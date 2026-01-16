Αυτή είναι η απάντηση της Geely στα σκληροτράχηλα Defender και Land Cruiser

Ένας ακόμα φιλόδοξος στόχος από την κινεζική Geely που επιδιώκει να επεκταθεί σε νέα ύδατα.

Η κινεζική Geely προετοιμάζει την είσοδό της σε μία από τις πιο απαιτητικές κατηγορίες της ευρωπαϊκής αγοράς – που δεν είναι άλλη από εκείνη των πολυτελών, σκληροτράχηλων SUV.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η εταιρεία θα λανσάρει στην Ευρώπη ένα νέο μοντέλο που θα στοχεύει ευθέως σε εμβληματικά μοντέλα της ευρωπαϊκής –και όχι μόνο- σκηνής όπως το Land Rover Defender και το Toyota Land Cruiser.

Το νέο SUV της Geely αναμένεται να αποτελέσει την εξελιγμένη έκδοση παραγωγής του πρωτότυπου Galaxy Cruiser (γνωστό και ως Galaxy Battleship), το οποίο παρουσιάστηκε το 2024 και εντυπωσίασε με τον τετραγωνισμένο off-road σχεδιασμό του. Η παραγωγή του αναμένεται να ξεκινήσει στην Κίνα πριν από το τέλη του 2026, ενώ έχει ήδη επιβεβαιωθεί ότι θα διατεθεί και στην ευρωπαϊκή αγορά.

Τεχνολογικά, το μοντέλο θα βασίζεται στην πλατφόρμα SEA-R, η οποία είναι ειδικά εξελιγμένη για μεγάλα SUV (όπως τα Zeekr 9X και Lotus Eletre) που εστιάζει στην αντοχή και στις εκτός δρόμου δυνατότητες. Το κινητήριο σύνολο αναμένεται να είναι υβριδικό, με 2λιτρο βενζινοκινητήρα και δύο τουλάχιστον ηλεκτροκινητήρες, προσφέροντας πολύ υψηλά επίπεδα ισχύος όσο και μειωμένες εκπομπές ρύπων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το SUV της Geely θα διαθέτει προηγμένες τεχνολογίες όπως ενεργή ανάρτηση, δυνατότητα διέλευσης από νερό βάθους έως 800 χλστ., καθώς και συστήματα υποβοήθησης οδήγησης που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Όλα αυτά δείχνουν ότι η εταιρεία δεν στοχεύει απλώς στο να κερδίσει τις εντυπώσεις, αλλά και στις πραγματικές off-road επιδόσεις.