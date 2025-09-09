Αυτή είναι η πανίσχυρη Porsche 911 Turbo S

Η νέα Turbo S είναι πιο ισχυρή Porsche 911 στην ιστορία του μοντέλου, με απόδοση 711 ίππους.

Η Porsche παρουσίασε και επίσημα στην έκθεση αυτοκινήτου του Μονάχου, IAA Mobility, την κορυφαία έκδοση της γκάμας της εμβληματικής 911. Πρόκειται για την 911 Turbo S, που συνδυάζει έναν εξελιγμένο διπλά υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης, με υβριδική τεχνολογία, αποδίδοντας 711 ίππους!

Έτσι, πατώντας πάνω στην εν γένει φιλοσοφία που χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη έκδοση και αφορά τον σπορ χαρακτήρα, τις επιδόσεις, τον ταξιδιάρικο χαρακτήρα, την αποκλειστικότητα, αλλά την άνεση στην καθημερινότητα, πάει ένα βήμα ακόμα παραπέρα, προσφέροντας την πιο ισχυρή εκδοχή στην ιστορία του μοντέλου.

Είναι διαθέσιμη σε coupe και cabriolet αμάξωμα, με πιο δυναμική εμφάνιση, πιο σοφιστικέ αεροδυναμικά βοηθήματα, αναβαθμισμένο πλαίσιο και περισσότερες επιλογές εξατομίκευσης.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ

Ο νέος κινητήρας υψηλής απόδοσης 711 ίππων, καθιστά τη νέα 911 Turbo S την πιο ισχυρή έκδοση παραγωγής στην ιστορία της εμβληματικής 911. Η ροπή είναι ανάλογα εντυπωσιακή, φτάνοντας 800 Nm, που είναι μάλιστα διαθέσιμα σε ένα εύρη πεδίο στροφών από 2.300 έως 6.000 σ.α.λ.

Το T-Hybrid σύστημα 400 V αυξάνει την ισχύ κατά 61 ίππους στη νέα 911 Turbo S και σε σύγκριση με την έκδοση που αντικαθιστά. Πρόκειται για την εξελιγμένη εκδοχή του υβριδικού συστήματος που έκανε πρεμιέρα το 2024 στην GTS.

Πιο αναλυτικά, στην GTS ήταν ενσωματωμένος ένας ηλεκτρικός στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (eTurbo), ενώ στην εξελιγμένη μορφή του, στη νέα Turbo S είναι πλέον δύο τα eTurbo. Αυτά συμβάλουν στην αύξηση της απόδοσης, αλλά και στη βελτίωση της απόκρισης του συστήματος, το οποίο χαρακτηρίζεται τώρα από την εξαιρετική του αμεσότητα.

Η μπαταρία υψηλής τάσης με χωρητικότητα 1,9 kWh, είναι ιδιαίτερα ελαφριά και η ίδια που χρησιμοποιείται στην 911 Carrera GTS. Ένα αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων PDK οκτώ σχέσεων στέλνει τη μετάδοση και στους τέσσερις τροχούς μέσω του συστήματος τετρακίνησης Porsche Traction Management (PTM).

Έτσι, επιτρέπει στη νέα 911 Turbo S να επιταχύνει από στάση μέχρι τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 2,5 δευτερόλεπτα, που είναι 0,2 δλ. ταχύτερος χρόνος από την προκάτοχό της. Επιπλέον, για το 0-200 χλμ./ώρα απαιτεί 8,4 δευτερόλεπτα, που συνιστά βελτίωση 0,5 δλ. Η μέγιστη ταχύτητα αγγίζει τα 322 χλμ./ώρα.

ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΤΟ NURBURGRING

Η προσθήκη εξαρτημάτων για το υβριδικό σύστημα της νέας 911 Turbo S είχε ως συνέπεια την αύξηση του βάρους κατά 85 κιλά. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει η ίδια η Porsche είναι μικρή και μάλιστα έχει αντισταθμιστεί με το παραπάνω σε όλους τους τομείς που αφορούν τα δυναμικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου.

Ως απόδειξη παραθέτει το χρόνο που σημείωσε το φθινόπωρο του 2024, με ένα καμουφλαρισμένο αυτοκίνητο, στο πλαίσιο των δοκιμών εξέλιξης. Ήταν 7 λεπρά και 03,92 δλ. που αντιστοιχεί σε περίπου 14 δλ. ταχύτερο χρόνο από αυτόν της προκατόχου της.

Ο Jorg Bergmeister, πρεσβευτής της Porsche, που είχε και συμμετοχή στην εξέλιξη και τις δοκιμές της νέας 911 Turbo S και ήταν αυτός που κατέγραψε το χρόνο δήλωσε: «Δεν αισθάνεσαι την αύξηση του βάρους. Αντίθετα μάλιστα, το αυτοκίνητο είναι πολύ πιο ευέλικτο, με καλύτερη πρόσφυση και σημαντικά ταχύτερο από αυτό που αντικαθιστά, σε όλα τα κομμάτια της πίστας».

ΠΑΤΑΕΙ ΠΙΟ… ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ

Στη νέα γενιά της η 911 Turbo S εξοπλίζεται με ελαστικά που προσφέρουν σημαντικά καλύτερη πρόσφυση στο στεγνό, έχοντας παράλληλα αξιόλογη απόδοση και στο βρεγμένο. Το πλάτος των πίσω ελαστικών αυξήθηκε κατά 10 χιλιοστά σε πλάτος σε σύγκριση με το μοντέλο που αντικαθιστά, πατώντας τώρα σε ελαστικά διαστάσεων 325/30 ZR 21. Εμπρός έχει διατηρηθεί η ίδια διάσταση 255/35 ZR 20.

Τα φρένα Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) ανήκουν στο βασικό εξοπλισμό του αυτοκινήτου και πλέον διαθέτουν νέα τακάκια, που είναι ικανά να αντέξουν μεγάλα φορτία, επιδεικνύοντας εξαιρετική αντοχή, που συνδυάζουν με ανάλογη αίσθηση. Η διάμετρος των πίσω δίσκων αυξήθηκε στα 410 χλστ. (από 390 χλστ.), ενώ στον εμπρός άξονα χρησιμοποιούνται δίσκοι 420 χλστ.

ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Η βελτιωμένη αεροδυναμική της νέας 911 Turbo S, φροντίζει για την καλύτερη ψύξη και την απόδοση του μοντέλου. Τα κάθετα τοποθετημένα πτερύγια, ο διαχύτης και το ρυθμιζόμενο σπόιλερ στο εμπρός μέρος, μαζί με την φτερούγα που ανασηκώνεται και κρύβεται ξανά, ανάλογα με τις συνθήκες, διατηρήθηκαν από το προηγούμενο μοντέλο.

Ο συντελεστής οπισθέλκουσας της νέας Turbo S, έχει μειωθεί κατά 10% σε σύγκριση με την προκάτοχό της, ενώ παράλληλα, όλα τα αεροδυναμικά βοηθήματα είναι πιο αποδοτικά. Παράλληλα, η ενεργή αεροδυναμική βελτιώνει την απόδοση στο φρενάρισμα σε βρεγμένο οδόστρωμα, με τους εμπρός διαχύτες να κλείνουν προκειμένου να προστατέψουν τους δίσκους από τα νερά.

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ…

Αισθητικά η νέα 911 Turbo S διακρίνεται για κάποιες εξωτερικές, αλλά και εσωτερικές πινελιές σε Turbonite, μια νέα καφέ με γκρι απόχρωση που δημιούργησε ειδικά για τις Turbo η Porsche. Επίσης, νέοι είναι οι τροχοί, με κεντρικό μπουλόνι που παραπέμπει στους αγώνες.

Επιπλέον, περισσότερες δυνατότητες εξατομίκευσης προσφέρει η νέα εκδοχή του μοντέλου, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 100 αποχρώσεις αμαξώματος, ανεβάζοντας ακόμα υψηλότερα το δείκτη κεφαλογυρίσματος που έτσι και αλλιώς είναι μοναδικός για την 911 Turbo S.