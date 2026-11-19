Εταιρεία της Χρονιάς για φέτος αναδείχθηκε μια από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες. Στην Ευρώπη έχει οκτώ εργοστάσια και απασχολεί 25.000 εργαζόμενους.

Παρότι ιαπωνική, δραστηριοποιείται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην Ευρώπη, διαθέτοντας αρκετά εργοστάσια. Εξάλλου, η φιλοσοφία της εταιρείας είναι να κατασκευάζει τα αυτοκίνητα στις αγορές που τα πουλάει, γι΄αυτό και στη Γηραία Ήπειρο, έχει ήδη οκτώ μονάδες παραγωγής σε έξι διαφορετικές χώρες, απασχολώντας 25.000 εργαζόμενους.

Ο λόγος για την Toyota, η οποία στα πρόσφατα βραβεία «European Diversity Awards 2026» απέσπασε μια σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση, καθώς αναδείχθηκε «Company of the Year 2026».

Η βράβευση αποτελεί αναγνώριση της στρατηγικής που ακολουθεί η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου όλοι οι εργαζόμενοι έχουν ίσες ευκαιρίες, ανεξάρτητα από το υπόβαθρο, το φύλο ή τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η κριτική επιτροπή των «European Diversity Awards» ξεχώρισε την πρόοδο που έχει σημειώσει η εταιρεία σε τρεις βασικούς τομείς: την ενίσχυση της συμμετοχής των εργαζομένων, την αύξηση της γυναικείας εκπροσώπησης σε διοικητικές θέσεις και τη δημιουργία πιο συμπεριληπτικών συνθηκών στις μονάδες παραγωγής.

Εδώ, αξίζει να σημειώσουμε ότι, ο θεσμός επιβραβεύει οργανισμούς και επιχειρήσεις για τη συμβολή τους στην προώθηση της διαφορετικότητας, της ισότητας και της συμπερίληψης στον εργασιακό χώρο.

Οι πρωτοβουλίες που έφεραν τη διάκριση

Η Toyota υιοθετεί συνεχώς δράσεις και έρευνες, όπως το «Self-Identity & Inclusion Survey (SIIS)», στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 14.000 εργαζόμενοι. Μέσα από τις απαντήσεις τους, η εταιρεία συγκεντρώνει στοιχεία για την εμπειρία του προσωπικού και εντοπίζει σημεία στα οποία χρειάζονται βελτιώσεις.

Παράλληλα, έχει αναπτύξει προγράμματα όπως το «Inclusive Leadership Training», που επικεντρώνεται στην εκπαίδευση των στελεχών, καθώς και το «Women’s Sponsorship Programme», που υποστηρίζει την επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών και την πρόσβασή τους σε υψηλότερες διοικητικές θέσεις.

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Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι, από την έναρξη εφαρμογής της στρατηγικής της για την ισότητα των φύλων, η παρουσία γυναικών σε ηγετικές θέσεις έχει υπερδιπλασιαστεί.

Στον τομέα της παραγωγής, ξεχωρίζει η πρωτοβουλία «Any Member Any Process (AMAP)», η οποία εφαρμόζεται στις ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις της Toyota. Στόχος της είναι να διευρύνει τις δυνατότητες συμμετοχής των εργαζομένων σε διαφορετικές παραγωγικές διαδικασίες, ανεξάρτητα από το φύλο ή τα σωματικά χαρακτηριστικά τους.

Επιπλέον, η Toyota έχει δημιουργήσει το «Disability Confident Employment Framework», μια ενέργεια που αποσκοπεί στην άρση των εμποδίων για την απασχόληση και την επαγγελματική εξέλιξη ανθρώπων με αναπηρία.