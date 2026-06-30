Αυτή είναι η νέα BMW X5

Η πέμπτη κατά σειρά γενιά της X5 έρχεται και αυτή με την σειρά της να υιοθετήσει τα στοιχεία της Neue Klasse, με highlight μία γκάμα πέντε συστημάτων κίνησης.

Μετά τις σειρές 3 σε σεντάν (i3) και SUV (iX3), αλλά και τη μεγάλη λιμουζίνα 7αρα, σειρά έχει τώρα η νέα γενιά της X5, για να αφομοιώσει τις καινοτομίες της Neue Klasse. H νέα γενιά επαναπροσδιορίζει το τυπικό μονολιθικό παρουσιαστικό του μοντέλου που πλέον αγγίζει τα 5 μ. σε μήκος με ένα μεταξόνιο που ξεπερνάει τα 3 μ., όπου φυσικά δεσπόζει η κάθετη μάσκα με τα εμβληματικά νεφρά, το διπλό Χ στους προβολείς, οι ανάγλυφες χειρολαβές των θυρών και οι μυώδεις θόλοι που φιλοξενούν τροχούς 21 έως και 23 ιντσών.

Το εσωτερικό της νέας X5, ακολουθεί την νέα λογική της εταιρείας, όπου η καθιέρωση του Panoramic iDrive και του Operating System X, συνοδεύεται από τη μακρόστενη Panoramic Vision επιφάνεια προβολής στην βάση του παρμπρίζ, την κεντρική οθόνη 17,9 ιντσών, ένα τρισδιάστατο Head Up Display για τον οδηγό και μία επιπλέον οθόνη 14,6 ιντσών για τον συνοδηγό, Από την Neue Klasse προέρχονται τα νέα σχέδια τιμονιών, με τεχνολογία Shy Tech στις επιφάνειες ελέγχου.

Ο εξελιγμένος BMW Personal Assistant με Amazon Alexa και τεχνητή νοημοσύνη, δίνει επιπλέον δυνατότητες ελέγχου και πρόσβασης σε υπηρεσίες και γνωστικό περιεχόμενο, εμπλουτίζοντας την εμπειρία χρήσης στην νέα X5.

BMW X5 x 5

H πολυενεργειακή στρατηγική της BMW φθάνει στο απόγειο της με την νέα X5, η οποία θα προσφέρεται με πέντε διαφορετικά συστήματα κίνησης, αφού πέρα από τις εκδόσεις βενζίνης πετρελαίου, plug-in hybrid για πρώτη φορά θα διαθέτει αμιγώς ηλεκτρικές παραλλαγές, αλλά και κυψέλες υδρογόνου.

Η θερμική γκάμα αποτελείται από τις 3λιτρες εξακύλινδρες 48V εκδόσεις της βενζινοκίνητης 40 xDrive των 400 ίππων και την πετρελαιοκίνητη 40d xDrive των 313 ίππων, ενώ αργότερα θα ακολουθήσει και μία M Performance παραλλαγή με V8 κινητήρα. Στην κορυφή της γκάμας βρίσκονται οι plug-in υβριδικές εκδοχές (συνδυασμός 3λιτρου βενζινοκινητήρα, ηλεκτρικού μοτέρ 197 ίππων και μπαταρίας 29,5 kWh) των 50e xDrive και 60e xDrive, συνδυαστικής απόδοσης 489 και 612 ίππων, αντίστοιχα.

Για πρώτη φορά η X5 θα διατίθεται και σε αμιγώς ηλεκτρική παραλλαγή, την iX5 M60 xDrive των 578 ίππων, όπου θα πλαισιωθεί αργότερα από μία δυνατότερη M Performance έκδοση. Βασίζεται στην 6η γενιά συστημάτων eDrive αρχιτεκτονικής 800V και μπαταρία με αυξημένο καθαρό ενεργειακό περιεχόμενο στα 141 kWh, η οποία βασίζεται σε κυλινδρικά στοιχεία ύψους 120 χλστ. (αντί των 95 χλστ. των άλλων μοντέλων) εξασφαλίζοντας αυτονομία 645-845 χλμ και δυνατότητα ταχυφόρτισης έως και 460 kW.

Μέσα στο 2028 αναμένεται να λανσαριστεί το πρώτο τετρακίνητο SAV μοντέλο παραγωγής της βαυαρικής εταιρείας με κυψέλες υδρογόνου. Θα βασίζεται στο BMW Hydrogen Flat Storage που έχει εξελιχθεί σε συνεργασία με την Toyota, Το σύστημα αυτό έχοντας φθάσει πλέον στην τρίτη γενιά του, είναι πλέον αποδοτικότερο και με πιο κόμπακτ διαστάσεις, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι χωροταξικές παραχωρήσεις και να χωρέσει η συστοιχία δεξαμενών υδρογόνου και η Gen6 μπαταρία υψηλής τάσης.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί τα απαιτούμενα δυναμικά χαρακτηριστικά οδήγησης, θα είναι στάνταρ στην νέα X5 η ηλεκτρονικά ελεγχόμενη απόσβεση, ενώ στα ηλεκτρικά μοντέλα, καθοριστικός θα είναι ο ρόλος του συστήματος ελέγχου Heart of Joy.

Δύο επίπεδα αναβάθμισης, θα είναι διαθέσιμα για τους υποψήφιοι αγοραστές που θα θέλουν το κάτι παραπάνω. Στο πρώτο θα προσφέρεται η αερανάρτηση με σύστημα τετραδιεύθυνσης, ενώ το δεύτερο επίπεδο θα περιλαμβάνει και τις ενεργές αντιστρεπτικές δοκούς για τα BEV και PHEV μοντέλα.

Στον τομέα των συστημάτων υποβοήθησης, της νέας X5, η τεχνολογία BMW Symbiotic Drive, εξασφαλίζει την διαρκή αλληλεπίδραση μεταξύ οδηγού και συστημάτων, με τον πρώτο να μπορεί να επέμβει ανά πάσα στιγμή στο γκάζι τα φρένα και το τιμόνι, χωρίς να χρειαστεί να απενεργοποιείται το ανάλογο σύστημα. Το σύστημα Motorway & City Assistant θα επιτρέπει την hand free οδήγηση με ταχύτητες έως 130 χλμ./ώρα και αυτοματοποιημένη αλλαγή λωρίδας που θα επιβεβαιώνεται με νεύμα του ματιού.

Η νέα X5 θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο Spartanburg των ΗΠΑ, με τα θερμικά μοντέλα να παρουσιάζονται στα τέλη της χρονιάς με τα BEV και PHEV μοντέλα να ακολουθούν στις αρχές του 2027.