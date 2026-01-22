Αυτή είναι η μικρή χώρα της Ευρώπης που παράγει 1.000.000 αυτοκίνητα τον χρόνο

Σε μια μικρή γωνιά της Γηραιάς Ηπείρου, με μόλις 5,4 εκατομμύρια κατοίκους, μια χώρα έχει μετατραπεί μέσα σε μόλις τρεισήμισι δεκαετίες σε παγκόσμιο γίγαντα της αυτοκινητοβιομηχανίας, παράγοντας σχεδόν 1.000.000 οχήματα ετησίως.

Η Σλοβακία, μια μικρή αν μη τι άλλο γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης με πληθυσμό μόλις 5,4 εκατομμυρίων κατοίκων, έχει αναδειχθεί σήμερα ως η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο όσον αφορά την παραγωγή αυτοκινήτων ανά κάτοικο. Οι αριθμοί άλλωστε μιλούν από μόνοι τους, καθώς το 2023 η παραγωγή οχημάτων στη χώρα έφτασε τις 1.080.000 μονάδες, ενώ το 2024 μειώθηκε ελαφρώς στις 993.000 – περίπου 180 αυτοκίνητα ανά 1.000 κατοίκους.

Η ιστορία της της Σλοβακίας στον τομέα κατασκευής οχημάτων ξεκινά ήδη από τη δεκαετία του 1990, όταν η χώρα υιοθέτησε ριζικές μεταρρυθμίσεις σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο προκειμένου να προσελκύσει ξένες επενδύσεις. Η Volkswagen ήταν η πρώτη μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία που επένδυσε, αγοράζοντας και εκσυγχρονίζοντας ένα εργοστάσιο στη Μπρατισλάβα το 1991, δημιουργώντας μια σύγχρονη μονάδα παραγωγής.

Ακολούθησαν άλλα μεγάλα ονόματα στο χώρο, όπως η Kia, η Stellantis και η Jaguar Land Rover, οι οποίες εγκατέστησαν εργοστάσια σε διάφορες περιοχές της χώρας, δημιουργώντας ένα πυκνό δίκτυο παραγωγής και προμηθευτών. Σήμερα, η Σλοβακία φιλοξενεί τέσσερα μεγάλα εργοστάσια: εκείνο της Volkswagen στη Μπρατισλάβα, όπου παράγονται μοντέλα όπως τα Volkswagen Touareg, Audi Q7 και Porsche Cayenne, η μονάδα της Kia στη Ζίλινα, με δυναμικότητα 350.000 οχημάτων σε ετήσια βάση, στην οποία «γεννιόνται» καθημερινά μοντέλα όπως τα Kia Ceed και Sportage, το εργοστάσιο της Stellantis στο Τρνάβα, που εστιάζει σε μικρά αυτοκίνητα όπως τα Peugeot 208 και Citroen C3, καθώς και εκείνο της Jaguar Land Rover στην πόλη Νίτρα, όπου κατασκευάζονται τα Land Rover Discovery και Defender. Επιπλέον, η Volvo σχεδιάζει να ξεκινήσει την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε ένα νέο εργοστάσιο το 2027, πραγματοποιώντας μια επένδυση ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η επιτυχία αυτή βασίζεται σε πολλούς παράγοντες. Πρώτα απ’ όλα, στο χαμηλό κόστος εργασίας. Οι μισθοί στα εργοστάσια, όπως αυτό της Kia, φτάνουν κατά μέσο όρο τα 2.400 ευρώ μηνιαίως, πόσο που ναι μεν είναι υψηλότερο σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο των 1.403 ευρώ, αλλά αρκετά πιο χαμηλό σε σύγκριση με εκείνο στη Δυτική Ευρώπη. Ταυτόχρονα, η στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας επιτρέπει γρήγορη πρόσβαση σε μεγάλες αγορές και χώρες της Ευρώπης, όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία, μειώνοντας τα κόστος όσον αφορά τα logistics.

Την ίδια στιγμή, το δικό της ρόλο διαδραματίζει το εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό της χώρας, το οποίο υποστηρίζεται από προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και συνεργασίες με τοπικά και όχι μόνο πανεπιστήμια. Καθοριστικός είναι και ο ρόλος των κυβερνητικών κινήτρων όπως φορολογικές ελαφρύνσεις, επιδοτήσεις για έρευνα και ανάπτυξη και επενδύσεις σε υποδομές. Επίσης, κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει και την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, η οποία παρείχε πρόσβαση στην ενιαία αγορά – αλλά και σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Επιπλέον, ένα δίκτυο περίπου 365 προμηθευτών Tier 1 και Tier 2, όπως οι Mobis Slovakia και Faurecia, υποστηρίζει την παραγωγή, δημιουργώντας μια αυτοτελή αλυσίδα εφοδιασμού.

Η επίδραση όλων των παραπάνω στην οικονομία της χώρας είναι μεγάλη. Η αυτοκινητοβιομηχανία αντιπροσωπεύει σήμερα περίπου το 13,9% του ΑΕΠ, το 49,5% της βιομηχανικής παραγωγής και το 46,6% των εξαγωγών, με τα οχήματα που παράγονται εντός της χώρας να κατευθύνονται κυρίως στην ΕΕ, τις ΗΠΑ αλλά και την Κίνα. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, στον ευρύτερο τομέα κατασκευής οχημάτων, απασχολούνται άμεσα 177.000 άτομα και συνολικά πάνω από 275.000, συμπεριλαμβανομένων εργάζονται σε προμηθευτές

Παρά το… μικρό αυτό θαύμα, η Σλοβακία αντιμετωπίζει ταυτόχρονα σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία της. Ο ανταγωνισμός από την Κίνα, η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση και η αυτοματοποίηση απαιτούν διαρκείς προσαρμογές και διορθωτικές κινήσεις, ενώ η εξάρτηση της χώρας από τον κλάδο (σ.σ.: περίπου το μισό της αξίας των εξαγωγών αφορά οχήματα) καθιστά την οικονομία της αρκετά ευάλωτη σε απρόβλεπτες αλλαγές ή γεωπολιτικές εντάσεις.