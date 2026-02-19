Αυτή είναι η ακριβότερη Rolls Royce Cullinan

Η Rolls Royce Cullinan είναι ήδη ένα αυτοκίνητο για λίγους με αξία που υπερβαίνει τα εσκαμμένα. Αυτή εδώ όμως είναι το… κάτι άλλο.

Με τιμή 2.082.500 ευρώ, η εικονιζόμενη Rolls-Royce Cullinan τοποθετείται, αν μη τι άλλο, στην κορυφή των SUV παγκοσμίως από πλευράς κόστους. Βασιζόμενη στο ανανεωμένο μοντέλο που παρουσιάστηκε την άνοιξη του 2024, φέρει μια σειρά μετατροπών, καθώς και ειδική θωράκιση, τις οποίες υπογράφει η γερμανική εταιρεία Hollmann International προσφέροντας άφθονες δόσεις ποιότητας, εξατομίκευσης και χλιδής.

Η βασική έκδοση υιοθετεί την πλατφόρμα Architecture of Luxury, την ίδια που χρησιμοποιούν τα μοντέλα Ghost, Phantom και Spectre της Rolls-Royce Motor. Το μεταξόνιο στην εργοστασιακή εκδοχή είναι 3.295 χιλιοστά, όμως στη συγκεκριμένη μετατροπή έχει αυξηθεί κατά 350 χλστ., φτάνοντας αισίως στα 3.645 χλστ.. Και όπως είναι αναμενόμενο, αυτό δημιουργεί ένα ακόμα πιο ευρύχωρο και… απομονωμένο χώρο για τους πίσω επιβάτες επιβατών.

Οι τελευταίοι απολαμβάνουν μια διάταξη δύο ανεξάρτητων καθισμάτων, μια μεγάλη κεντρική κονσόλα, οθόνη μεγάλων διαστάσεων, επιπλέον οθόνες ψυχαγωγίας, αναλογικό ρολόι και οροφή με ειδικό φωτισμό που θυμίζει τον έναστρο ουρανό.

Η θωράκιση του αυτοκινήτου περιλαμβάνει ένα ενισχυμένο πλαίσιο με ειδική προστασία σε πόρτες, πάτωμα και οροφή, καθώς και αντιβαλλιστικά κρύσταλλα. Το επίπεδο προστασίας εξασφαλίζει αντοχή ακόμα και σε πυρά από όπλα τύπου AK-47. Για να υποστηριχτεί το αυξημένο βάρος του οχήματος έχουν τοποθετηθεί ενισχυμένα ελατήρια και αμορτισέρ, ενώ αναβαθμίσεις έχουν γίνει και στα συστήματα ABS, ESP και ASR.

Κάτω από το καπό εξακολουθεί να ζει ο γνωστός twin-turbo V12 κινητήρας των 6,75 λίτρων της εταιρείας, ο οποίος αποδίδει 572 ίππους και 850 Nm ροπής.