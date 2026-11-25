Η Lexus ετοιμάζεται να ενισχύσει τη γκάμα του LBX με μία νέα ειδική έκδοση που πρόκειται να λανσαριστεί στην Ευρώπη στις αρχές του επόμενου έτους.

Το Lexus LBX, το υβριδικό SUV που από το 2024 έχει καθιερωθεί ως το πιο δημοφιλές μοντέλο της ιαπωνικής μάρκας στην Ευρώπη, αποκτά μια νέα ειδική έκδοση που ενισχύει στον αστικό του χαρακτήρα και προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο αισθητικών αναβαθμίσεων και εξοπλισμού.

Εξωτερικά, η νέα ειδική έκδοση ξεχωρίζει αμέσως χάρη στη δυνατότητα επιλογής του αποκλειστικού για τη σειρά χρώματος Skylight Blue ή του Cement Grey, αμφότερα διαθέσιμα σε διχρωμία με μαύρη οροφή. Η έντονη αυτή αντίθεση υπογραμμίζεται από μαύρες λεπτομέρειες σε καίρια σημεία του αμαξώματος, όπως τα κάτω τμήματα των εμπρός και πίσω προφυλακτήρων, καθώς και τη χαρακτηριστική μπάρα στο καπό.

Τη εικόνα ολοκληρώνουν οι ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών σε ματ μαύρο φινίρισμα, αλλά και ένα διακριτικό ραβδωτό μοτίβο στις πίσω κολόνες που σχηματίζει το γράμμα «L», χαρίζοντας στο αυτοκίνητο μια ξεχωριστή ταυτότητα.

Περνώντας στο εσωτερικό, η καμπίνα επενδύεται με υψηλής ποιότητας μαύρο δέρμα, το οποίο αναδεικνύεται από έντονες ραφές σε απόχρωση της ώχρας κατά μήκος των καθισμάτων, της κεντρικής κονσόλας και των πάνελ των θυρών. Οι πλάτες των καθισμάτων φέρουν ένα ιδιαίτερο κεντητό μοτίβο, ενώ το δερμάτινο τιμόνι και ο επιλογέας ταχυτήτων προσθέτουν μια επιπλέον πινελιά.

Η νέα ειδική έκδοση προσφέρει επόσης κορυφαία επίπεδα άνεσης και τεχνολογίας. Ο οδηγός και ο συνοδηγός έχουν στη διάθεσή τους θερμαινόμενα εμπρός σπορ καθίσματα με ηλεκτρική ρύθμιση οκτώ κατευθύνσεων και λειτουργία μνήμης. Παράλληλα, το μοντέλο εξοπλίζεται με το καινοτόμο σύστημα ηλεκτρονικού ανοίγματος θυρών e-Latch της Lexus – ένα μοναδικό χαρακτηριστικό για τη συγκεκριμένη κατηγορία– καθώς και με paddle πίσω από το τιμόνι.

Με τις πρώτες παραδόσεις να έχουν προγραμματιστεί για τις αρχές του 2027.