουσίαση του πιο πρόσφατου ευφυούς ηλεκτρικού fastback της, του P7+.

Το μοντέλο, με μήκος άνω των 5 μέτρων, φέρει σιλουέτα σεντάν και γραμμές fastback, συνδυάζοντας προηγμένη τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης με πολυτέλεια και ευελιξία, ενώ σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στην ευρωπαϊκή επέκταση της μάρκας. Υποστηρίζει υπερταχεία φόρτιση (10% έως 80% σε μόλις 12 λεπτά), με εσωτερικό από δέρμα Nappa, προηγμένη ηχομόνωση και συντελεστή οπισθέλκουσας 0,21.

Προσφέρεται με κίνηση στους εμπρός ή και στους τέσσερις τροχούς, σε εκδόσεις ισχύος έως 503 ίππους και με μπαταρίες που εξασφαλίζουν μέγιστη αυτονομία 550 χλμ.

Hyundai

Η Hyundai θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα ενός νέου ηλεκτρικού μοντέλου που διευρύνει την υπάρχουσα οικογένειά της από το Inster έως το Ioniq 9, ενώ θα είναι το μεγαλύτερο σε επίπεδο διαστάσεων στην γκάμα της.

Ακόμη, η Hyundai θα παρουσιάσει στις Βρυξέλλες, για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή έκθεση αυτοκινήτου, το ανανεωμένο Ioniq 6. Στο περίπτερό της θα υπάρχει ακόμη μια ειδική Ζώνη Ν, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να γνωρίσουν τα Ioniq 5 N και Ioniq 6 N.