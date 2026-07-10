Η χώρα όπου η Toyota Corolla κοστίζει 140.000 δολάρια – Γιατί ζητούν μια περιουσία

Πριν αγοράσουν αυτοκίνητο, οι οδηγοί πρέπει πρώτα να πληρώσουν μια πανάκριβη άδεια, που έχει εκτοξεύσει τις τιμές σε πρωτοφανή επίπεδα.

Βαθιά το χέρι στην τσέπη χρειάζεται να βάζουν όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ένα καινούργιο αυτοκίνητο σε μια χώρα με πληθυσμό 6.000.000 κατοίκων.

Όπως αναφέρει το Reuters, οι αγοραστές αυτοκινήτων στη Σιγκαπούρη θα πρέπει πλέον να καταβάλουν σχεδόν 100.000 δολάρια μόνο για να αποκτήσουν το πιστοποιητικό που τους επιτρέπει να κατέχουν ένα μικρό αυτοκίνητο.

Η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης εφαρμόζει ένα αυστηρό σύστημα ελέγχου της κυκλοφορίας των οχημάτων, το οποίο δεν επιτρέπει την ελεύθερη αγορά αυτοκινήτων. Δεδομένου του περιορισμένου μεγέθους της χώρας και της ανάγκης διαχείρισης της κυκλοφορίας, έχει θεσπίσει ένα σύστημα αδειών (10ετούς διάρκειας) που περιορίζει τον αριθμό των αυτοκινήτων στους δρόμους.

Οι τιμές των αδειών για μικρά οχήματα, δηλαδή για αυτοκίνητα με κινητήρες κυβισμού κάτω των 1,6 λίτρων, έχουν τετραπλασιαστεί σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την πανδημία, χωρίς να διαφαίνονται ενδείξεις αποκλιμάκωσης, όπως προσθέτει το Reuters.

Η τιμή μόνο της άδειας ισοδυναμεί πλέον με το κόστος αγοράς τεσσάρων Toyota Corolla στις ΗΠΑ. Το ίδιο αυτοκίνητο στη Σιγκαπούρη, μαζί με την άδεια, τα τέλη ταξινόμησης και τους φόρους, θα κόστιζε 179.888 δολάρια Σιγκαπούρης, ήτοι 139.000 δολάρια ΗΠΑ, με τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Συγκριτικά, το διάμεσο ετήσιο εισόδημα ενός νοικοκυριού στην πόλη-κράτος ανέρχεται σε 149.352 δολάρια Σιγκαπούρης, ενώ η τιμή ενός μικρού, κρατικά επιδοτούμενου διαμερίσματος ξεκινά από περίπου 139.000 δολάρια Σιγκαπούρης.

Το παραπάνω σύστημα ποσοστώσεων εισήχθη στη χώρα το 1990, με σκοπό να περιορίσει την κίνηση στους δρόμους και να μειώσει τις εκπομπές ρύπων, σε μια πόλη που διαθέτει ένα εντυπωσιακό δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών.

Με πληροφορίες από Reuters